【新掲載】伊勢志摩の潮風と共に絶景を望むサウナ付きグランピング、日本有数の食の宝庫「伊勢」の豊かな食材を堪能できる宿「oceanhouse-オーシャンハウス-　伊勢志摩」

株式会社ブッキングリゾート

施設URL：https://www.iseshima-glampingresort.com/

オーシャンハウス 伊勢志摩 外観

オーシャンハウス 施設概要

１.伊勢志摩の自然を体験するグランピングステイ

２.日本有数のサーフィンスポットでのサーフィン体験

３.伊勢志摩美しい海をコンセプトにしたドームテント

４.家族や友人などグループ利用に最適な、開放感あふれる大型ドームテント

５.室露天風呂付きの贅沢な滞在を叶えるヴィラ

６.潮風を感じながらととのう客室設置のサウナ体験

７.伊勢志摩の豊な自然を楽しむ贅沢なBBQ

８.電車でのご旅行も安心。近隣施設への送迎

1.伊勢志摩の自然を体験するグランピングステイ

「oceanhouse-オーシャンハウス- 伊勢志摩」では、サーフィン体験や焚火、サウナ、BBQなど、伊勢志摩の自然を全身で感じられる多彩なアクティビティをご用意しています。

潮風、夕景、星空など、この土地ならではの自然に触れながら過ごす時間は、日常を離れた特別な体験に。五感を通して伊勢志摩の魅力を感じていただきたいという想いから、単なる「泊まる宿」ではなく、「自然の魅力を体験する宿」として新たな旅のスタイルをご提案しています。

海と自然に寄り添いながら、自分らしい過ごし方を見つけるグランピングステイをお楽しみください。

2. 日本有数のサーフィンスポットでのサーフィン体験

日本有数のサーフスポットとして知られる伊勢志摩の海

提携サーフィンショップ「リーバサーフ」によるサーフィン体験をご用意しています。

一年を通して多くのサーファーが訪れる伊勢志摩エリアは、日本有数のサーフスポットとして知られています。初心者の方でも安心して参加できるサーフィンスクールも開催しており、「一度サーフィンを体験してみたい」という方から、「もっとサーフィンの魅力を深く知りたい」という方まで幅広くお楽しみいただけます。

波に乗る爽快感や海とひとつになるような感覚は、ここでしか味わえない特別な体験。伊勢志摩の雄大な自然を感じながら、非日常のひとときをお楽しみください。

3. 伊勢志摩の美しい海をイメージしたドームテント「SEA & SEASIDE」

ドームテント「SEA & SEASIDE」 客室内

伊勢志摩の海を思わせるブルーを基調とした、定員2名のドームテント。客室にはプライベートサウナやBBQコンロを備えており、自然を身近に感じながら特別なグランピング体験をお楽しみいただけます。

また、快適にお過ごしいただけるよう、客室内には専用のバスルームやトイレを完備。アウトドアの開放感とホテルのような快適性を兼ね備えた空間で、ゆったりとしたひとときをお過ごしください。

4. 家族やグループ旅行に最適な大型ドームテント「PEARL」

専有スペースで楽しめるレンタルサウナドームテント 外観大画面で映像鑑賞を楽しめる客室空間

定員6名の大型ドームテントは、ご家族やご友人とのグループ旅行におすすめの客室です。

客室にはプライベートサウナや屋根付きのBBQテラスを完備。さらに、テント内では大画面プロジェクターによる映像鑑賞もお楽しみいただけます。

テント横には、ゆったりとくつろげる団らんスペースをご用意。お食事や会話を楽しみながら、思い思いの時間をお過ごしいただけます。

開放感あふれる空間で、日常を離れた特別なグランピングステイをご満喫ください。

5.客室露天風呂付きの贅沢な滞在を叶えるスイートヴィラ「shima」

心身をととのえるレンタルサウナ自然光が差し込む開放的な客室空間スイートヴィラ「shima」客室内

定員5名のヴィラタイプのお部屋。客室露天風呂、サウナ、BBQ、ウッドデッキ、玄関直結の駐車場を設置。「オーシャンハウス伊勢志摩」の魅力をすべて体験いただける、ご家族やご友人、カップルまで幅広いシーンでご利用いただける特別なヴィラです。

6. 潮風を感じながら"ととのう"プライベートサウナ

客室専用 露天風呂レンタルサウナセルフロウリュを楽しめるプライベートサウナ

客室ごとに設けられたプライベートサウナでは、自分好みの温度や湿度に調整しながら、セルフロウリュをお楽しみいただけ、癒しのサウナ時間をご体感ください。

サウナで心地よく汗を流した後は、伊勢志摩の潮風を感じながら外気浴を。周囲を気にすることなく、自分だけの贅沢な"ととのう時間"をお過ごしいただけます。

自然豊かな場所で過ごすアウトドアならではの開放感の中で、心身ともにリフレッシュする特別なひとときをぜひお楽しみください。

※サウナは有料オプションとなります。ご利用の際は別途料金が発生いたします。

7. 伊勢志摩の豊かな自然を味わう贅沢なBBQ

お肉や焼き野菜のBBQプレート

海と山の恵みが豊かな食材の宝庫・伊勢志摩。その大地と海が育んだ旬の味覚を、開放的なグランピングBBQでお楽しみいただけます。

夕食には、地元市場から仕入れる新鮮な海鮮の盛り合わせをはじめ、日本三大和牛のひとつとして知られる松阪牛をご用意。この土地ならではの美食を心ゆくまでご堪能いただけます。

さらに、近隣市場から伊勢海老やアワビなどの高級食材のお取り寄せも可能です。伊勢志摩ならではの贅沢な味覚とともに、特別な食のひとときをお楽しみください。

松阪牛カルビ/味付けホルモン/牛タン/三味豚バラ/ウインナー/三重うまし鶏もも/地元で取れたお野菜海鮮オプション

※伊勢海老・アワビなどの追加注文をご希望の場合は、お電話にてお問い合わせください。

8. 電車でのご旅行も安心。近隣施設への送迎

oceanhouse 伊勢志摩では、近鉄「鵜方駅」および志摩スペイン村への送迎をご用意しています。

公共交通機関をご利用のお客様でも安心してお越しいただけるため、運転の心配をすることなく伊勢志摩での滞在をお楽しみいただけます。

※送迎をご希望の場合は、ご宿泊日の3日前までに施設までご連絡ください。

※近鉄「鵜方駅」へのお迎えは、原則14:30となります。

※料金：お一人様1,000円（税込）

■ 伊勢志摩の海とともに過ごす特別な休日

海を望む客室、潮風を感じるプライベートサウナ、伊勢志摩の旬を味わうBBQ、そして自然と一体になるアクティビティ。

oceanhouse 伊勢志摩では、この場所でしか味わえない特別な体験をご用意しています。

伊勢志摩の豊かな自然に包まれながら、心ほどける特別な休日をお過ごしください。

◆施設概要

施設名：oceanhouse-オーシャンハウス- 伊勢志摩

所在地：〒517-0507 三重県志摩市阿児町安乗1151-1

◆アクセス

＜お車でお越しの方＞

大阪市内から、約2時間30分

名古屋市内から、約2時間30分

伊勢自動車道伊勢西ICから50分

＜電車でお越しの場合＞

伊勢神宮（五十鈴川駅）から鵜方駅まで34分

近鉄鵜方駅よりバス30分／タクシー約15分

[表: https://prtimes.jp/data/corp/52784/table/734_1_629f667925b349aeb04087fdded38498.jpg?v=202606231051 ]公式サイトはこちら :https://www.iseshima-glampingresort.com/

Resort Glamping.com（リゾートグランピングドットコム）とは

リゾートグランピングドットコムは、全国のグランピング施設・リゾートヴィラに特化した予約サイトです。これまで主流であった旅館・ホテルでの宿泊とは異なる新たな体験型宿泊施設として認知されたグランピング。全国でも続々と開業が続いており、一定の基準を満たした評価の高いグランピング施設が予約可能です。

リゾートグランピングドットコム公式サイト：https://www.resort-glamping.com

株式会社ブッキングリゾートについて

株式会社ブッキングリゾートは、宿泊・観光業界の集客支援を専門とする企業です。主な事業内容として、宿泊施設への集客支援コンサルティング、グランピング予約サイト「リゾートグランピングドットコム」の運営、ペット同伴可能な宿泊施設の情報提供と予約サービスを行う「いぬやど」の運営、宿泊施設の開発支援、直営宿泊施設の運営などがあります。

【会社概要】

社名：株式会社ブッキングリゾート

代表：坂根正生

住所：大阪市北区梅田2-6-20パシフィックマークス西梅田13階

設立：2013年5月27日

資本金：393,641,920円

事業内容：グランピング・リゾートヴィラ、ペットと泊まれる宿の予約サイト運営

お問合せ先：info@booking-resort.jp

HP：https://www.booking-resort.jp