IVS2026公認サイドイベント、ファイナンスミックスをテーマに今年も開催！スペシャリストによるトークセッションから相談・交流まで一気に叶う1日

株式会社INQ

『興す人を、成す人に』をミッションに掲げ、スタートアップのデットファイナンスを支援する株式会社INQ（本社：東京都立川市、代表取締役 CEO：若林哲平、以下「INQ」）は、スタートアップのエコシステム向上を目指す共催企業と共に、2026年7月1日より京都で開催される国内最大級のスタートアップカンファレンス「IVS2026」の公認サイドイベント『ファイナンスミックスサミット2026 summer』を、7月2日（木）に開催いたします。

イベント概要

■ファイナンスミックスサミットとは？

スタートアップが、出資・融資・ベンチャーデット・補助金など、複数の資金調達方法を組み合わせ、成長資金を確保する 「ファイナンスミックス」 をテーマに、スタートアップ・起業家・VC・金融機関・ベンチャーデット・支援者が一堂に会し、つながり、交流し、最新情報に触れるきっかけをご提供いたします。

■主なコンテンツ

1．トークセッション：スペシャリストがファイナンスミックスのベストプラクティスをディスカッション

2．相談会：スタートアップ・起業家が、各ファイナンスのプレイヤーに一気に相談できる

3．交流会：スタートアップ・起業家・VC・金融機関・ベンチャーデット・支援者によるネットワーキング

※昨年の様子

<開催概要>

・イベント名：ファイナスミックスサミット2026 summer

・日程：7月2日（木）10:30～15:30

・会場：QUESTION 4F 京都市中京区河原町通御池下る下丸屋町390ｰ2（IVS STATION 内）

・参加費：無料

コンテンツご紹介

参加登録はこちら :https://4s.link/ja/fmx_ivs

■トークセッション

スペシャリストがファイナンスミックスの最新情報やベストプラクティスについてディスカッションするトークセッションです。

※登壇者 順不同・敬称略

#01_ディープテックのファイナンスミックス：10:30 - 11:30

登壇者

・テンキューブ株式会社 代表取締役 伊藤 信雄

・Funds Startups株式会社 執行役員 / パート

ナー 小原 満美

・株式会社Acompany 取締役CFO 植木 修造

・Angel Bridge株式会社 ディレクター 八尾 凌介

#02_スタートアップのExitとファイナンスミックス：11:45 - 12:45

登壇者

・株式会社Secai Advisory 代表取締役

石川 亮太朗

・Coalis Financial Advisory Service COO

坂本 隆宣

・Siiibo証券株式会社 代表取締役CEO 小村 和輝

#03_シリーズA資金調達の乗り越え方：13:00-14:00

登壇者

・日本政策金融公庫国民生活事業本部 東京スター

トアップサポートプラザ 佐藤 俊太

・三菱UFJキャピタル株式会社 執行役員投資第二

部長 田口 順一

・株式会社みずほ銀行審査第二部イノベーション

企業審査室 審査役 昆 大介

・株式会社Fivot COO 菅井 佑允

#04_日本のベンチャーデットのこれから：14:15-15:15

登壇者

・あおぞら企業投資株式会社 代表取締役CEO

久保 彰史

・株式会社日本政策金融公庫 中小企業事業本部

新事業・スタートアップ支援室 室長 園田 哲朗

・ジャフコグループ株式会社 パートナー

坂 祐太郎

・株式会社INQ 代表取締役CEO 若林 哲平

■相談会

20を超えるVC・金融機関・ベンチャーデットレンダーに、直接、一気に相談ができ、接点を創出できます。

事前予約はこちら :https://4s.link/ja/fmx_ivs

VC / CVC / 事業会社

- ANOBAKA- mint- New Commerce Ventures- PARTNERS FUND- ユナイテッド- 楽天キャピタル- OASIS FUND- ちゅうぎんキャピタルパートナーズ- Oikaze Ventures

金融機関 / ベンチャーデットレンダー

- 日本政策金融公庫- みずほ銀行- りそな銀行- 山梨中央銀行- FlexCapital- Siiibo証券- Funds Startups- Yoii- マイナビブリッジ- カンム

FA / 支援者

- Coalis- SEVENRICH Accounting- INQ

※順不同

<ご参加にあたり>

「IVS STATION」supported by for Startups 内で開催

- 一人最大4枠（15分/枠）登録可能です。- 本イベント4Sの「無料チケット」が別途必要です。- 定員に達し次第、締め切ります。

7月1日（水）～3日（金）コミュニティ・バンク京信（京都信用金庫）が運営する共創施設「QUESTION」を一棟ジャックして開設される、オフィシャルサイドイベントの集積「IVS STATION」。投資家と繋がるネットワーキングやトークセッションなど、計15個（予定）の公式サイドイベントが連日行われます。今回、その一つとして本イベントを開催します。

共催企業について

本イベントはファインナンスミックスの認知向上を目指し一緒に盛り上げていただける、以下企業との共催で開催いたします。

▼共催社

株式会社INQ / 株式会社Fivot / 株式会社SEVENRICH Accounting / 株式会社カンム / Siiibo証券株式会社 / 株式会社マイナビブリッジ / 株式会社日本政策金融公庫 / 株式会社Yoii / Funds Startups株式会社 / 株式会社IPPO

※順不同

【株式会社INQ概要】

『興す人を、成す人に。』をミッションに掲げ、累計1,300件130億円超（※）のスタートアップのデットファイナンスを支援しております。

起業家の融資調達プロセスにおける不安や手間を解消し、起業家にしかできない本来のコア業務に専念して頂く時間と資金を捻出するサポートを行っております。事業立ち上げ、その後の成長のご支援を資金面からご支援し、起業家含めスタートアップエコシステムな社会への貢献を目指しております。

※2025年11月時点の支援実績

所在地：〒190-0012 東京都立川市曙町2-8-28 TAMA MIRAI SQUARE 2F B08

設立：2018年10月

代表者：若林 哲平

問い合わせ先：https://x.gd/79DDG

URL：https://inq.finance/