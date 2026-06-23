赤福が手がける五十鈴茶屋、松坂屋名古屋店で“抹茶を楽しむ”ポップアップを開催
名古屋初登場の「抹茶コルネ」
株式会社 赤福（三重県伊勢市、代表取締役社長：濱田朋恵）が手がける「五十鈴茶屋」は、2026年6月24日（水）から6月30日（火）まで、松坂屋名古屋店にてポップアップを開催します。
会期中は、名古屋初登場となる「抹茶コルネ」をはじめ、「抹茶大福」「季（とき）の羊羹 抹茶・ほうじ茶」など、季節の菓子を販売します。そのほか、「あずきコルネ 和三盆クリーム」や「餅どらやき」などの菓子に加え、夏季限定商品「夏越し（なごし）」もご用意します。
抹茶の華やかな香りを感じる「抹茶大福」
本ポップアップでは、抹茶の豊かな香りと、五十鈴茶屋ならではの和洋の取り合わせをお楽しみいただけます。
注目は、名古屋初登場の「抹茶コルネ」。さっくりとしたコルネ生地に、抹茶の風味を生かしたクリームを合わせた商品です。
そのほか、抹茶の味わいを包み込んだ「抹茶大福」や、なめらかな口あたりの「季（とき）の羊羹 抹茶・ほうじ茶」などを展開します。
抹茶の香りと香ばしいほうじ茶を楽しめる「季（とき）の羊羹 抹茶・ほうじ茶」
また、夏季限定の「夏越し（なごし）」は、白ういろうと伊勢茶ういろうの2種類に小豆かのこをのせた一品です。定番の「あずきコルネ 和三盆クリーム」「餅どらやき」も販売します。
「あずきコルネ 和三盆クリーム」と「餅どらやき」も販売
商品概要
抹茶コルネ【名古屋初登場】
さくっとしたコルネ生地に、抹茶の風味を生かしたクリームを合わせたコルネです。
抹茶大福
抹茶の華やかな香りが広がる、五十鈴茶屋特製の大福です。
季（とき）の羊羹 抹茶・ほうじ茶
抹茶の香りと香ばしいほうじ茶、なめらかな口あたりを楽しめる2種の羊羹です。
夏越し（なごし）【夏季限定】
白ういろうと伊勢茶ういろうの2種類に小豆かのこをのせ、あっさりとした味わいに仕上げました。
あずきコルネ 和三盆クリーム
北海道産小豆の粒あんと和三盆クリームを合わせ、なめらかな口あたりと小豆の風味を生かした一品です。
餅どらやき
特製の生地で、餡と餅をはさんだ食べ応えのある一品です。
出店概要
催事名：赤福・五十鈴茶屋 ポップアップ
会期：2026年6月24日（水）～6月30日（火）
会場：松坂屋名古屋店
営業時間：午前10時～午後8時
※数量に限りがあるため、売り切れの際はご容赦ください。
※天候・交通事情等により、販売時間および商品内容が変更となる場合がございます。
五十鈴茶屋とは
五十鈴茶屋は、株式会社赤福が手がける和洋菓子ブランドです。伊勢の風土や季節の移ろいを大切にしながら、素材の持ち味を生かした菓子づくりに取り組んでいます。
会社概要
商号 ： 株式会社赤福
代表者 ： 代表取締役社長 濱田朋恵
所在地 ： 三重県伊勢市宇治中之切町26番地
創業 ： 1707年(宝永4年)
事業内容： 和洋菓子の製造・販売・開発、店舗の企画・運営
URL ： https://www.akafuku.co.jp/
Instagram： https://www.instagram.com/akafuku.official/
オンラインショップ：https://shop.akafuku.co.jp/
【本件に関するお客様からのお問い合わせ先】
株式会社赤福 総合案内
TEL ： 0596-22-7000
お問い合わせフォーム： https://www.akafuku.co.jp/contact/form/