日本最大級の生成AIコミュニティの公式アンバサダーも務める法律とAIのエキスパート「加茂翔太郎弁護士」がMOLTONに参画

MOLTON株式会社

契約・法務BPaaSでリーガルAI搭載の企業法務アウトソーシングサービスALSP（代替法務サービスプロバイダー）の国内パイオニアで、法務AI+BPO「クラウドリーガル」を提供している、MOLTON株式会社（旧：a23s株式会社）（所在地：東京都中央区、代表取締役、弁護士「日本・米国NY州」 崎地康文、以下MOLTON）は、企業法務弁護士として12年超のキャリアを持ちながら、国内最大規模の生成AIコミュニティ#SOZOビレッジ（旧：#SOZOコラボ）の公式アンバサダーも務めている、法律と生成AIのエンジニアリングに精通する加茂翔太郎弁護士が、「実務家AIエンジニア」としてMOLTONに参画したことを発表します。加茂弁護士は、MOLTONが開発・提供する企業向け法務AIプロダクトに対し、自らの実務経験に基づくドメイン知識の実装と、AIエンジニアリングの両面から貢献します。

【 「実務家AIエンジニア」という新たな専門職の意義 】

AIを企業法務の現場で真に使えるものにするためには、AIモデルの性能向上だけでは足りません。「契約でどこを重点的に見るか」「このリスクは実務上どの程度深刻か」「依頼者が本当に求めている回答はどういう粒度か」、こうした実務家の暗黙知をAIに組み込むことで、はじめて現場で「使える」プロダクトになります。

しかし、暗黙知をシステムに落とし込むには、実務の現場感覚とAIエンジニアリングの双方がわかる人材が必要です。実務家だけでは「AIで何ができるか」がわからず、エンジニアだけでは「現場で本当に必要なものは何か」がわからないからです。

加茂弁護士は、企業法務弁護士として12年超にわたり契約レビュー・M&A・訴訟・コンプライアンスの最前線に立ちながら、2022年11月のChatGPT公開当初から生成AIの業務活用を個人的に研究してきました。AIエンジニアリングの知見を独学で習得し、MOLTONの法務AIプラットフォーム「クラウドリーガル」のAIエディター開発や、法務DDプラットフォームの構築に、プロンプト設計・ワークフロー構築・品質検証の各レイヤーで、AIに精通した実務家ならではの洞察を提供し貢献してきました。

「実務家AIエンジニア」という、第一線の実務家でありながらAIシステムの設計・実装にも直接関与できる専門職は、現時点では極めてユニークな存在ですが、AI時代の専門職のあり方として今後不可欠になる役割であるとMOLTONは考えています。

【 加茂弁護士の役割と期待される効果 】

加茂弁護士は「実務家AIエンジニア」として以下の三つの役割を担い、MOLTONの法務AIプロダクトの実用性を引き上げます。

１.AIプロダクトへの実務知見の直接実装

クラウドリーガルのAIエディター/AI契約書レビュー/AI契約書作成、法務DDプラットフォーム等の各種AIプロダクトについて、プロンプト設計・プレイブック開発・品質検証をエンジニアリングの手法を用いて実施します。加茂弁護士は、企業法務弁護士としての活動を継続し、第一線の実務家であり続けることで実務感覚を常にアップデートしながら、その「生きた知見」をリアルタイムでAIプロダクトに反映していきます。自ら現場に立ち続けるからこそ、本当に使えるAIをつくれることが、外部アドバイザーとは異なる実務家AIエンジニアの価値となります。

２.ドメインエキスパートの知見のシステム橋渡し

2026年6月に名誉顧問/プロダクトドメインエキスパートに就任した中村直人弁護士をはじめ、MOLTONに参画する各分野の実務家が持つ高度な専門知識・ノウハウを、AIシステムに適切に変換・実装するための「橋渡し役」を担います。実務家の言葉をAIが理解できる形に翻訳し、システムの品質を担保することができます。この「ドメイン知識のエンジニアリング」こそが、実務家AIエンジニアの中核的な役割です。

３.クライアント企業の暗黙知の形式知化

MOLTONがコンサルティングサービスとして提供する法務DX支援・知財戦略立案・PMI等において、クライアント企業が社内に蓄積している暗黙知（業務判断基準、チェックリスト、過去の経験則等）を、AIが活用できる形式知として体系化するエンジニアリングを行います。企業の「ベテラン担当者の頭の中」をAIに移植する作業を、実務家の視点とエンジニアリングの手法の両方から支援します。

【 MOLTONに関する加茂翔太郎弁護士のコメント 】

2022年の終わり、ChatGPTに触れて衝撃を受けたことをきっかけに、半ば趣味のような感覚でAIの業務活用を始めました。試行錯誤を重ねるうちにAIに関心を持つ仲間と出会い、「AI仲間」の輪を広げていくなかで、MOLTONの皆様と深く議論する機会をいただき、気がつけば実務家AIエンジニアとして参画させていただくことになりました。

AIでできることは日々拡大しています。しかし、それを実務の現場で本当に「使えるもの」にするためには、現場で長年培われてきた知見やノウハウが不可欠です。逆に言えば、実務の現場にいる専門家こそが、AIの可能性を最も引き出せる存在だと実感しています。

一方で、正直に申し上げれば、私のAI活用はいわゆる「バイブコーディング」であり、それだけでは本格的なプロダクト開発には限界があります。MOLTONには優秀なエンジニアチームがおり、私が「実務ではこういう判断プロセスが必要だ」と伝えると、それを堅牢なシステムとして設計・実装してくれます。しかも、エンジニアの皆さんが法務の実務領域にも強い好奇心を持って勉強してくれていて、「この実務プロセスの判断はどういうロジックなんですか？」と質問されることも日常的です。実務家とエンジニアがお互いの領域に踏み込みながら議論し、一緒にプロダクトをつくっていく--この過程が本当に楽しく、実務家AIエンジニアとしての私の役割も、このチームがあってこそ成り立っています。

エンジニアリングの知見についても、AI自体を活用してキャッチアップしつつ、MOLTONのエンジニアチームとタッグを組みながら、実務家だからこそできる貢献を積み重ねていきたいと考えています。

欲を言えば、「弁護士がAIワークフローをつくる側に立つ」という新たな役割を自分自身の実践を通じて提示し、弁護士の活動の可能性を広げることに少しでも貢献できたら嬉しいです。そして何より、一緒にAIを楽しむ仲間をもっともっと増やしていきたいと思っています。

【 加茂翔太郎弁護士について 】

加茂翔太郎（かも しょうたろう）弁護士は、東京大学法学部卒業後、2013年に弁護士登録。長島・大野・常松法律事務所での実務を経て、野村綜合法律事務所に入所。企業法務弁護士として12年超にわたり、契約レビュー・M&A・コーポレートガバナンス・訴訟・コンプライアンス体制構築など幅広い分野で実務に従事してきました。多業種の顧問先を有し、現在も第一線の実務家として活動しています。

2022年11月のChatGPT公開を機に、生成AIの業務活用を個人的に研究開始。プロンプトエンジニアリング、ワークフロー設計、AIエージェント構築の知見を独学で習得し、MOLTONにおいてはクラウドリーガルAIエディターのプロンプト設計（契約書レビュー・新規ドラフト作成・法務相談等）、専門法令プレイブック群の開発、法務DDプラットフォームのワークフロー構築など、法務AIプロダクトの開発に貢献してきました。

企業・弁護士向けの生成AIセミナー・ワークショップの講師としても活動しています。

≪略歴≫

2012年3月

東京大学法学部卒業

2013年12月

弁護士登録（第一東京弁護士会）

2013年12月

長島・大野・常松法律事務所 入所

2015年6月

野村綜合法律事務所 入所

2022年11月

ChatGPT公開を機に生成AIの業務活用研究を開始

2025年2月

MOLTON（旧：a23s）の法務AIプラットフォーム開発に参画（AI顧問）

2026年6月

MOLTON株式会社「AIエンジニア」就任

■加茂弁護士は、日本最大級・約8,000人参加の生成AIコミュニティ「#SOZOビレッジ（https://sozo-collabo.hp.peraichi.com/）」（旧：#SOZOコラボ）の公式アンバサダーも務めています。

●生成AI時代の企業法務アウトソーシングサービスALSP「クラウドリーガル」、AIに知見のある弁護士2名を顧問招聘しサービスレベルを強化

～ IT×弁護士(専門士業)で法務・コンプライアンスの効率化や法務人材不足の課題を解決 ～

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000010.000126939.html

●生成AI搭載のALSP（代替法務サービス事業者）「クラウドリーガル」のAI顧問の加茂弁護士が日本組織内弁護士協会（JILA）主催イベント「事例で学ぶ！法務のための生成AI実践活用法」に初登壇

～ 生成AI×弁護士体制で高度でリーズナブルな法務クラウドサービスを全国に提供し法務人材不足の社会課題を解決 ～

https://jila.jp/2025/06/5271/

●弁護士のための生成AI活用《実践講座》

AIとの"対話力"を鍛える-試行錯誤で出力を引き上げるプロンプト実演 実践デモで体感する、"AIとの対話力の磨き方"「第一法規株式会社」

https://daiichihoki.satori.site/seminar/hoso/20260325/index.html

【 MOLTONにおける「ドメインエキスパート」×「実務家AIエンジニア」の体制 】

MOLTONは、企業法務の最高水準の実務知見をAIに融合させるため、ドメインエキスパートと実務家AIエンジニアの二つの柱でプロダクト開発体制を構築しています。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/126939/table/52_1_5859de8fae9ea65b429792ce8d5d4ca2.jpg?v=202606231051 ]

中村弁護士が「AIが目指すべき品質の基準」を示し、加茂弁護士が「その基準をAIシステムとして実装する」。この役割分担により、実務の最高水準とAI技術の最前線を同時に追求する体制が整いました。

※ドメインエキスパートとは、特定の業務領域・業界・専門分野に関する深い知識や実務経験を有し、その分野における判断・助言・レビューを担う専門家を指します。

●企業法務のレジェンド・中村直人弁護士がMOLTONの名誉顧問/プロダクトドメインエキスパートに就任

～ 日本経済新聞「企業が選ぶ弁護士ランキング」10年連続で総合首位の知見・ノウハウが、MOLTONの法務AIサービスの品質と視野を飛躍的に引き上げます ～

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000051.000126939.html

【 MOLTONの近況の取組み 】

●MOLTON 法務デューデリジェンス報告書の自動生成が弁護士から高評価「ほぼそのまま使えるレベル」として法務DD×AI の到達点を公開

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000047.000126939.html

●M＆Aにおける法務・知的財産・財務・税務デューデリジェンス（DD）、AIと専門家の融合で半分以下の工数に

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000046.000126939.html

●生成AIとリーガルAIによる契約書レビュー・作成の検証記事を法務BPaaS「クラウドリーガル」提供のMOLTONと電子契約・契約管理サービス「WAN-Sign」提供のＮＸワンビシアーカイブズが共同作成

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000049.000126939.html

●契約・法務BPaaSの企業法務アウトソーシングALSP「クラウドリーガル」が法務AIエージェントでMicrosoftWordで契約書レビューを完結する「CloudLegal AIエディター」を提供開始

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000043.000126939.html

●法務BPaaS型：リーガルAI搭載の企業法務アウトソーシングサービスALSP「クラウドリーガル」が官公庁・地方公共団体・自治体DX向けデジタルガバメントプランをリリース

～ 「自治体の法務人材不足」と「地域格差」の解消へ向けて地域・場所を選ばずインターネットWebサービス（BPaaS）で全国に高度で安定した法務インフラソリューションを提供 ～

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000041.000126939.html

【 参考情報 】

ALSP（代替法務サービス事業者）について解説

https://wan-sign.wanbishi.co.jp/blog/alsp

契約書をAIで作成・レビューできる？可能な業務とメリット・注意点

https://wan-sign.wanbishi.co.jp/blog/contract-ai

BPaaS（Business Process as a Service）とは？BPOとSaaSの違い、事例

https://wan-sign.wanbishi.co.jp/blog/bpaas

契約書レビューの重要ポイントとは？

https://wan-sign.wanbishi.co.jp/blog/contract-review

リーガルチェックの重要な理由と手続きの流れとは？

https://wan-sign.wanbishi.co.jp/blog/legal-check

契約書作成の基本とは？具体的な基本項目や弁護士へ作成依頼方法

https://wan-sign.wanbishi.co.jp/blog/contract-creation

リーガルテックとは？

https://wan-sign.wanbishi.co.jp/blog/legal-tech

BPOとは？契約の種類とメリット・デメリット、スムーズに進める方法

https://wan-sign.wanbishi.co.jp/blog/bpo-contract

企業法務とは？押さえるべき法律と法的リスクの対策、よくある質問は？

https://wan-sign.wanbishi.co.jp/blog/what-is-corporate-law

個人事業主（スタートアップ/ベンチャー）・中小企業に顧問弁護士は必要？

https://wan-sign.wanbishi.co.jp/blog/legal-advisor

知的財産権とは？種類や重要性、取得手続き、適切な保護・管理の方法を解説

https://wan-sign.wanbishi.co.jp/blog/intellectual-property-rights

商標登録の出願プロセス完全ガイド！侵害対策や失敗を避ける方法は？

https://wan-sign.wanbishi.co.jp/blog/trademark-registration-application

株主総会とは？目的と種類、進行方法、成功のポイントを解説

https://wan-sign.wanbishi.co.jp/blog/general-meeting-of-shareholders

取締役会とは？役割とメリット、開催の流れ、ガバナンス強化にも効果的な運営方法を解説

https://wan-sign.wanbishi.co.jp/blog/board-of-directors

会社設立までの手順は？必要な手続きと費用の内訳、メリットを網羅的に解説

https://wan-sign.wanbishi.co.jp/blog/company-establishment

電子契約に関係する法律9選！企業が安心して運用するために必要な知識

https://wan-sign.wanbishi.co.jp/blog/electric-contract-laws

労使協定の基本を徹底解説！目的と種類、策定プロセス、違反時の罰則は？

https://wan-sign.wanbishi.co.jp/blog/labor-management-agreement

CLMとは？CLMの目的やメリット、契約業務における課題

https://wan-sign.wanbishi.co.jp/blog/contract-lifecycle-management

米国クラウド法(米CLOUD Act：海外データ合法的使用明確化法)とは

https://wan-sign.wanbishi.co.jp/blog/what-us-cloud-law

SaaS・クラウドサービスのセキュリティとデータ保全の最新動向ガイド

https://wan-sign.wanbishi.co.jp/blog/SaaS-data-integrity

1人法務・法務担当者不足に悩む企業へ。契約・法務BPaaSで実現する新しい企業法務の形

https://romsearch.officestation.jp/interview/55728

【 MOLTON株式会社とは 】（旧：a23s株式会社）

MOLTON株式会社は、生成AIの実装力と専門家チームの現場知見を掛け合わせ、企業の意思決定と実務オペレーションを同時に前進させる支援を提供しています。リーガルAI搭載の契約・法務BPaaS型である企業法務アウトソーシングサービスALSPのパイオニアとして「クラウドリーガル」を提供し、契約・法務運用・知的財産・コンプライアンス等の実務を、スピードと品質の両立を重視して支援します。今後は企業法務・知的財産領域を起点に、リスク・ガバナンスから経営コンサルティングまで支援範囲を拡張し、企業価値向上の実装型コンサルティングを提供します。

以上

【 お問い合わせ先 】

●プロフェッショナルサービス事業部

問合せ先：consulting@molton.inc

●IR広報担当 金沢

問合せ先：https://www.cloudlegal.ai/contact

【 MOLTON株式会社 】（URL：https://www.molton.inc/(https://www.molton.inc/)）

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/126939/table/52_2_02a6e11f42827dbca0d76b352b52f8d5.jpg?v=202606231051 ]

※記載されている会社名、製品名は、各社の商標、もしくは登録商標です。

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