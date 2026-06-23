機能性フィルムメーカーと放射線技師が共同開発。照射位置マークの課題を解決する「放射線治療用ガイドマーカーシール」発売

株式会社コスモテック

独自の高分子化学技術と高度な加工技術を駆使し、機能性フィルムの開発から品質保証までの総合ソリューションを提供する株式会社コスモテック（本社：東京都立川市、代表取締役：高見澤友伸）は、放射線治療時のマーキングの負担を軽減する新しい手段として、専用のシール「放射線治療用ガイドマーカーシール」を現役放射線技師と共同で開発いたしました。2026年6月23日（火）より販売開始いたします。長年培ってきた工業用の高機能フィルム・テープの技術を応用した本製品は、従来のペンや水転写式シールによるマーキングが抱えていた課題を解決し、治療時における医療現場の作業負担の軽減と、患者のQOL向上に貢献します。

放射線治療用ガイドマーカーシール 開発経緯

放射線治療では照射位置精度の担保のために、患者の皮膚へのマーキングが重要な役割を担っています。従来、ペンで肌に手書きすることが主流ですが、汗や入浴、摩擦などでにじんだり消えることがあり、頻繁に書き直すことが術者にも患者にも負担となっていました。シール式のマーキングにおいても、従来品は貼る際に水を使うわずらわしさがあったり、摩擦に弱く剥がれてしまうために何度も貼り直しが必要になったりと課題点がありました。更に、これまでのマーキングでは黒色や赤色などの目立つマーク自体が患者に心理的な負担を与えたり、マーキングペンのインクが衣服に移ってしまうトラブルや、マークが消えてしまわないように気を使って生活をしなければならないストレスがあり、マーキング方法の改良が望まれていました。

当社は創業以来、主に半導体やディスプレイ向けの工業用途で求められる特殊な性能をもった高機能フィルムや粘着テープの開発を行ってきたメーカーです。近年では、独自の技術により水なしで貼れる肌用転写シールを開発し特許を取得するなど、新たな分野でも技術力を生かした開発を行ってきました。

そんな中で放射線治療時のマーキングを改善したいという現役放射線技師の声を受け、共同で新しいマーキング用シールの開発を開始いたしました。約4年に渡り、試作と臨床現場での試用を重ねた結果、長期間保持可能で、医療現場での作業負担軽減に貢献し、患者の身体的・心理的負担にも配慮した「放射線治療用ガイドマーカーシール」が誕生いたしました。

顧客要望に応じた様々な機能性フィルム・テープを開発水なしで貼れるタトゥーシール（特許取得済）

放射線治療用ガイドマーカーシールについて

水なしでもシールを肌に押さえつけるだけでマークを転写できる「感圧式転写シール」を採用。マークは線タイプ、十字タイプ、丸十字タイプの全3種類です。

【使い方】

放射線治療用ガイドマーカーシール 特徴

【貼り剥がしが簡単】

本製品は水なしで、肌に押さえつけるだけで簡単にマークを転写可能。治療前のマーキングが短時間で済みます。剥がすときも専用リムーバー不要で簡単にきれいに剥がすことができます。



【摩擦や水に強く長期間保持可能】

摩擦や水に強いため、貼ったまま入浴が可能。ペンのようにインクが衣服へ色移りすることもなく、患者の日常生活での不便を解消します。また、伸縮性があるシールなのでマークがひび割れたりせず、長期間きれいなまま保持できるのでマーキングし直し頻度を低減します。

【目立たず快適】

不自然なテカリを押さえた自然な質感の0.02mm極薄フィルムを採用。また、マーク色も肌色に近い色なので貼った場所が目立ちません。貼っている時の異物感や突っ張り感もないため、貼っていることを忘れてしまうほど自然なつけ心地で快適に過ごせます。



【安心安全の品質】

治療時にトラブルの生じやすい肌でも安心して使えるように安全性にこだわりました。肌用の安全な粘着剤を使用し、24時間閉塞ヒトパッチテストをクリア。発がん原因物質のホルムアルデヒドや、シックハウス症候群の原因となるアセトアルデヒド、トルエン、キシレンは使用していません。生産工程は全て日本国内の指定工場で行っております。



【放射線治療への影響は最小限】

臨床の現場で表面線量、線量分布、セットアップ精度および皮膚線量への影響はほとんどないことを確認済みです。

製品詳細

商品名：放射線治療用ガイドマーカーシール

形状：線、十字、丸十字

価格：線（120枚入り）20,640円（税込 22,704円）

十字（150枚入り）23,550円（税込 25,905円）

丸十字（150枚入り）23,550円（税込 25,905円）

発売日：2026年6月23日（火）

販売場所：公式オンラインショップ https://gms-shop.cosmotec.net

【こんな製品も作っています】素肌シール（SUHADA seal(R)）について

SUHADA seal(R)（素肌シール）は、シミ・ニキビ跡やきず跡、あざなどの気になる肌のお悩みを隠す肌に貼るシールです。人から見える箇所にあるきず跡やあざのために「おしゃれを楽しめない」「プールや結婚式・パーティを楽しめない」など、肌のお悩みは様々な場面で心理的な負担となっています。貼っている事をまわりに気づかれず、肌悩みを忘れて普段どおりの振る舞いができるストレスフリーを目指して、機能性フィルム・シールメーカーである当社の技術を活用し開発しました。どんな肌にも自然にフィットしてなじみが良く、まるで素肌のような仕上がりで”快適なつけ心地”と”カバー力”を両立しています（特許取得済）。

公式ウェブサイト：https://www.suhada-seal.tokyo/

株式会社コスモテックについて

粘着シート・テープなどの開発、製造、加工、販売を行う「機能性フィルムメーカー」。高分子技術と加工技術を組み合わせた複合技術により、顧客要求に基づいた新たな機能性フィルム開発を行い、総合的なソリューションを提供しています。少量・ニッチな開発を得意としており、顧客ニーズに基づいて最適な配合・形状を決定し、少量試作から迅速に対応を行います。

本社：〒190-0022 東京都立川市錦町5-5-35

代表者：代表取締役 高見澤 友伸

事業内容：粘着製品の印刷・加工・開発および製造販売、粘着シート・テープの開発および製造販売、印刷インクの開発製造、転写シール（熱・溶剤・感圧）の開発および製造販売、それらに関するコンサルティング

URL：https://www.cosmotec.ne.jp/