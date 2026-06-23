台湾の青春ファンタジーBLドラマ『Smile After Tears』を6月24日よりU-NEXT独占で配信決定！

株式会社 U-NEXT

U-NEXTは、2026年6月24日（水）より台湾BLドラマ『Smile After Tears』を独占配信いたします。

『Smile After Tears』は、笑顔を絶やさない心優しい高校生・ジュンジアと、バンドのボーカルを務める寡黙な先輩シャオホー、そしてジュンジアに想いを寄せる幼馴染のディヤオチンが織りなす、喪失と再生を描いた青春ファンタジーBLドラマです。

主人公のジュンジアは、幼い頃に両親を事故で失いながらも笑顔で周囲を照らし続ける高校生。軽音部での活動を通じて先輩・シャオホーと惹かれ合うが、突然の交通事故によってシャオホーは帰らぬ人となってしまう。死後の世界で目覚めたシャオホーは姿なき存在となってもなおジュンジアを見守り続け、傍らで支えるディヤオチンとともに、3人の想いが交錯しながら「喪失の先にある再生」を丁寧に描いていきます。

U-NEXTでは、6月24日（水）より独占で配信いたします。ぜひお楽しみください。



『Smile After Tears』＜全12話＞

【配信開始日】

1～7話：2026年6月24日（水）21:00 ※7話は本国同時配信

8話以降：2026年7月1日（水）21:00 以降毎週水曜日21:00更新

【配信情報・価格】

配信情報：U-NEXT／各220円（税込）・5日間（日本初・独占配信）

【配信ページ】

https://video.unext.jp/title/SID0308959

【STORY】

子供の頃に両親を事故で失うも、決して笑顔を絶やさない高校生のジュンジア。軽音部の活動を通して寡黙な先輩シャオホーと惹かれ合うも、突然の交通事故でシャオホーが他界する。死後の世界で目覚めたシャオホーは喪失感に囚われたジュンジアを見守るが...ジュンジアと彼に想いを寄せる幼馴染のディヤオチン、姿なき存在となったシャオホー、3人の想いが交錯する喪失と再生、そして成長を描いた青春ファンタジーBLドラマ。

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