クラス代表取締役社長の久保 裕丈、国内最大規模の不動産イベント「ヤモリサミット2026」に登壇決定

株式会社クラス

株式会社クラス（本社：東京都目黒区、代表取締役社長：久保 裕丈、以下「当社」）は、2026年7月11日（土）に品川インターシティホールにて開催される、株式会社ヤモリ主催のイベント「ヤモリサミット2026」に、代表の久保がゲストスピーカーとして登壇することをお知らせいたします。

なお、久保の登壇セッションは「なぜ起業家として挑戦するのか」をテーマに、メイン会場にて15:00～15:50を予定しております。

「ヤモリサミット2026」公式サイト :https://www.yamori.co.jp/yamorisummit2026詳細、チケット購入はこちら

現在、円安やデジタルノマドビザの解禁に伴い、欧米やアジアの富裕層を中心に数ヶ月単位で日本に長期滞在するインバウンド客が急増しています。このような背景から、家具や生活家電が完備された「家具付き賃貸」や「サービスアパートメント」の需要が都心部を中心に急速に高まっています。

また、こうした「必要な時に、必要な期間だけ柔軟に暮らす」というシームレスで軽やかな居住・利用スタイルへのシフトは個人にとどまりません。建築コストの高騰に直面し、資産の流動性を高め、オフバランスによる経営効率を追求する不動産会社にとっても、共通の重要なトレンドとなっています。

このような不動産市場の激変期において、初期投資を抑えながら物件価値を最大化し、新たな需要を確実に取り込むための具体的な戦略が求められています。「ヤモリサミット2026」のセッションでは、家具・家電の循環プラットフォームがもたらす不動産経営の新たな可能性について、具体的な事例を交えて詳しくお話しいたします。

「ヤモリサミット2026」開催概要

■ CLAS Biz 住宅向けサービスサイト- CLASホームステージング：https://clas.style/biz/staging/- CLAS Bizの家具付き賃貸サービス：https://clas.style/biz/kagu-chintai

主催：株式会社ヤモリ

開催日時：2026年7月11日 (土)

（久保の登壇は15:00～15:50、メイン会場）

開催場所：品川インターシティホール

対象：不動産投資や資産形成に関心ある方

定員：700名(懇親会付き300名)

参加費：

イベント参加費 税込2,000円

アーカイブ視聴費 税込1,000円

懇親会参加費 税込2,000円 （飲み物・お菓子付き）

CLAS Biz 住宅向けサービスについて

「ヤモリサミット2026」公式サイト :https://www.yamori.co.jp/yamorisummit2026詳細、チケット購入はこちら■ 不動産物件の早期成約を支援『CLASホームステージング』

CLASホームステージングは、年間1,200件以上の実績を持つプロフェッショナル・サービスです。

「もっと早く物件を成約させたい」「家具や小物にこだわるお客様にも満足いただきたい」

そんなニーズに応える、ハイクオリティなホームステージングを提供します。

ご予算に応じたレイアウト提案から、搬入・設置、移設まですべての工程をワンストップで提供。物件の魅力を最大限に引き出し、競合物件との差別化を実現します。

（『CLASホームステージング』サービスサイト：https://clas.style/biz/staging/）

【CLASホームステージングが解決する課題】

- 物件に最適な高品質な家具・インテリアにより理想的なブランディングを実現CLASホームステージングでは、個人向けECサービス・CLASで培ったトレンドをおさえたハイセンスな家具・家電を20万点以上ラインアップ。「持ち合わせの家具・インテリアでは、内装に合わない」「デザインが旬を過ぎていて、物件の魅力を損なってしまう…」「期待する反響が得られない」といった課題を解決し、物件価値を最大限に引き上げます。加えて、ライフスタイルや趣味嗜好に沿った装飾小物を、10万点以上という圧倒的な品揃えでご用意。他社にできない演出が、CLASなら可能です。- コーディネート、運用もワンストップでモデルルームを設えるには、家具の選定に始まり、各メーカーへの発注業務、搬入・設置、さらには撤去、保管・処分など、多くの時間とコストが必要となります。CLASホームステージングなら、専任の営業担当とプロのコーディネーターがすべての作業をワンストップでサポート。煩雑な業務負担を大幅に軽減し、本来のコア業務に集中できる環境を創り出します。また、家具を「購入」するのではなくレンタルで「利用」することで、導入コストを大幅に削減できます。- 「CLASホームステージング」導入事例：https://clas.style/article/Connect/

▼参考記事

リフォーム産業新聞：クラスのホームステージング事業がリピート率90％超、高価格帯プランも拡充(https://www.reform-online.jp/news/distribution/68438.php)

無料お問い合わせ :https://clas.style/biz/form/■ トレンドに合わせた家具・家電をワンストップで提供『CLAS Bizの家具付き賃貸サービス』

単に賃貸物件に家具・家電を設置するだけでなく、入居者のニーズを捉えた質の高い空間を提供することで、物件の価値そのものを高めます。高額な家具を購入したり、在庫リスクを抱えたりすることなく、インテリアコーディネーターが厳選したデザイン性が高く、使い勝手の良い家具・家電を必要な期間だけサブスクでご利用いただけます。

7ヵ月目以降は、月額での継続利用、ご返却、残額支払いによる買い取りと、お客様の状況に応じて最適なプランをお選びいただけます。これにより、空室対策や賃料アップ、競合との差別化を実現し、入居者にとっても、すぐに快適な新生活を始められるメリットが生まれます。

（『CLAS Bizの家具付き賃貸サービス』サイト：https://clas.style/biz/kagu-chintai）

【家具付き賃貸サービスの特長】

会社概要

- 効果を検証しながら入居率アップCLAS Bizなら物件規模に合わせてスモールスタートが可能。サブスクだから入居者の反応を見ながら、家具付き賃貸の導入を段階的に進められます。お客様のペースで、無理なくサービスを開始できます。- 家具・家電の専門業者だから在庫も豊富。1棟まるまる・大規模案件も対応可能個人向けの家具・家電サブスクサービスを提供しているから、在庫は20万点以上と豊富。1棟まるまる家具付き賃貸、そんなニーズも対応可能です！- サブスクだから初期コスト95%削減。合わなければ返却できるサブスクだから月額利用料で支払いできて、初期コストを大幅に削減できます。また、家具付き賃貸が効果的でなかった場合も6ヵ月の最低利用期間を過ぎればいつでも返却できるので、リスクを最小化できます。※配送設置費/撤去費用は別途発生します。- トレンドに合わせた家具・家電を提供。リペア・クリーニングで品質も安全個人のお客様が「ほしい！」と思える家具・家電を調達しているからこそ、トレンドに合わせた住空間を実現できます。また、返却品はプロフェッショナルがリペア・クリーニング。新品同様にお使いいただけるから安心です。- プロのインテリアコーディネーターがセレクト！搬入・設置もワンストップ家具・家電を選ぶのも、CLAS Bizにお任せ。経験豊富なコーディネーターが間取り、色合い等に合わせて最適な家具・家電だけでなく、必要に応じて備品まで提案します。また、搬入設置もワンストップなので、物件担当者の負担はほぼゼロで導入可能です。無料お問い合わせ :https://clas.style/biz/form/

会社名：株式会社クラス

所在地：本社 東京都目黒区青葉台4-6-6 青葉台スタジオ2F

京都オフィス 京都府京都市下京区中堂寺栗田町93「KRP BIZ NEXT」内

代表者：代表取締役社長 久保 裕丈

設立 ：2018年4月24日

コーポレートサイト：https://clas.style/company.html

【提供サービス】

・循環型の家具と家電のレンタル・サブスク『CLAS』(https://clas.style/)

・法人向けオフィス構築・移転『CLAS Bizのオフィスサービス』(https://clas.style/biz/office/)

・オフィスのWeb会議や1on1に最適『個室型フォンブース』(https://clas.style/biz/phonebooth)

・法人向けパソコン レンタル・サブスク(https://clas.style/lp/pc_rental)

・不動産物件の早期成約を支援『CLASホームステージング』(https://clas.style/biz/staging)

・トレンドに合わせた家具・家電をワンストップで提供『家具付き賃貸サービス』(https://clas.style/biz/kagu-chintai)

・【30days】マットレス購入プログラム『nicesleep』(https://nicesleep.jp/)

・【30days】試せる・返せるゲーミングチェア専門店『gg-chair』(https://gg-chair.com/)

▶最新情報：https://clas.style/company/news