ベンチャーキャピタル「ON & BOARD」創業支援プログラム 第5期「Out of BOUNDS」6月23日から募集開始！

ON&BOARD株式会社

ON&BOARD株式会社（所在地：東京都港区虎ノ門、代表取締役：下平将人、中山航介 以下「当社」）は、6月23日(火)より、創業支援プログラム・第5期「Out of BOUNDS」の参加者の募集を開始することをお知らせいたします。

ON&BOARDでは事業創出を目的としたスタートアップスタジオ機能を有しており、

「Out of BOUNDS」は、革新的な事業テーマの発掘と、その実現を支援する創業支援プログラムです。過去の「Out of BOUNDS」では、熱い思いを持つ起業家が、多くの国内外の有力CVC・エンジェル投資家・事業会社に向けて、ピッチを繰り広げ、実際に資金調達に成功・具体的に資金調達の話が進展するなど、目覚ましい成果を上げています。特に、過去卒業生の資金調達総額は90億円を超えており、確かな実績を積み重ねてきました。

第5期となる本プログラムでは、約2.5ヶ月の濃密な期間を通じて、参加者の皆様と共に事業テーマの発見から検証、事業仮説の構築、事業計画の策定、そして最終的なデモデイでの発表までを力強くサポートいたします。

「Out of BOUNDS」で、あなたの眠れる可能性を解き放ちませんか？

■創業支援プログラム・第5期「Out of BOUNDS」ウェブサイト

「Out of BOUNDS」参加申込 :https://luma.com/fdj0ym2c

https://onboardvc.com/outofbounds/

■創業支援プログラム・第5期「Out of BOUNDS」説明会

ON&BOARDメンバーが創業支援プログラム第5期「Out of BOUNDS」を詳しく解説いたします。応募を悩んでいる方は、まずはこちらにご参加下さい。

解説に加えて、過去の「Out of BOUNDS」に参加いただいたスタートアップ起業家の方とのスペシャルセッションを予定しています。

日時：7月28日(火)19:00～

申し込みリンク：https://luma.com/1xrh8u4n

■創業支援プログラム「Out of BOUNDS」Demo Dayの様子

プログラムについて

■プログラムに参加するメリット

第4回デモデイの様子。総勢150名以上の投資家が参加。１.有望な事業テーマに出会えて、専門家と事業をブラッシュアップできる

当社が有望と考える事業テーマや切り口の案をご提供。事業開発の経験豊富なメンバー含む専門家との議論、検証を通じて、プロダクト開発、競争戦略の方向性（構造的な事業の勝ち筋）を定めるなど事業のブラッシュアップができます。

ON&BOARD内には、日本初グローバル・大手IT企業で事業開発等経験者、数千億円規模でのスタートアップのエグジット経験を有する現役の社長、戦略コンサルタント、多数のトラックレコードがあるペンチャーキャピタリスト、プロダクトマネージャー、エンジニア、AI研究者、弁護士、公認会計士、採用・人事、組織作り等の専門家等がおり、創業に必要なリソースを提供します。

２.本業を続けながら検証を進める、起業リスクを最小限にする仕組み

本業を続けながら、検証を進め、当社内で事業基盤を整えたのちに、起業をするというステップで進めるため、起業リスクを最小限にすることが出来ます。

また、Facebookの創業初期のように受託開発などキャッシュカウとなる事業を持ちつつ、新規性の高いテーマを探している起業家が検証する場所としてもピッタリです。

３.創業資金調達、創業メンバー探し、グローバル展開への支援がある

プログラム参加チームのうち、特に将来性や事業の実行力が高いと判断したチームには、当社から個別にプレシード出資を検討いたします。出資の有無は採択時に一律ではなく、事業内容や成長戦略を総合的に見極めたうえで決定します。またDEMO DAYでは国内主要VCを中心とした150名以上の投資家が来場し、ピッチを通じて多様な投資家と直接つながる機会をご提供します。

調達のタイミングや規模は各チームの判断に委ねつつ、ネットワーク構築や次ラウンドに向けた関係づくりを支援します。さらに、起業を志す仲間と出会い、オンライン／オフライン双方で継続的なメンタリングや交流を得られるため、将来の創業メンバー候補に出会える環境も整えています。当社のグローバルネットワークを活用し、海外VCや現地パートナー企業の紹介、海外展開を見据えたチームビルディング支援など、早期のグローバル進出を視野に入れた伴走支援も行っています。

Y Combinatorをはじめとする海外アクセラレーター参加支援など、GoGlobal支援（調達支援含む）にも注力しています。

４.スタートアップ起業家にとって必要な実践的経営知見ノウハウの獲得

全500ページにわたるスタートアップ経営のノウハウ資料のご提供や、資料を用いた実践的な講義を実施します。また、シリーズA前後の起業家や上場前後の起業家をお呼びし、スタートアップ起業家とは何かをリアルに学べます。

隔週火曜に開催するミートアップでは、定期的にVCやシリーズA前後の起業家、上場前後の経営者などをゲストに迎え、リアルな経営ノウハウや意思決定プロセスを共有いただく回も設けています。 資金調達や組織づくり、事業拡大に関する実践的な知見を学びながら、参加チーム自身の戦略に落とし込む機会を提供します。

５.サービスコンセプト、デザインやMVP開発やランディングページ作りまで指南＆伴走支援

ON&BOARDに所属する現役フルスタックエンジニアやプロダクトマネージャ経験者、外部の実績あるデザイン開発ファンドと連携し、プロダクト開発支援MVP開発、LP制作、および初期マーケティング支援をいたします。

６.Claude Codeを活用したAIネイティブな事業の進め方から、法律・マーケティングまで起業専門知識・ノウハウが得られる

Out of BOUNDS勉強会を通し、Claude Codeの使い方やAIネイティブ時代のプロダクト開発・事業推進の実践手法をはじめ、マーケティング・IPO・契約に関する専門講義など、起業に必要な様々な領域の専門知識・ノウハウの習得が可能です。

■スタートアップ経営のミートアップ

「Out of BOUNDS」では、弊社キャピタリストによる伴走支援に加え、スタートアップ経営者や著名VC・投資家をゲストにお招きし、定期的にセミナーや勉強会を開催しています。

本ミートアップは、プロダクト開発・ファイナンス・チームビルディングなど、スタートアップ経営に必要な知見や実践的なノウハウを学ぶことを目的としています。

当日は、

・メンター・VCによるフィードバックセッション

・市場・業界調査を通じた提供価値仮説の精緻化

・ピッチトレーニングおよびプレゼン練習

・経営勉強会形式でのディスカッション

などを実施し、創業初期から成長フェーズまでの実践的な経営スキルを磨いていきます。



これまでにはユニコーン起業を経営する起業家・国内トップTierの投資家の皆さまにご登壇いただき、創業期におけるPMF（プロダクト・マーケット・フィット）の目指し方、プロダクト開発やチームづくり、そして複数プロダクト展開のポイントなど、実践的な視点からお話しいただきました。

■プログラムの流れ

1. エントリー/選考期間

期間：2026年6月23日 - 2026年8月17日

応募条件・提出書類の詳細は「エントリーフォーム」をご参照ください。

応募から随時選考を実施します。8/24までに選考通過者にのみご連絡を行います。

進め方について通過者の方に個別にご連絡をいたします。

2. キックオフ・プログラム開始 【1ヶ月目】

日程：2026年9月1日

採択決定後、プログラムのキックオフおよび懇親会を開催します。 開催概要（場所・日時）は採択後に改めてご案内予定です。

3. ミートアップ

日程：隔週火曜19時～

国内のユニコーンスタートアップ・トップティアのVCによるフィードバックセッション

詳細な市場調査・業界調査を通じ提供価値の仮説の解像度を上げる

ピッチトレーニング・プレゼン練習

経営勉強会

4. 事業計画策定＆デモデイ発表 【3ヶ月目】

日程：2026年11月17日 デモデイ（予定）

■募集/エントリー詳細

応募方法 エントリーフォームからお申し込みください。

「Out of BOUNDS」参加申込 :https://luma.com/fdj0ym2c第5回：プログラム概要

2026/6/23～2026/8/17：応募期間

2026/9/1：キックオフ・プログラム開始

隔週火曜19時～リアルミートアップ

11/17：デモデイ

応募条件

創業済み、あるいは本プログラム参加時に創業予定の方

創業ステージの企業であること

提出書類 エントリーフォームを参照ください。

採用に向けたフロー

応募から随時選考を実施。8/24までに選考通過者にのみご連絡を行います。

進め方について通過者の方に個別にご連絡をいたします。

■会社概要

■ON&BOARDについて

シード・アーリー期を中心に出資するベンチャーキャピタル。Unlock Talent Across the world（世界の声を聴く）をミッションに、AIエージェント、医療機器、ロボティクス、デュアルユースから核融合に至るまで幅広い領域においてリード出資、社会実装を目指す。

戦略コンサルタント、商社、AIエンジニア、研究者、弁護士、大型M＆A経験者等の幅広い専門家・アドバイザーが在籍し、スタートアップの創業期に寄り添う。

起業の今を知り今動くためのメディア「ON＆BOARD TIMES」、創業支援プログラム「Out Of BOUNDS」を通じてゼロイチのカンパニークリエーションの実施、長野発スタートアップカンファレンス「SWISH! Startup Camp」等を提供し、スタートアップエコシステムの拡大に取り組んでおります。

代表取締役：下平 将人、中山 航介

所在地：〒105-6415 東京都港区虎ノ門 1-17-1 虎ノ門ヒルズビジネスタワー 15階

HP：https://onboardvc.com/

facebook：https://www.facebook.com/ONBOARDVC/

X：https://x.com/on_board_vc

■お問い合わせ

ON＆BOARD 広報担当（大多和）

Email：info@on-board-vc.com