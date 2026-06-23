人気ピザのキッチンカー「RUBBER TRAMP」フランチャイズ展開を本格始動

合同会社proveLiFE「RUBBER TRAMP」フランチャイズ募集サイト

合同会社proveLiFE（代表社員：山本新一）は、ピザキッチンカー「RUBBER TRAMP（ラバートランプ）」のフランチャイズ加盟店募集を開始いたしました。募集数は全国20店舗限定となります。

RUBBER TRAMPは、石窯を搭載したキッチンカーで焼き上げる本格ピザを提供し、関東を中心にイベントや商業施設、オフィス街などで多数の出店実績を持ち、行列のできる人気ブランドとして成長してまいりました。

今回のフランチャイズ募集では、これまで培ってきた10年以上の運営ノウハウや出店戦略をパッケージ化し、未経験者でも参入しやすい移動販売ビジネスモデルを提供いたします。

RUBBER TRAMPフランチャイズの特徴

- 平均月商300万円以上※- 最高利益率50％以上※- 10年以上の運営実績に基づく手厚いサポート体制- ローン利用可能で低リスクな開業モデル- 最短3か月で開業可能

また、RUBBER TRAMPが支持される理由として、以下の3つの強みがあります。

1. 本物の味 美味しさの説得力

老舗「I LOVE PIZZA」の30年以上にわたる伝統と技術を完全継承。3種のブレンドチーズは独自配合のオリジナルブランドであり、妥協のない素材。生地は薄くてもっちりしたイタリアン、トッピングは濃厚で旨味が強く、スパイシーなアメリカン。「I LOVE PIZZA」のピザは、西欧いいとこ取りの本物の味です。

注文を受けてから生地を伸ばします楽天市場で高い支持を獲得する、人気冷凍ピザ

2. 圧倒的なブランド力

圧倒的に目を引く車両デザインと統一されたブランドイメージ。視覚的ブランド力を大切にする事で、イベント会場で一際目立つ存在感が、自然と顧客を引き寄せます。

日本初連結！運営するキッチンカー「RUBBER TRAMP」3. 独自の出店戦略 販路の安定

RUBBER TRAMPを運営している会社、合同会社prove LiFEは全国に4,000台以上(国内最多)のキッチンカー事業主が登録している専用ポータルサイト、「KITCHENCAR'S JAPAN（キッチンカーズジャパン）」を運営。KITCHENCAR'S JAPAN案件による優先出店はもちろん、全国の優良イベントへの出店機会を確保し、安定した売上が実現可能。

国内最大級キッチンカー専用ポータルサイト「KITCHENCAR'S JAPAN」

※2026年4月時点。※平均月商および最高利益率は、当社運営のRUBBER TRAMP実績に基づきます。実際の売上・利益を保証するものではありません。

＜先着10店舗限定＞キャンペーン実施中！

フランチャイズ募集開始を記念し、先着10店舗限定で開業時に必要となる備品20万円分をプレゼントするキャンペーンを実施しています。

代表コメント

「キッチンカーは単なる飲食店ではなく、場所を選ばずに収益を生み出せる“移動型ビジネス”です。私たちはこれまでの経験と実績をもとに、加盟店の皆さまとともに成長できる仕組みづくりを目指しています。まずはお気軽にご相談ください。」

主催、合同会社prove LiFEについて

代表社員：山本新一

合同会社prove LiFEは、「食×エンターテイメント」を軸に、飲食・移動販売・イベント・デザイン・ITの5事業部を展開する多角経営企業です。

キッチンカー専用ポータルサイト「KITCHENCAR'S JAPAN（キッチンカーズジャパン）」を運営し、現在の登録台数は4,000台を超えるなど、国内最大級のプラットフォームへと成長しています。

また、自社でキッチンカー3台・固定店舗2店舗を運営し、飲食店および移動販売事業、イベント企画・運営、ケータリングサービス、ブランドサポート、地域創生事業など、幅広い領域で事業を展開しています。

さらに、音響・映像設備を搭載したステージトラックの運営も行っており、全国各地のフェスティバルや地域イベント、企業プロモーションへのレンタルにも対応。

リアルとデジタルを融合させた独自の事業展開により、“食を通じた新たな体験価値”を創出し続けています。現在は年商2億円規模へと成長し、キッチンカー業界を牽引する存在として事業拡大を続けています。

合同会社prove LiFE社員

【会社概要】

社名：合同会社prove LiFE（プルーブライフ）

本社所在地：千葉市中央区登戸1-10-12 登戸ビルB1F

設立年月日：2014年6月20日

従業員数：23名

HP：https://www.prove-life.jp/