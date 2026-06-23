ホテルマネージメントジャパンとFusion Hotel Group - アジアにおけるホスピタリティのさらなる進化を目指し戦略的パートナーシップを締結

株式会社ホテルマネージメントジャパン



株式会社ホテルマネージメントジャパン（以下、HMJ）と、ベトナムを拠点とするホテル運営会社Fusion Hotel Group（以下、FHG）は、このたびアジアにおけるホスピタリティの新たな発展を目指し、戦略的パートナーシップを締結いたしました。FHGが持つ革新的且つウェルネス中心の手法と東南アジアにおける強固な事業基盤、そしてHMJの日本国内で培ってきた豊富な実績と運営力を融合することで、事業規模の拡大、ブランド価値の向上、さらなる地域成長の実現を目指してまいります。

(左から: 島袋慎也, David Roberts, 荒木潤一, Christopher Hur, Tanya Chiaranussati, Suchad Chiaranussati)

本提携は、両社が保有するホテルポートフォリオにおける連携強化を通じて、体験価値の向上、ブランドの強化、および持続的な成長を目指すものです。

今回の協業では、以下の3分野を重点領域として取り組みを推進してまいります。

- セールス・マーケティング- ブランド・デザイン- 人事

両社はそれぞれの知見やリソースを活用しながら、市場開拓の強化、顧客体験の向上、運営面でのシナジー創出を図ります。具体的には、顧客インサイトの共有、セールス・マーケティングシステムの連携、FHGが持つウェルネスを軸としたブランドコンセプトの一部HMJ運営ホテルへの導入検討、さらにはベトナム、タイ、日本を対象とした国際的な人材育成プログラムの構築を進めてまいります。

両社代表コメント

株式会社ホテルマネージメントジャパン

代表取締役COO

荒木 潤一

「Fusion Hotel Groupとのパートナーシップを大変うれしく思います。日本を代表するホテル運営会社の一つとして、HMJはFHGがベトナムおよび東南アジアで築いてきた存在感と、当社の運営力を組み合わせることで、大きな成長機会が生まれると確信しています。本提携により両社の事業基盤はさらに強化され、アジア地域における新たな事業機会の創出につながるものと期待しています。」

Fusion Hotel Group

Chief Executive Officer（CEO）

Christopher Hur（クリストファー・ハー）

「今回の提携は、Fusion Hotel Groupにとって非常に重要な意味を持つ取り組みです。日本は当社のアジア戦略において最も重要な市場の一つであり、HMJは長年にわたり日本国内における優れたホテル運営力の模範的存在として高く評価されています。HMJが持つ事業規模と運営ノウハウ、そしてFHGのベトナムおよび東南アジアにおける強固な事業基盤を組み合わせることで、より広範な展開力と競争力を備えた地域プラットフォームを構築してまいります。本提携は、アジア全域における事業展開の拡大と、ホスピタリティ業界のさらなる発展を目指す当社の長期戦略における重要な一歩となります。」

両社は、本提携を通じて「イノベーション」「サービス品質の向上」「持続可能な成長」という共通の理念を実現し、アジア地域におけるさらなる事業拡大と協力関係の深化を目指してまいります。

■ Fusion Hotel Groupについて

Fusion Hotel Group（フュージョン・ホテル・グループ）は、ベトナムおよびアジア各地で、ウェルネスをコンセプトとしたリゾート、ホテル、サービスレジデンスを展開する先進的なホスピタリティ企業です。創造性、ウェルビーイング、そして優れた顧客体験を重視し、多彩なブランドポートフォリオを通じて、現代のホスピタリティのあり方を提案し続けています。

現在、ベトナムおよびタイにおいて19のホテル・リゾート施設を運営しており、今後も革新的かつゲスト中心のホスピタリティを追求しながら事業拡大を進めてまいります。

公式サイト：https://fusionhotelgroup.com/

■ 株式会社ホテルマネージメントジャパンについて

株式会社ホテルマネージメントジャパンは、国内27ホテル（総客室数9,051室）を展開するホテル運営会社です。グループホテル総従業員数は4,045名。独自ブランドである「オリエンタルホテル」と「ホテル オリエンタル エクスプレス」に加え、「シェラトン」、「ハイアット」、「ヒルトン」、「ホテルニッコー」など多様なホテル経営および運営を行っています。（2026年6月現在）

公式サイト：https://www.oriental-hotels.com/