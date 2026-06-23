46％が取引所に放置？暗号資産の「長期保有」に潜む管理のリスク

株式会社Clabo取引所依存から脱却を｜暗号資産長期保有者746人の保管基準と実態｜株式会社Clabo

株式会社Clabo（本社：東京都港区、代表取締役：上野 育真）は、暗号資産投資経験者746名を対象に「長期保有資産の保管方法とウォレット移行に関する実態調査」を実施しました。

調査の結果、長期保有目的の暗号資産であっても46.9%が「取引所に放置」されている実態が判明しました。

ソフトウェアウォレット（28.3%）やハードウェアウォレット（11.3%）などの自己管理への移行が進まない背景には、利便性への依存や紛失リスクへの忌避感があると推察されます。

特に、ハードウェアウォレットの所有率が55.9%に達しながら、実際の長期保管での利用は1割強に留まるという、準備と活用の大きな乖離が浮き彫りになっています。

本レポートでは、年齢が上がるほど取引所依存が強まる傾向や、保有額に応じて変化する「ウォレットへの移行基準額」を詳しく解説しています。

調査結果の完全版を確認 :https://www.clabo-inc.co.jp/media/articles/crypto-wallet-storage-preference-survey

■ 調査内容

長期保有の暗号資産46.9%が取引所に放置

保管先の約半数が取引所利用を選択取引所依存から脱却を｜暗号資産長期保有者746人の保管基準と実態｜株式会社Clabo

長期保有者に対し、資産の保管先を尋ねた結果、46.9%という半数近い投資家が「取引所に放置」していることが明らかになりました。

暗号資産を安全に管理する重要性が啓蒙される一方で、依然として利便性を優先して取引所に預け入れたままの層が大多数を占めているのが実情です。

手軽に取引できるメリットがある反面、取引所破綻やセキュリティ事故のリスクを考慮すれば、この数値は決して看過できません。

セキュリティ対策が叫ばれる昨今においても、現実的な管理手法は依然として取引所に依存しているという構図です。

多くの投資家にとって、自己管理のハードルは依然として高いものなのでしょう。

利便性とセキュリティのバランスについて、改めて一考を促す必要性があるといえます。

ソフトウェアウォレット利用は28.3%

取引所への預け入れに次いで多かった回答は、28.3%の「ソフトウェアウォレット」という結果でした。

インストールして利用するウォレットはモバイル端末との相性も良く、取引所から脱却するための初歩的なステップとして多くの投資家に選ばれています。

取引所に資産を置いたままにするリスクを回避しつつ、ハードウェアウォレットほど導入コストをかけたくない層の受け皿となっているようです。

一方で、分散管理やハードウェアウォレットを選択する層は限定的です。

分散して保管する投資家は13.5%、専用デバイスを用いるハードウェアウォレット利用者は11.3%に留まりました。

強固なセキュリティを求める層は、投資家全体から見ればまだ少数派であるといえます。

ウォレット移行未経験が約4割に達する取引所依存から脱却を｜暗号資産長期保有者746人の保管基準と実態｜株式会社Clabo

ウォレットへの移行経験を尋ねた項目では、37.9%が「移行したことがない」と回答しました。

つまり、長期保有者であっても約3人に1人以上は、購入した取引所以外に資産を移動させた経験がないことになります。

保有資産を自ら管理下に置くという行為は、初心者には心理的・技術的な障壁が高いのかもしれません。

対して、62.1%の投資家は取引所以外の管理方法を一度は試しているというデータも出ました。

この数字は、一度試せば定着する可能性があることも示唆しています。

まずは少額からのウォレット管理を推奨し、移行の成功体験を積んでもらうことが、セキュリティ意識を高める近道となるのではないでしょうか。

年齢上昇で取引所放置が加速

取引所依存から脱却を｜暗号資産長期保有者746人の保管基準と実態｜株式会社Clabo年代別でみる保管先の差異

今回の調査で、年齢が高くなるにつれて「取引所に放置」する割合が明確に上昇する傾向が確認されました。

20代では39.9%に留まっていた取引所依存率が、50代で53.0%、60代では58.3%まで達しています。

資産管理の利便性を優先する傾向は、世代を重ねるごとに強まるようです。

一方で、ソフトウェアウォレットの利用率は、年齢とともに低下する結果となりました。

20代の32.7%に対し、60代では18.8%と約半分まで減少しています。

若年層ほど新しいツールを柔軟に取り入れる適応力が高く、高齢層ほど既存のサービスに留まる保守的な側面が浮き彫りとなりました。

若年層が示す独自の管理志向

20代の投資家においては、ソフトウェアウォレット利用率が32.7%と全世代でトップとなりました。

年代が上がるにつれてこの数値が低下する構造から、若年層ほどスマホアプリで完結する利便性を重視する傾向が読み取れます。

彼らにとって、ウォレットの利用は日常的なデジタル体験の延長線上にあるのでしょう。

複雑なデバイス設定を嫌い、スマホアプリで完結する利便性を重視していることがうかがえます。

暗号資産の次世代を担う若年層は、取引所という中央集権的な環境から自律的な管理へとシフトし始めています。

高齢層に強い取引所への信頼

なぜ高齢層になるほど、取引所に資産を預け続ける傾向があるのでしょうか。

それは、自らシードフレーズを管理し、資産を守るという行為に伴う「紛失リスク」への忌避感が強いからだと考えられます。

もしもの事態を想定したとき、サポート体制が整っている取引所に頼る方が安全だと判断しているのかもしれません。

ハードウェアウォレットなどの自己管理手法は、技術的なトラブルが起きた際の自己責任の重みが障壁となります。

「資産を自分で守る」という概念よりも、「信頼できる第三者に守ってもらう」という安心感を重視する保守的な考え方が、高齢層の投資スタイルを形作っているといえます。

これは、彼らが長年培ってきた金融リテラシーの賜物とも解釈できるでしょう。

経験で変わる保管先選択

取引所依存から脱却を｜暗号資産長期保有者746人の保管基準と実態｜株式会社Clabo経験の浅い層ほど取引所依存が高い

今回の調査からは、暗号資産への投資経験が浅い層ほど、資産を取引所に置いたままにする傾向が強いことが浮き彫りになりました。

特に投資歴1年未満の投資家では、57.7%と過半数が「取引所に放置」を選択しています。

資産管理の重要性を学ぶ前段階であるため、まずは取引所の利便性を享受することが優先されているようです。

投資歴が長くなるにつれ、この依存率は徐々に低下していきます。

1～2年で50.0%、2～3年で45.0%と推移しており、経験を積むことで少しずつ自律的な管理への関心が高まっていることが伺えます。

初めて暗号資産を購入した投資家にとって、外部ウォレットへの移行という作業は、単なる機能利用以上の心理的なハードルがあるのかもしれません。

投資3～5年でHW利用率が上昇

興味深いのは、投資歴3～5年の層において、ハードウェアウォレットの利用率が23.3%と突出して高まっている点です。

この期間は、相場の変動を一度は経験し、保有資産の規模拡大やセキュリティに対する危機意識が芽生えるタイミングなのかもしれません。

「取引所がハッキングされたらどうなるのか」といったリスクを具体的に想定し、自己防衛手段を講じ始めた層が一定数存在します。

一方で、投資歴5年以上のベテラン層では、ハードウェアウォレットの利用率が必ずしも最大化されていません。

これは、彼らがすでに独自の管理ルールを確立していたり、資産の一部をコールドウォレットに隔離したりと、より高度で多様な管理手法を実践している結果だとも推察できます。

経験年数に応じた、最適な保管方法への習熟度が見て取れます。

経験で変わる資産の自己管理意識

暗号資産投資において、セキュリティ対策は「どこまでやるか」という投資家個人の判断に委ねられています。

投資歴が浅いうちは「取引所に任せる」ことが正解でも、資産が増え経験が蓄積されることで、管理の主導権を自らに取り戻そうとする動機が強まるのです。

この変化こそが、暗号資産という新たな資産クラスにおける成熟のプロセスといえるでしょう。

自らウォレットを管理することは、紛失リスクという新たな責任を負うことでもあります。

しかし、そのリスクを理解しコントロールできるようになった時、真の意味で暗号資産を所有しているといえるのかもしれません。

投資家の成長段階に合わせて、適切なセキュリティ知識を啓蒙していくことが、業界全体に求められています。

- 「いくらから移すか」は保有額に比例- HWウォレット所有率55.9%に対し長期保管利用は11.3%- まとめ

上記内容を含め、アンケートの詳細なレポートは記事本文をご確認ください。

■ 調査概要

調査実施日：2026年4月10日

調査方法：インターネット調査

調査対象：国内在住の男女（暗号資産に投資している人、投資したことのある人）

有効回答数：746名

実施機関：株式会社Clabo

■ 調査設問項目

- 暗号資産（仮想通貨）の投資経験はありますか？- 暗号資産への投資経験年数はどのくらいですか？- 保有している暗号資産の総額はどのくらいですか？- 取引所からウォレットへ移行したことはありますか？- いくらくらいから自分のウォレットに移しますか？- 長期保有している暗号資産はどこに保管していますか？- ハードウェアウォレットを持っていますか？

調査結果の完全版を確認 :https://www.clabo-inc.co.jp/media/articles/crypto-wallet-storage-preference-survey

■ 暗号資産投資に関する免責事項

本レポートは情報提供を目的としており、いかなる投資勧誘や助言を構成するものではありません。暗号資産投資には高いリスクが存在し、投資判断は自己責任で行ってください。本レポートの内容の正確性、完全性、有用性について、いかなる保証も提供いたしません。投資に関する最終的な判断は、ご自身の判断で行い、必要に応じて専門家の助言を求めてください。

また、株式会社Claboではウォレットの復旧を始めとする、セキュリティ対策、保全手順、暗号資産に対する相談を承っております。

暗号資産に関わるお悩みがお有りの方はぜひ当社の初回無料相談窓口をご活用ください。

詐欺をはじめとするトラブルについてもご相談いただけますが、以下の公的・行政相談窓口のご活用もご検討ください。

■ 専門家・公的機関への相談窓口

Claboへのご相談（初回無料）：https://www.clabo-inc.co.jp/contact

警察相談専用電話(https://www.gov-online.go.jp/article/201309/entry-7508.html)：#9110

消費者ホットライン(https://www.caa.go.jp/policies/policy/local_cooperation/local_consumer_administration/hotline/)：188

詐欺的な投資に関する相談ダイヤル(https://www.fsa.go.jp/news/r5/sonota/20240619/toshisagi.html)：0570-050-588

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調査主体：株式会社Clabo(https://www.clabo-inc.co.jp/)

公式レポート：https://www.clabo-inc.co.jp/media/articles/crypto-wallet-storage-preference-survey

プレスリリース：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000051.000178703.html

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■ 会社概要

株式会社Clabo

所在地：〒106-0032 東京都港区六本木一丁目4番5号 アークヒルズサウスタワー16階

代表取締役：上野 育真

設立：2025年7月

X（旧Twitter）：https://x.com/clabo_inc