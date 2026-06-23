【福利厚生】いーふらん・リゾートホテル「マホロバ・マインズ三浦」の法人優待を開始｜成果を作る「休息」の仕組み。

株式会社いーふらん

株式会社いーふらん（本社：神奈川県横浜市、代表取締役社長：鹿村大志。以下、「当社」という）は、従業員のエンゲージメント向上および福利厚生の新制度として、神奈川県三浦市にあるリゾートホテル「マホロバ・マインズ三浦」と法人契約を締結し、特別な優待料金で利用できる新制度を導入したことをお知らせいたします。当社が掲げる「従業員満足度日本一」という目標の実現に向け、社員とその家族が充実した余暇を過ごし、心身ともにリフレッシュできる環境づくりをさらに推進してまいります。

｜新制度導入の背景と目的

当社は、「高価買取 おたからや」を世界1,850店舗以上展開し（2026年6月現在）、業界トップクラスの急成長を遂げています。この圧倒的な成長の原動力となっているのが、最前線で活躍するすべての「従業員」です。

当社はかねてより、成果を出した社員への還元だけでなく、日々のワークライフバランスを支える福利厚生の拡充に注力してきました。この度の新制度も営業のパフォーマンス向上には「質の高い休息」が不可欠であるという考えのもと、神奈川県内でも有数のリゾートホテル「マホロバ・マインズ三浦」との提携を決定いたしました。

｜「マホロバ・マインズ三浦」優待制度の詳細

今回導入した新制度は、当社に勤務するすべての従業員が対象となります。中途・新卒共に入社年数にかかわらず、新しく仲間に加わる方も含め、全員が等しく利用できる制度です。

・対象者：当社に勤務するすべての従業員およびそのご家族

・優待内容：一般価格よりもお得な法人限定の特別優待料金にて、宿泊および日帰りプランの 利用が可能。

・主な利用シーン：週末の家族旅行、同僚とのリフレッシュトリップ、

日頃の疲れを癒す温泉利用など

本制度では、従業員本人だけでなくそのご家族も対象に含めています。従業員を日頃から支えてくださる周囲の方々へも感謝の意を伝える仕組みとして、組織全体のエンゲージメント向上を目指します。

｜いーふらんが目指す「従業員満足度日本一」への取り組み

当社は「従業員満足度日本一を目指す」というビジョンを掲げ、独自の福利厚生や社内制度をこれまでも多数展開してきました。高収入を得られるだけでなく、働く環境そのものの魅力向上を追求しています。

■福利厚生・一例

・社員割引購入支援制度

⇒ブランドバッグや高級腕時計などを社員特別価格で購入できる制度。

・奨学金返済制度

⇒新卒入社から3年後にエリアマネージャー以上の役職についていた方を対象に奨学金を全額返 済する制度。

・社内表彰制度

⇒毎月豪華自社クルーザーでの表彰式を開催。

個人の成果を表彰し、特別インセンティブを支給しています。

■いーふらんの社内環境

当社では業務効率化を全社的に推し進めており、残業がほぼなくメリハリをもって働くことができる環境を整備しています。プライベートの時間も大切にし、安心して長く働ける環境があるからこそ、お客様へ最高品質のサービスを提供できるという好循環を生み出しています。これにより、優秀な人材がその能力を最大限に発揮できる土台を整えています。

・残業ほぼなし

業務の効率化を推進しており、時間内に閉店作業が終わらない場合は本社で閉店作業を代行するため、退勤後のプライベートな時間をしっかりと確保できます。





・有給取得率85.7%

当社はプライベートを充実させることによって社員の力を最大限発揮できることが大切だと考えております。そのため従業員誰もが有給を自由に取得しやすい環境整備を徹底しており、有給申請書などは撤廃。一般的な企業の有給取得率58％に対し、当社は85.7％と高い有給取得率を誇っております。

※出典：厚生労働省 「令和4年就業条件総合調査 」

・自立的なキャリア選択を支援

当社では自らキャリアチェンジを志願できる「社内公募制度 / キャリア申請制度」を設けております。挑戦したい職種へフォームを通じて自ら立候補することができ、社員ひとりひとりが自分らしく輝けるポジションを提供しております。



・高額インセンティブの支給

当社では、平等な評価制度と「敢えて非上場企業であり続ける」という舵切りにより、入社したばかりの新卒・中途社員の方々にも、高額なインセンティブをお渡しできております。 実際に営業社員の4人に1人が年収1,000万円を超えており、年齢や社歴にとらわれない風土のもと、入社1年目から大きなやりがいを持って業務に取り組んでいただけます。



・お洒落を楽しむ風土

服装規定は最小限にしており、社会人として「スーツを着こなす楽しさ」を感じて頂きたいと考えております。

ネイル・髪色なども比較的自由に楽しんでいただけるため、自分らしいスタイルでモチベーションを上げて、日々の業務に臨んでいただけます。

｜今後の展望と求職者へのメッセージ

今後も当社は、従業員一人ひとりの声に耳を傾け、時代やライフスタイルに合わせた福利厚生のアップデートを継続してまいります。充実したプライベートや休息の時間こそが、さらなる成果を生むと確信しているからです。

現在、当社では「高価買取 おたからや」の事業拡大に伴いキャリア採用・新卒採用（27卒・28卒）共に採用活動を積極的に行っています。未経験からリユース業界へ転職を検討している方はもちろん、完全実力主義の環境で自身の力を試したい方、第二新卒から営業職として高収入・スピード出世を目指したい方など、多種多様な志をお持ちの皆様を私たちは全力で歓迎します。「圧倒的な成長環境」と「充実したプライベート」を本気で叶えられる環境で、新たな一歩を踏み出してみませんか。

■ 採用情報はコチラ！

新卒採用特設サイト：https://e-fran-recruit.jp/

キャリア採用特設サイト：https://e-fran.jp/mid_career/

｜株式会社いーふらんの概要

社名：株式会社いーふらん

設立：2000年3月

代表取締役会長：渡辺喜久男

代表取締役社長：鹿村大志

所在地：〒220-6115 神奈川県横浜市西区みなとみらい2丁目3番3号 クイーンズタワーB 15階

ホームページ：https://e-fran.jp/

事業内容：リユース事業、高級宝飾・時計・地金商「おたからや」、ヘルスケア事業「フィットネス&ストレッチ 健康の森」、ゴルフ事業「E-swing -PREMIUM-」、フランチャイズ事業、オークション事業、不動産事業、マリン事業、観光バス事業

｜本件に関するお問い合わせ窓口

株式会社いーふらん

執行役員 兼 広告戦略本部 広告戦略部 部長 ：八重倉 開

TEL：045-330-4410