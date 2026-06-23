2026年水着の買い替え調査！約3人に1人が「今年購入・買い替え派」と判明

株式会社NEXER

■夏本番、今年の水着はどうする？

夏が近づくと、なんとなく気になり始めるのが水着のこと。

去年のものをそのまま着るか、それとも新しく買い替えるか。毎年ちょっとだけ悩んでしまうテーマではないでしょうか。

プールや海はもちろん、最近では旅行先のホテルやジムのプールなど、水着の出番は意外と幅広くなっています。

ということで今回はキャバドレス通販のmyMinette（マイミネット）と共同で、20代～40代の女性120名を対象に「水着の予算・意識調査」についてのアンケートをおこないました。

※本プレスリリースの内容を引用される際は、以下のご対応をお願いいたします。

・引用元が「株式会社NEXERとmyMinette（マイミネット）による調査」である旨の記載

・myMinette（マイミネット）（https://myminette.jp/c/swimwear）へのリンク設置

「水着の予算・意識調査に関するアンケート」調査概要

調査手法：インターネットでのアンケート

調査期間：2026年6月6日 ～ 6月15日

調査対象者：20代～40代の女性

有効回答：120サンプル

質問内容：

質問1：今年の夏、水着を新調しようと思いますか。

質問2：水着にかける予算はどのくらいですか。

質問3：水着を購入する際、最も参考にする媒体はどれですか。

質問4：現在、水着を何着持っていますか。

質問5：水着をどこで購入したいですか。

※原則として小数点以下第2位を四捨五入し表記しているため、合計が100％にならない場合があります。

■30.8％が「今年、水着を新調したい」と回答

まずは、今年の夏に水着を新調しようと思うか聞いてみました。

その結果、「すでに購入した、または購入予定がある」は5.0％、「気に入ったものがあれば購入したい」は25.8％でした。一方で、「手持ちの水着で済ませる」は69.2％となっています。

積極的に購入を決めているわけではないものの、気に入ったものがあれば購入を検討する人も一定数いることがうかがえます。

■40.8％が水着の予算は「3,000円未満」と回答

新調するとなると、気になるのが予算です。

続いて、水着にどのくらいのお金をかけるのかを聞いてみました。

最も多かったのは「3,000円未満」で40.8％でした。

次いで「3,000～5,000円程度」が24.2％、「5,000～8,000円程度」が19.2％となっています。

一方で、「8,000～12,000円程度」は9.2％、「12,000円以上」は6.7％でした。

水着は着る機会が限られるアイテムのため、できるだけ予算を抑えたいと考える人が多いことがうかがえます。

■69.2％が「店頭で実物を見て決める」と回答

では、実際に水着を選ぶとき、どんな媒体を参考にしているのでしょうか。

最も参考にするものを一つ選んでもらいました。

最も多かったのは「店頭で実物を見て決める」で69.2％でした。

約7割の方が、自分の目で確かめてから選びたいと考えているようです。

次いで「通販サイトのレビュー・ランキング」と「Instagram」がそれぞれ10.8％、「X（旧Twitter）」と「TikTok」が3.3％、「YouTube」が2.5％という結果でした。

SNSで情報収集する人もいる一方で、水着選びでは店頭での実物確認を重視する人が多い結果となっています。サイズ感や肌へのフィット感、生地の質感など、画面越しでは判断しにくい要素が多いため、実際に見てから決めたい人が多いのかもしれません。

■79.2％が「水着は1着だけ」と回答

続いて、いま水着を何着持っているのか、所持数についても聞いてみました。

最も多かったのは「1着」で79.2％でした。

次いで「2～3着」が15.0％、「6着以上」が4.2％、「4～5着」が1.7％となっています。

水着は着用する機会が限られるため、何着も持つよりも、必要なときにお気に入りの1着を使う人が多いのかもしれません。その1着が古くなったり、サイズや好みが合わなくなったりしたタイミングが、買い替えのきっかけになりやすいと考えられます。

■「ファッション系の通販サイト」で買いたいが36.7％で最多

最後に、水着をどこで購入したいかを聞いてみました。

最も多かったのは「ファッション系の通販サイト」で36.7％でした。

次いで「量販店・スーパー」が28.3％、「セレクトショップ・専門店」が17.5％と続きます。

そのほか、「ブランドの公式オンラインショップ」は10.8％、「古着」は5.8％、「フリマアプリ」は0.8％でした。

水着を選ぶときは「店頭で実物を見て決める」人が多い一方で、購入したい場所としては通販サイトが最多となりました。実物を見てサイズ感や質感を確認しつつ、購入時は品ぞろえや手軽さを重視して通販を利用したい人も多いことがうかがえます。

■まとめ

今回の調査では、約3割が今年の夏に水着を新調したいと考えていることがわかりました。

一方で、約7割は手持ちの水着で済ませる予定と回答しており、水着の所持数も「1着」が約8割を占めています。多くの人が、お気に入りの1着を着回している実態が見えてきました。

予算は「3,000円未満」が最多となり、できるだけ費用を抑えたいと考える人が多いことがうかがえます。また、水着を選ぶ際は店頭で実物を確かめたい人が多い一方で、購入先としてはファッション系の通販サイトが人気を集めました。

手頃な価格で、自分に合う水着を気軽に選べれば、今年の夏はより身軽に水辺の時間を楽しめるのではないでしょうか。

＜記事等でのご利用にあたって＞

・引用元が「株式会社NEXERとmyMinette（マイミネット）による調査」である旨の記載

・myMinette（マイミネット）（https://myminette.jp/c/swimwear）へのリンク設置

【myMinetteについて】

販売事業者名：株式会社DRESS DESIGN WORKS

販売責任者名：和田 英里香

所在地：〒150-0041 東京都 渋谷区神南 1-20-9

電話番号：06-6210-1708

【株式会社NEXERについて】

本社：〒170-0013 東京都豊島区東池袋4-5-2 ライズアリーナビル11F

代表取締役：宮田 裕也

URL：https://www.nexer.co.jp

事業内容：SEO、Webブランディング、Web広告、サイト制作、メディア