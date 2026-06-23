「自分が若返ったら、迷わず入社したい会社を創る」。創業8年で売上55億円の株式会社SAが、嘘偽りなしの“本音”で綴る新・採用特設サイトを公開

株式会社SA

株式会社SA（本社：東京都千代田区、代表取締役：酒井康博）は、当社のリアルな社風や働き方、求める人物像を代表の酒井自らが本音で綴った「新・採用特設サイト（https://sakk.jp/recruit/）」を公開いたしました。

■ 採用サイトの本音「自分が本気で入社したい理想の会社を創りたい」

採用は、応募してくださる方の人生を大きく左右します。だからこそ、良いことばかりを並べて着飾り、入社後に「こんなはずじゃなかった」と双方が後悔するようなミスマッチは絶対にしたくないと私たちは考えています。 不動産業界にありがちな「個人の売上ノルマ」や「無駄な会議」を徹底して排除し、創業8年で売上55億円を達成したSAの原動力は、適材適所で強みを活かし合う『集団成功主義』にあります。 本サイトでは、圧倒的な裁量と自由があるからこそ求められる「自律と責任」、そして現場の厳しさも面白さも、すべて包み隠さず公開しています。

■ 新・採用特設サイトの3つの特徴

1. チームで勝つために自由を渡す「集団成功主義」

SAには個人の売上ノルマや無駄な強制会議はありません。営業が得意な人は仕入れや販売に専念し、緻密な作業が得意な人は事務やサポートで力を発揮する。「長所を最大化し、短所はチームでカバーし合う」スタンスを徹底し、創業8年で売上55億円の規模へと成長を遂げました。

2. 「就活の踏み台」「独立・副業」を大推奨するキャリアの自由

SAで働くことを「会社に一生を捧げる物語」にするつもりはありません。インターンや新卒の学生には「SAを就活の踏み台にして構わない」と伝えています。代表直下でビジネスの根幹と本質的な営業スキルを学ぶことで、どこでも通用する圧倒的な人生の武器を手に入れてほしいと考えています。

3. お互いのために「合う人・合わない人」を正直に開示

「自由」は人を解放するだけでなく、自分で決められない人の弱さも浮き彫りにします。そのため、「指示待ちの人」「環境のせいにする人」には合わない環境であると明言。一方で「裁量の大きさで成長したい人」「複雑な問題を面白がって解きにいける人」にとってはこれ以上ない舞台であることを正直に伝えています。

■ 代表取締役・酒井康博のメッセージ

「もし私が若返ったなら、迷わず入社したくなる。自分の子どもに『どの会社に入るべきか』と聞かれても、『SA一択だ』と胸を張って勧められる。そんな会社を創り上げたい。毎日笑顔で、本気で仕事がしたい。そんな熱い想いを持つあなたからのエントリーを、心からお待ちしています。」

■ 新・採用特設サイト

URL：https://sakk.jp/recruit/

（※正社員・インターンともに、上記サイト内のリンクよりエントリーを受け付けております）

■ 株式会社SAについて

年間10,000件の相談、600件超の売買実績を手がける「訳あり不動産」の専門会社です。社内に不動産鑑定士が在籍し、共有持分、再建築不可、借地・底地、空き家、相続不動産など、複雑な権利関係や物理的瑕疵のある不動産の買取から鑑定評価までを一貫して対応。「負動産」を価値ある資産へ変え、社会問題の解決に貢献します。

公式サイト：https://sakk.jp