エクセディ、AIエージェント「Lightblue」を全社500ID規模で本格展開 ～基幹事業の「稼ぐ力」を磨き、その力を新事業創出へ～

株式会社Lightblue

株式会社エクセディ（本社：大阪府寝屋川市、取締役代表執行役社長：吉永 徹也、以下「エクセディ」）は、東京大学発のAIスタートアップ・株式会社Lightblue（代表取締役：園田 亜斗夢、以下「Lightblue」）が提供する法人向けAIエージェント「Lightblue」を導入し、2026年4月よりグループ各社を含む全社500ID規模での本格運用を開始しました。エクセディは現在、基幹事業の収益力を高めながら、新事業の創出・育成に経営資源を集中投入する事業ポートフォリオの転換を推進しています。本取り組みは同戦略と直結しており、AIによって基幹事業の生産性を高め、その力を新事業へ向けることを目的としています。



Lightblue：https://www.lightblue-tech.com/lightblue/

エクセディが目指していたこと

エクセディでは、中長期戦略を確実に実現するために、足元を支えるための以下の取り組みを加速させる必要がありました。

「Lightblue」導入の決め手

- 技術・ノウハウの形式知化と継承：各部門のベテランが持つ技術や業務知識を、特定の個人に依存することなく組織全体の資産として形式化・共有し、次世代への確実な技術継承を実現すること。- 顧客対応のさらなるスピード化と満足度向上：見積もり・契約書回答・技術問い合わせへの対応をより迅速・正確に行うことで、顧客満足度を高め、営業・技術担当者が本来注力すべき提案活動や価値創出に集中できる環境をつくること。- 「仕事が変わった」と実感できるAI活用の実現：生成AIを汎用的な利用にとどめず、各部門の業務に深く根ざした形で全社的に展開することで、一人ひとりが業務の効率化・高度化を肌で感じられる組織をつくること。

エクセディが「Lightblue」の導入を決めた理由は、下記4点にあります。

導入の経緯と展開

- RAGの高い精度と使いやすさ社内文書やナレッジを活用した高精度な回答生成が、開発不要で即時に実現可能であること。- 最新LLMモデルの柔軟な切り替えGemini・Claude・GPTなど主要なLLMモデルをワンプラットフォーム上で切り替えて利用できること。用途や精度・速度の好みに応じて最適なモデルを選べるため、複数サービスを個別契約する必要がなく、常に最新のAIを効率よく活用できること。- 業務特化型アシスタントの柔軟な構築各部門の業務に合わせたAIアシスタントを、プログラミング不要で迅速に作成・展開できること。- 手厚い導入・活用サポート定期的な定例会やハンズオンセミナーの実施など、導入後の活用推進を伴走型で支援する体制が整っていること。

まず営業本部への100ID先行導入からスタートし、実業務での活用検証を重ねながら、戦略事業本部・開発本部へと利用範囲を拡大。社内推進担当者が各本部（品質保証本部、調達本部など）を巡回し、議事録作成の効率化や顧客管理への活用可能性をデモンストレーションしたところ、各部門から高い評価を得ました。

そして、2026年4月には全本部での本格運用を開始し、現場での手応えを確かめながら、着実に自走する組織へと進化しています。こうした取り組みは国内にとどまらず、現在は海外関係会社への導入も始まっています。同じ製品・生産プロセス・課題を持つ拠点への展開は親和性が高く、エクセディのAI活用はグローバルへと広がりを見せています。

具体的な活用テーマ

推進体制

- 営業本部： ベテランの交渉ノウハウの資産化／提案資料作成の効率化- 開発本部：熱処理技術者の知識を活用した技術サポート- 戦略事業本部： 新事業開発における市場調査や顧客管理業務へのAI活用- 品質保証本部： 判定会議の事前レビュー効率化- 基幹事業本部： 設備修理履歴を活用した保全業務の迅速化- 安全環境： 過去の災害事例のナレッジ化／同種事故の再発・未然防止への活用- 全社共通： 議事録作成の自動化・効率化、社内問い合わせ対応の自動化

エクセディ社内では、全社統括の推進担当者を中心に、各部門に責任者と実務担当者を配置する体制を構築しました。Lightblue側も専任の営業担当・活用推進サポート担当を配置し、毎週の定例会を通じて課題解決と進捗管理を行う伴走型の支援体制を敷いています。この体制が目指すのは、ツールを導入して終わりにしない、現場の一人ひとりが主体的・自発的にAIを活用し、自走できる組織をつくることです。各部門にAI活用のエキスパート人材を育て、自律的な改善が会社の風土になること---それが、エクセディが目指す「変革」の姿です。

法人向けAIエージェントサービス「Lightblue」について

「Lightblue」は、社員や職員の日常業務に寄り添い、幅広いタスクを支援する次世代AIエージェントです。検索・要約・文字起こし・画像生成までをワンストップで実行できるほか、ノーコードで業務特化型チャットボットを構築することも可能。法人・自治体向けの厳格なセキュリティを備えているため、誰でも安心してご利用いただけます。

また、多様なデータソースと連携し、企業や自治体が保有する独自の情報を活用して、必要な情報の検索や文書作成を迅速かつ正確に実行します。実務に即したAI活用を実現し、業務効率を飛躍的に向上させます。

サービスサイト： https://www.lightblue-tech.com/lightblue/

株式会社エクセディについて

株式会社エクセディは、自動車の駆動系部品を専門とするグローバルメーカーです。 マニュアルクラッチやトルクコンバータをはじめ、建設・産業機械用製品、二輪車用クラッチなど幅広い駆動系部品を手がけています。1950年7月の設立以来、世界26カ国のネットワークを通じて、高品質な製品を世界各地に提供しています。



社名：株式会社エクセディ

設立：1950年7月

代表者：取締役代表執行役社長 吉永 徹也

所在地：大阪府寝屋川市木田元宮1丁目1番1号

コーポレートサイト：https://www.exedy.com/

株式会社Lightblueについて

社名：株式会社Lightblue

設立：2018年1月

代表者：代表取締役 園田 亜斗夢

所在地：東京都千代田区神田駿河台2丁目3-6 CIRCLES御茶ノ水5F

顧問：鳥海不二夫（東京大学大学院工学系研究科教授）

事業内容：画像解析／自然言語処理AIのソリューション開発、法人向けAIアシスタント「Lightblue」 等

LLMモデル（Hugging Face）：https://huggingface.co/lightblue/aokarasu-72B