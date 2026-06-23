赤福が手がける五十鈴茶屋、松坂屋名古屋店で“抹茶を楽しむ”ポップアップを開催

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株式会社 赤福

名古屋初登場の「抹茶コルネ」

株式会社 赤福（三重県伊勢市、代表取締役社長：濱田朋恵）が手がける「五十鈴茶屋」は、2026年6月24日（水）から6月30日（火）まで、松坂屋名古屋店にてポップアップを開催します。



会期中は、名古屋初登場となる「抹茶コルネ」をはじめ、「抹茶大福」「季（とき）の羊羹 抹茶・ほうじ茶」など、季節の菓子を販売します。そのほか、「あずきコルネ 和三盆クリーム」や「餅どらやき」などの菓子に加え、夏季限定商品「夏越し（なごし）」もご用意します。



抹茶の華やかな香りを感じる「抹茶大福」


本ポップアップでは、抹茶の豊かな香りと、五十鈴茶屋ならではの和洋の取り合わせをお楽しみいただけます。



注目は、名古屋初登場の「抹茶コルネ」。さっくりとしたコルネ生地に、抹茶の風味を生かしたクリームを合わせた商品です。



そのほか、抹茶の味わいを包み込んだ「抹茶大福」や、なめらかな口あたりの「季（とき）の羊羹 抹茶・ほうじ茶」などを展開します。



抹茶の香りと香ばしいほうじ茶を楽しめる「季（とき）の羊羹 抹茶・ほうじ茶」


また、夏季限定の「夏越し（なごし）」は、白ういろうと伊勢茶ういろうの2種類に小豆かのこをのせた一品です。定番の「あずきコルネ　和三盆クリーム」「餅どらやき」も販売します。



「あずきコルネ 和三盆クリーム」と「餅どらやき」も販売


商品概要


抹茶コルネ【名古屋初登場】


さくっとしたコルネ生地に、抹茶の風味を生かしたクリームを合わせたコルネです。



抹茶大福


抹茶の華やかな香りが広がる、五十鈴茶屋特製の大福です。



季（とき）の羊羹 抹茶・ほうじ茶


抹茶の香りと香ばしいほうじ茶、なめらかな口あたりを楽しめる2種の羊羹です。



夏越し（なごし）【夏季限定】


白ういろうと伊勢茶ういろうの2種類に小豆かのこをのせ、あっさりとした味わいに仕上げました。



あずきコルネ 和三盆クリーム


北海道産小豆の粒あんと和三盆クリームを合わせ、なめらかな口あたりと小豆の風味を生かした一品です。



餅どらやき


特製の生地で、餡と餅をはさんだ食べ応えのある一品です。


出店概要


催事名：赤福・五十鈴茶屋　ポップアップ
会期：2026年6月24日（水）～6月30日（火）
会場：松坂屋名古屋店
営業時間：午前10時～午後8時



※数量に限りがあるため、売り切れの際はご容赦ください。


※天候・交通事情等により、販売時間および商品内容が変更となる場合がございます。



五十鈴茶屋とは


五十鈴茶屋は、株式会社赤福が手がける和洋菓子ブランドです。伊勢の風土や季節の移ろいを大切にしながら、素材の持ち味を生かした菓子づくりに取り組んでいます。


会社概要


商号　　： 株式会社赤福


代表者　： 代表取締役社長　濱田朋恵


所在地　： 三重県伊勢市宇治中之切町26番地


創業　　： 1707年(宝永4年)


事業内容： 和洋菓子の製造・販売・開発、店舗の企画・運営


URL　　 ： https://www.akafuku.co.jp/


Instagram： https://www.instagram.com/akafuku.official/


オンラインショップ：https://shop.akafuku.co.jp/




【本件に関するお客様からのお問い合わせ先】


株式会社赤福　総合案内


TEL　　　　　　　 ： 0596-22-7000


お問い合わせフォーム： https://www.akafuku.co.jp/contact/form/