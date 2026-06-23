【男女1000人調査】「浅草・京都で一緒に歩きたい」女性芸能人＆「浴衣姿の色気」に惚れる男性芸能人ランキングを一挙発表！

株式会社NEXER

■浴衣の似合う芸能人に関する意識調査

夏が近づくと、街のあちこちで浴衣姿を見かけるようになります。

花火大会やお祭りはもちろん、最近では温泉地の街歩きやカフェ巡りまで、浴衣を楽しむ場面は少しずつ広がってきました。

そんなとき、ふと「あの芸能人みたいに浴衣が似合ったらいいな」と、お気に入りの有名人を思い浮かべる方も多いのではないでしょうか。

ということで今回はキャバドレス・ミニドレス通販Tika（ティカ）と共同で、全国の男女1000名を対象に「浴衣が似合う芸能人」についてのアンケートをおこないました。

※本プレスリリースの内容を引用される際は、以下のご対応をお願いいたします。

・引用元が「株式会社NEXERとTika（ティカ）による調査」である旨の記載

・Tika（ティカ）（https://www.tika.jp/c/yukata）へのリンク設置

「浴衣が似合う芸能人に関するアンケート」調査概要

調査手法：インターネットでのアンケート

調査期間：2026年6月7日 ～ 6月16日

調査対象者：全国の男女

有効回答：1000サンプル

質問内容：

質問1：「浅草や京都で一緒に歩きたい！」浴衣姿が最も上品・オシャレだと思う女性芸能人は誰ですか。

質問2：その理由を教えてください。

質問3：「こんな浴衣男子がいてほしい！」大人の色気を感じる浴衣姿の男性芸能人は誰ですか。

質問4：その理由を教えてください。

質問5：今年の夏、花火大会以外で浴衣を着て行きたい場所はどこですか。（複数回答可）

質問6：最も着ていきたい場所と、その理由を教えてください。

※原則として小数点以下第2位を四捨五入し表記しているため、合計が100％にならない場合があります。

【女性編】浴衣姿が上品・オシャレだと思う女性芸能人ランキング！

◆第1位 北川景子 97票

アンケート回答者からは以下のようなコメントがありました。

・クールビューティーだから。（20代・女性）

・顔立ちが整っていて、浴衣の上品さが引き立つから。（40代・女性）

・凛としているから、浴衣が似合う。（50代・女性）

・品があって凛としている姿が浴衣にぴったり。（50代・女性）

・和服美人の典型だから。（50代・男性）

第1位は「北川景子」でした。

「品がある」「凛としている」といった、整った佇まいを評価する声が目立ちました。クールな美しさと和の上品さが結びついて、浴衣姿が映えそうだと感じる方が多いようです。

◆第2位 有村架純 92票

アンケート回答者からは以下のようなコメントがありました。

・あざと可愛いから。（20代・女性）

・浴衣が可愛いから。（30代・女性）

・凛とした雰囲気があり、和装がよく似合うイメージがあるため。（40代・男性）

・清潔感があり、日本的な顔をした美人の人だと思うので。（40代・男性）

・日本的な女性だから。（60代・男性）

第2位は「有村架純」でした。

「可愛い」「清潔感がある」という、親しみやすい魅力を挙げる声が並びました。日本的な顔立ちと柔らかい印象が、浴衣のやさしい雰囲気とよく合うと受け止められているようです。

◆第3位 綾瀬はるか 69票

アンケート回答者からは以下のようなコメントがありました。

・素敵なのが想像つく。（20代・男性）

・ニコニコ散策できそうだから。（30代・女性）

・どの色・柄でも着こなせそうでした。（40代・女性）

・なごみ系なので和装が似合う。（50代・女性）

・浴衣が似合うだけでなく性格的に明るくて楽しいと思うからです。（50代・男性）

第3位は「綾瀬はるか」でした。

見た目の美しさに加えて、「明るい」「一緒にいて楽しそう」という人柄への好感が支持を後押ししていました。和やかな雰囲気が、浴衣で歩く夏のひとときに似合うと感じられているようです。

◆同率第4位 新垣結衣 35票

アンケート回答者からは以下のようなコメントがありました。

・日本が似合う方だから。（20代・女性）

・浴衣姿もめちゃくちゃ可愛いと思うから。（30代・女性）

・洗練された大人っぽさが浴衣に似合いそうだから。（30代・男性）

・変に派手すぎず、凛とした清潔感があるため、京都の鴨川沿いや浅草寺周辺を一緒に歩くのにこれ以上ない上品さがある。（50代・男性）

同率第4位は「新垣結衣」でした。

「清潔感」「上品さ」という言葉が繰り返し並びました。派手すぎない自然体の魅力が、和の街並みを歩く浴衣姿と重なって見える方が多いようです。

◆同率第4位 吉岡里帆 35票

アンケート回答者からは以下のようなコメントがありました。

・元が綺麗で、それがより引き立つから。（10代・男性）

・京都に詳しそうだから。（30代・男性）

・京都出身で凛とした印象がハマりそうだと感じるため。（40代・男性）

・色白で清潔感がある方なので、どんな柄でも似合うと思うので。（50代・男性）

同率第4位は「吉岡里帆」でした。

京都出身という背景もあって、「町並みとの相性が良さそう」というイメージを挙げる声が見られました。色白で清潔感のある雰囲気も、浴衣姿を想像させる理由になっているようです。

ということで、女性編は以下のようなランキングになりました。

【男性編】大人の色気を感じる浴衣姿の男性芸能人ランキング！

◆第1位 鈴木亮平 65票

アンケート回答者からは以下のようなコメントがありました。

・筋肉がすごいから。（20代・女性）

・和装が似合いそう。背丈もあるし見栄えが良さそう。（30代・女性）

・女性に対して優しくリードしてくれそう。（30代・女性）

・包容力と男らしさがあり浴衣が似合いそうだから。（30代・男性）

・様々な役柄をこなし続けることで大人の風格が出ている印象があり、和装もハマりそうだと感じるため。（40代・男性）

第1位は「鈴木亮平」でした。

体格の良さを挙げる声とともに、「包容力がある」「優しくリードしてくれそう」という人柄への期待も目立ちました。鍛えられた体と大人の落ち着きが同居している点が、浴衣姿への支持につながっているようです。

◆第2位 阿部寛 55票

アンケート回答者からは以下のようなコメントがありました。

・日本の文化を体験してほしいし、かっこいいから。（20代・女性）

・格好いい。（30代・男性）

・和装が似合いそうで渋い。（40代・男性）

・紺色の浴衣などが、あの長身の姿によく似合いそうなので。（50代・女性）

第2位は「阿部寛」でした。

「長身」「渋い」という、大人ならではの貫禄を評価する声が並びました。すらりとした立ち姿に浴衣を重ねたときの見栄えを想像する方が多いようです。

◆第3位 木村拓哉 49票

アンケート回答者からは以下のようなコメントがありました。

・顔からして似合いそう。（20代・男性）

・何を着ても似合うから。（30代・男性）

・着流しで胸元を少し見せて欲しい。多分、最高。（50代・男性）

・何を着ても様になるから。（60代・男性）

第3位は「木村拓哉」でした。

「何を着ても似合う」という、着こなしへの絶大な信頼が印象的でした。浴衣もそのまま様になりそうだと、多くの世代から支持を集めています。

◆第4位 竹野内豊 44票

アンケート回答者からは以下のようなコメントがありました。

・シンプルに似合いそう。（20代・男性）

・大人の色気で浴衣が似合いそうだから。（30代・男性）

・髭を生やした浴衣姿、めっちゃカッコ良さそう。（40代・女性）

・元モデルをしてただけあって着こなしがうまそうだから。（50代・男性）

第4位は「竹野内豊」でした。

「大人の色気」というキーワードが何度も登場しました。落ち着いた佇まいと端正な雰囲気が、浴衣の渋さによく合うとイメージされているようです。

◆第5位 松平健 36票

アンケート回答者からは以下のようなコメントがありました。

・上様だから。（30代・男性）

・暴れん坊将軍やマツケンサンバのイメージがあるので。（40代・男性）

・独特な色気があるよね。オーラというか。（50代・男性）

・長いこと時代劇をやられているので、着物や浴衣は板についていると思うから。（60代・女性）

第5位は「松平健」でした。

時代劇での和装姿が長く親しまれてきたこともあり、「着慣れていそう」という安心感が支持を集めました。独特のオーラを感じるという声もあり、浴衣を粋に着こなす姿が思い浮かぶようです。

ということで、男性編は以下のようなランキングになりました。

■46.6％が、花火大会以外で浴衣を着て行きたい場所は「お祭り」と回答

最後に、今年の夏、花火大会以外で浴衣を着て行きたい場所を聞いてみました。

最も多かったのは「お祭り」で46.6％、僅差で「温泉地・旅館での街歩き」が46.0％と続き、この2つがほぼ並ぶ二強となりました。次いで「ビアガーデン・屋形船・納涼船」が15.3％、「イルミネーション・夜景スポット」が9.3％と続きます。

それぞれの回答理由について聞いてみたので、一部を紹介します。

「お祭り」と回答した方

・日本の風物詩なので、お祭りに着ていきたい。（20代・男性）

・夏祭り、定番だから。（20代・女性）

・お祭り！夏を楽しんでる感じがするから。（30代・女性）

「温泉地・旅館での街歩き」と回答した方

・温泉地を浴衣で歩きたい。（20代・男性）

・温泉街だと、みんな着ていてきやすい。（30代・女性）

・別府の温泉街。非日常を感じられそうなので。（30代・女性）

お祭りを選んだ方からは、「定番」「日本の風物詩」といった、夏の行事と浴衣を結びつける声が目立ちました。みんなが着ているからこそ浮かずに楽しめる、という安心感も後押ししているようです。

また、温泉地を選んだ方は、街並みの雰囲気との相性や、非日常を味わえる点に魅力を感じていました。旅館で浴衣を借りられる手軽さもあり、自然体で浴衣を楽しめる場所として人気を集めているようです。

■まとめ

今回の調査では、「浴衣姿が上品・オシャレな女性芸能人」として北川景子さんが、「大人の色気を感じる男性芸能人」として鈴木亮平さんが、それぞれ最も多くの支持を集めました。

選ばれた理由を見ると、顔立ちやスタイルの良さだけでなく、「品がある」「清潔感」「大人の落ち着き」といった、その人らしい雰囲気が浴衣姿と重ねて評価されていることがわかります。

また、浴衣を着て行きたい場所では「お祭り」と「温泉地」がほぼ並んで上位に立ちました。

にぎやかに楽しむ場と、ゆったり過ごす場。どちらも夏ならではの浴衣の楽しみ方として根強い人気があるようです。

今年の夏は、憧れの芸能人を思い浮かべながら、お気に入りの一着で出かけてみてはいかがでしょうか。

＜記事等でのご利用にあたって＞

・引用元が「株式会社NEXERとTika（ティカ）による調査」である旨の記載

・Tika（ティカ）（https://www.tika.jp/c/yukata）へのリンク設置

【Tika（ティカ）について】

販売事業者名：株式会社DRESS DESIGN WORKS

販売責任者名：桐野 春花

所在地：〒150-0041 東京都 渋谷区神南1-20-9

URL：https://www.tika.jp/

事業内容：レディースファッションの小売及びオリジナルブランドの企画及び開発

【株式会社NEXERについて】

本社：〒170-0013 東京都豊島区東池袋4-5-2 ライズアリーナビル11F

代表取締役：宮田 裕也

URL：https://www.nexer.co.jp

事業内容：SEO、Webブランディング、Web広告、サイト制作、メディア