「ドレッシングが主役級」と支持を集める。料理家・食事処さくらの野菜たっぷりドレッシング、米粉のとろみで野菜になじむ一本

株式会社HITOTEMA

SAKURA's (https://store.hitotema.co.jp/)（株式会社HITOTEMA）は、料理家・食事処さくらが手がける「野菜たっぷりドレッシング」（にんじん／たまねぎ）(https://store.hitotema.co.jp/products/dressing)が、出荷数量1,800本を突破したことを発表します。増粘剤を使わず米粉でとろみをつけるという独自の設計が支持を集め、定期購入(https://store.hitotema.co.jp/products/dressing4)でくり返し選ばれる一本へと育っています。

■ ドレッシングは「脇役」ではなく、毎日のサラダを決める一本

サラダは健康のために続けたいけれど、味が単調で飽きてしまう――そんな声は少なくありません。野菜そのものはおいしいのに、かけるドレッシングが油っぽかったり、味が濃すぎたりすると、せっかくの素材の風味が隠れてしまいます。

食事処さくらは「ドレッシングこそ、毎日のサラダを左右する主役級の存在」と考え、野菜そのものの味わいをすっと引き出す一本を目指して開発しました。目指したのは、味で塗りつぶすのではなく、野菜を主役のままにしておける、引き算のおいしさです。一口食べたときに「野菜ってこんなにおいしかった」と感じてもらえること。それが、このドレッシングのいちばんの願いです。

■ 増粘剤ではなく「米粉」。やさしいとろみが、野菜になじむ理由

このドレッシング最大の特徴は、とろみのつけ方にあります。一般的なとろみづけに使われる増粘剤ではなく、あえて米粉を選びました。開発のきっかけは「毎日のサラダを、もっと気軽に、もっとおいしく」という素朴な思いでした。試作を重ねる中で見えてきたのは、とろみの質が味の印象を大きく左右するということ。

米粉のやわらかなとろみは野菜に自然となじみ、後味まで軽やかに仕上がります。だからドレッシングだけが主張することなく、サラダ全体がすっとまとまるのです。シンプルな配合で素材の味を生かしながら、サラダにやさしく絡む軽いとろみと、なめらかな口当たりを両立しました。原材料は、国産のにんじん（またはたまねぎ）に、食用植物油脂・醸造酢・砂糖・食塩・にんにく・米粉を合わせたシンプルな構成。余計なものを足さず、野菜の甘みと香りをそのまま生かしています。

■ にんじんと、たまねぎ。気分で選べる2つの味

味は、にんじんとたまねぎの2フレーバーをご用意しました。にんじんは野菜の自然な甘みとやさしい色合いが特徴で、子どもにも食べやすい一本。たまねぎはコクと食欲をそそる香りが立ち、大人の食卓やおもてなしにもよくなじみます。

使い方は、葉物のサラダだけにとどまりません。蒸した温野菜にかければ野菜の甘みが引き立ち、キャベツと和えればコールスローに、豆や雑穀のサラダに合わせれば食べごたえのある一皿になります。蒸し鶏や白身魚、冷奴のソースとしても活躍し、料理の幅が自然と広がります。

「今日はにんじん、明日はたまねぎ」と気分で使い分ければ、毎日のサラダがマンネリ化しません。かけるだけで一皿の印象が変わるので、料理が得意でない方でも、野菜中心の食卓を無理なく続けられます。

■ 200mlパウチ。毎日続けられる、使い切れる設計

味だけでなく、家庭での使い勝手にもこだわりました。容器には、使いやすく捨てやすいキャップ付きパウチ（各200ml）を採用。冷蔵庫のドアポケットにすっと収まり、場所を取りません。

必要なぶんだけ注げて、最後まで気持ちよく使い切れます。瓶のように重くなく、洗って分別する手間も少なく、収納にも困りません。毎日の食卓で無理なく続けられること――その使い勝手まで含めて設計された一本です。続けられる商品でなければ、暮らしの定番にはなり得ない。そんな考えが、この小さなパウチに込められています。

■ 出荷1,800本、リピートで選ばれる定番に

発売以来、にんじん・たまねぎ合算で出荷数量は1,800本を突破しました。特筆すべきは、その多くが一度きりの購入で終わらず、定期購入として継続利用につながっている点です。

購入者からは「家族みんなが病みつきになった」「あっという間に1本なくなる」「常に冷蔵庫に置いておきたい」といった声が寄せられています。味の好みが分かれやすいドレッシングというカテゴリーで、家族そろってくり返し選ばれていることは、引き算のおいしさが日々の食卓に根づいている何よりの証です。

■ 「毎日の料理を、人生の愉しみに」

SAKURA's(https://store.hitotema.co.jp/)は「毎日の料理を、人生の愉しみに」という想いを掲げ、暮らしに寄り添う道具や食品を届けてきました。野菜たっぷりドレッシングも、特別な日のためではなく、何でもない毎日のサラダを少しだけ豊かにするための一本です。野菜をたくさん食べたい、でも難しいことはしたくない。そんな日々の願いに、そっと寄り添います。

■ 商品概要

・商品名：野菜たっぷりドレッシング（にんじん／たまねぎ）

・内容量：各200ml（キャップ付きパウチ）

・原材料：野菜（国産）、食用植物油脂、醸造酢、砂糖、食塩、にんにく、米粉（一部に大豆を含む）

・価格：4本セット 3,520円（税込）ほか／単品販売あり

・販売：SAKURA's オンラインストア（store.hitotema.co.jp）(https://store.hitotema.co.jp/products/dressing4)

─

※出荷数量は、にんじん・たまねぎ合算の自社出荷実績に基づきます（SAKURA's オンラインストア(https://store.hitotema.co.jp/)調べ／2026年6月22日時点）。