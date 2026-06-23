日本を代表するバレエダンサー上野水香氏とフランス発のラグジュアリーシューズブランド「Repetto」の世界初のコラボレーションレオタード「Mizuka Ueno × Repetto」6月25日一般発売

株式会社メイプルマーケット

【piuprima di mizuka】Mizuka Ueno × Repettoコラボレーションレオタード

特設サイト：https://www.piuprima.com/f/leotard

「日常の身体知を、からだケアへ再設計する」株式会社メイプルマーケット（本社：愛知県名古屋市、代表：神崎陵司）が運営する“piuprima di mizuka”は、日本を代表するスターバレエダンサー上野水香氏と株式会社ルックが展開するフランス発のラグジュアリーシューズブランド「Repetto（レペット）」との世界初となるコラボレーションレオタード「Mizuka Ueno × Repetto」の一般発売を2026年6月25日よりスタートします。

お客様からの「実際に手に取ってみてみたい」という声にお応えし、ポップアップ開催

レペットが世界で初めてバレエダンサーとコラボレーションをしたレオタード「Mizuka Ueno × Repetto」。一般発売を記念し、25年間大人の女性のためのバレエ用品を数多く取り扱ってきたドゥッシュドゥッスゥ青山ショップにて期間限定ポップアップイベントを開催します。

予約受付のスタート以来、多くのお客様から「本物を手に取ってみたい」、「店舗で購入できるようにしてほしい」、というお声を多くいただきました。

長い年月をかけて上野水香の想いや経験をカタチにしたレオタードだからこそ、より多くのバレエを愛するお客様に いち早く手に取っていただきたい、お客様のお声にお応えするための第一弾として、ドゥッシュドゥッスゥ青山ショップ内に“piuprima di mizuka”ポップアップイベントを行うことになりました。

イベント期間中は「Mizuka Ueno × Repetto」コラボレーションレオタードのほか、累計販売数10万足を超えるコアウォークサポーターアジャストなどの上野水香プロデュースブランド “piuprima di mizuka” の商品も店頭に並び、実際に体験いただけます。

世界初コラボレーションレオタード「Mizuka Ueno × Repetto」

上野水香氏の発案により始動した本プロジェクトは、レペットにとって初となるレオタードでのコラボレーション。世界中のダンサーに愛用され、パリ・オペラ座をはじめとする有数のバレエ団と深い関係を築いてきたレペットが、初のコラボレーションパートナーとして選んだのが上野水香氏でした。

今回のコラボレーションでは上野水香氏が40年以上、毎日着続けてきた「レオタード」に対する想いや知識、経験、そしてダンサーとしての感性とレペットの持つクラフトマンシップを融合し、彼女のアイデアを細部にまで取り入れることで、シンプルでありながら身体のラインを美しく見せるシェイプ、品格と美しさ、そして着やすさを求めたレオタードを実現いたしました。

Mizuka Ueno × Repetto “ROSE”

デコルテや袖口、フロントの切り返しにさりげなくスカラップディテールをあしらったレオタード。ストラップとアームの間にのぞくベアショルダーが、女性らしさのポイント。

動きやすさ、踊りやすさと、大人らしい上質なデザインのバランスを両立させる、上野水香こだわりのスタイル。

Mizuka Ueno × Repetto “ROSE ”- rosee \22,000Mizuka Ueno × Repetto “ROSE ”- grenat \22,000Mizuka Ueno × Repetto “CAMELIA”

ストラップとアームの間にのぞくベアショルダーが特徴のデザインは、スカラップタイプ"ROSE" と共通。こちらはスカラップディテールの代わりにボディサイドを花柄をあしらったレース素材とすることで、より大人らしいセクシーさと、ラグジュアリーなスタイルを際立たせました。

Mizuka Ueno × Repetto “CAMELIA”- figue \24,200Mizuka Ueno × Repetto “CAMELIA”- noir \24,200

特設サイト：https://www.piuprima.com/f/leotard

デザインの作成、絞り込み、素材や⾊のセレクト、サンプルの作成と約3年の月日をかけました。最後の段階ではパリのレペット本社を訪問、デザイナーと直接ミーティングをし、お互いが妥協なくこだわりぬいた一つの“作品”をつくり上げました。

piuprima di mizuka 期間限定POP UP EVENT＠ドゥッシュドゥッスゥ青山ショップ 詳細

2026年6月25日（木）～7月20日（月・祝） ［ドゥッシュドゥッスゥ青山ショップ］にてpiuprima di

mizuka ポップアップイベントを開催。

「Mizuka Ueno × Repetto」コラボレーションレオタードのほか、上野水香プロデュースブランド “piuprima di mizuka”の人気アイテムである「コアウォークサポーターアジャスト」などもあわせて体験・購入いただけます。

期間内に「Mizuka Ueno× Repetto」コラボレーションレオタードをご購入いただいた方には、ポップアップイベント限定のポストカードをプレゼント。

【piuprima di mizuka】

期間限定 POP UP EVENT＠ドゥッシュドゥッスゥ青山ショップ

■会場

ドゥッシュドゥッスゥ青山ショップ

〒107-0061 東京都港区北青山2-7-18第一真砂ビル2F

TEL：03-5770-7393

営業時間｜平日：11:30～19:00 土日祝：11:30～18:00

定休日 ｜水曜日

アクセス｜銀座線 外苑前駅 3番出口 徒歩1分

About Mizuka Ueno(C) Keita Haginiwa

神奈川県 鎌倉市出身。5歳よりバレエを始める。1993年、15歳でローザンヌ国際バレエコンクールにてスカラシップ賞を受賞し、モナコのプリンセス・グレース・クラシック・ダンス・アカデミーに2年間留学。主席で卒業。帰国後、古典全幕作品やローラン・プティ作品に数々主演。2004年、東京バレエ団に入団。以来プリンシパルとして日本最高峰のバレエ団で主演を務めてきた。代表作は「ボレロ」。20世紀を代表する世界的振付家 故モーリス・ベジャール氏から日本人女性として初めて踊ることを許され、故モーリス・ベジャール氏から直接「ボレロ」の指導を受けた最後のダンサーとなる。

これらの功績が認められ、令和3年度（第72回）文化庁 芸術選奨舞踊部門 文部科学大臣賞を受賞。令和5年（2023年） 紫綬褒章を受章。

日本のバレエ界を20年以上に渡ってトップランナーとして牽引しており、いまなお世界中のダンサーから共演を熱望されている世界に誇るスターバレリーナ。

2023年4月 東京バレエ団 ゲスト・プリンシパルに就任

【上野水香公式アカウント】

Instagram: https://www.instagram.com/mizukaueno/

About Repetto

1947年、ローズ・レペットによって創設されたメゾン レペットは、ダンスの世界と卓越したクラフツマンシップにおけるグローバルなリファレンスとして確固たる地位を築いてきました。伝説的なバレリーナシューズをはじめ、アクティブウェアやレザーグッズのコレクションに至るまで、レペットは優雅さと動きを昇華させる卓越したクリエイションを生み出し続けています。

【レペット日本公式アカウント】

Website: https://www.repetto.jp/

Instagram: https://www.instagram.com/repettojapan/

Facebook: https://www.facebook.com/RepettoJapan/

LINE: https://page.line.me/153fmndv?openQrModal=true

About ドゥッシュドゥッスゥ

2001年11月22日にオープン外苑前駅の目の前に店舗を構える大人の女性のためのバレエショップです。オリジナルバレエウェアをメインに日本製、高品質にこだわっています。

バレエに関わるみなさまのお役立てになるような商品を日々開発しております。

【ドゥッシュドゥッスゥアカウント】

Webshop：https://www.dessus-d.com/

Instagram：https://www.instagram.com/dd.balletshop/

Facebook：https://www.facebook.com/dd.balletshop/

X：https://x.com/dessusdessous_

LINE:https://page.line.me/axb7496f?openQrModal=true

About piuprima di mizuka

美容健康商品の企画・販売を行う株式会社メイプルマーケット（本社：愛知県名古屋市、代表：神崎陵司）が運営する「piuprima di mizuka（ピウプリマ ディ ミズカ）」は、バレエダンサー上野水香がプロデュースする健康、美容やファッションを中心としたトータルブランドです。

【piuprima di mizuka 公式アカウント】

Website：https://www.piuprima.com/

Instagram:https://www.instagram.com/piuprima_official/

運営元 株式会社メイプルマーケット

本社所在地：愛知県名古屋市中区栄三丁目25番43号 瑞穂ビル4F

代表取締役：神崎陵司

事業内容： 美容健康生活雑貨 企画・販売

設立： 2021年1月

Website：https://maple-market.com/