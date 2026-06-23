AIアニメ「Hand it Over」(ハンドイットオーバー)初の書籍『What′s that? なによそれ』発売！ エリックとアレクシアが繰り広げるショートコント動画に激ハマりする人続出

株式会社ＣＥメディアハウス

株式会社CEメディアハウスは、今、SNSで話題の海外ドラマ風ショートコントAIアニメ「Hand it Over」(ハンドイットオーバー)初の書籍『What'ｓ that? なによそれ』(https://www.amazon.co.jp/dp/4484221632)を、2026年6月30日(火)に発売いたします。

予約開始早々、Amazon 売れ筋ランキング 映画 (本) - 1位 を獲得

本書は４月にネット書店予約を開始早々「Hand it Over」待望の書籍化とあって、ファンを中心に盛り上がり多数の予約を獲得し「Amazon 売れ筋ランキング 映画 (本) 」で1位になりました。(2026/4/27～4/28調べ)

真剣な顔とイケボでシュールな日常の気づきを語る、海外ドラマ風AIアニメ「Hand it Over」の世界観をそのままに、中毒性の高い名言・迷言を紹介

※AmazonおよびAmazon.co.jpは、Amazon.com, Inc.またはその関連会社の商標です

「言われてみれば、たしかに…？」シュールな視点にハッとする迷言の数々。アレクシアの口癖のように「なによそれ」とツッコミたくなる一言を集めました。二人の何気ない日々をのぞき見ながら、意外と深い（？）気づきが得られる一冊。

もし桃から赤ちゃんが出てきたら

「誰がこんなひどいことを？」って思うよね？

地図を見ながら歩けって？

それじゃ歩きスマホだろ？

書店初回限定購入特典「オリジナルステッカー」

初回限定、店舗限定にて「Hand it Over」の主人公・エリック＆アレクシア夫妻のオリジナル絵柄のシールを購入特典としてプレゼントいたします。

【実施書店チェーン】紀伊國屋書店、有隣堂、丸善ジュンク堂書店グループ

※初回入荷分のみの限定特典です。各店舗の初回入荷分の在庫が無くなり次第終了となりますのでご注意下さい。

本を読んだ感想をSNSに投稿して「Ōwata」(オワタ)Tシャツをもらおう！オリジナル動画もプレゼント

書籍『What's that? なによそれ』を購入し、表紙またはお気に入りのページの写真と感想をSNSに投稿いただき、所定の応募フォームでお申し込みいただいた方の中から抽選で5名様に、あの世紀末ブランドのでっかいロゴが描かれた「Ōwata」(オワタ)Tシャツをプレゼント。さらに、参加賞として応募者全員にアレクシアがあなたにむかって「なによそれ」と冷たく言い放つミニクリップ動画（9種類の中からランダムで1種類）をプレゼントいたします。

◆実施概要◆

【応募期間】2026年6月30日(火)00：00～7月20日(月)23：59まで

【応募方法】

１.書籍『What's that? なによそれ』を購入し、表紙またはお気に入りのページの写真と感想をSNSに投稿してください（対象SNS：Instagram、X、Facebook、Threads、Bluesky /電子書籍の画像でも可）。

２.投稿画面のスクリーンショット（最大５枚、合計100MB以下）を以下の応募フォームに送信（当選時の住所等も記入）

https://form.run/@cccmh-yTk53jJT0qvDTqDLTr60

３.抽選で５名様に本企画限定「Ōwata(オワタ) Tシャツ」（サイズ選択可）をプレゼント。応募者全員に参加賞として「ランダムなによそれ」動画（全９種中1種）をプレゼント

※抽選結果の発表は賞品発送をもってかえさせていただきます。

※当選者へのプレゼント発送は2026年8月下旬予定。

【書誌情報】

タイトル：What's that? なによそれ

著者：ハンドイットオーバー

判型：文庫版

ページ数：128ページ

定価：1430円(税込)

ISBN: 978-4-484-22163-2

発売日：2026年6月30日発売

‎発行元：CEメディアハウス

Amazon: https://www.amazon.co.jp/dp/4484221632

楽天ブックス：https://books.rakuten.co.jp/rb/18618220/

★紙版書籍限定収録：突然のプロポーズからの10日間を綴ったアレクシアの日記「とある日の、アクレシア」（16ページ）。アレクシアによる朗読とエンディングテーマ「Take My Hand」のMVもご視聴いただけます。

★電子版書籍限定収録：ふたりのお出かけ風景を互いに撮影し合った思い出アルバム「A Day with the Camera」（18ページ）。中古マンブラザーズによるテーマソング「A Day with the Camera」のMVもご視聴いただけます。

＜本件に関する報道関係者のお問い合わせ先＞

【CEメディアハウスPR窓口】

株式会社C-パブリッシングサービス 広報宣伝部

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