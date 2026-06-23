インフォテック、業務改善支援ソリューションを新たに開始。 Microsoft Power Platformを活用し、業務の効率化を実現。

インフォテック株式会社

インフォテック株式会社（本社：東京都、以下当社）は、Microsoft Power Platformを活用した企業向け業務改善支援ソリューションを提供開始いたしました。本ソリューションでは、単なるツール導入に留まらず、業務整理から運用定着、継続改善までを一貫して支援し、「現場で使われ続ける仕組み」の実現を目指します。

背景

働き方の変化やデジタル化の進展により業務の見直しが進む一方で、依然としてExcelや紙、メールに依存した業務が残り、属人化や非効率といった課題が見受けられます。

また、こうした課題の解消に向けてツールを導入する企業が増えているものの、導入後の活用が進まず、現場に定着しないケースも少なくありません。

このような背景を踏まえ、当社はこれまでお客様の業務を長期的にご支援してきた経験をもとに、現場の実態に即した業務改善支援ソリューションの提供を開始しました。

ソリューション概要

本ソリューションでは、Microsoft Power Platform（Power Apps、Power Automate、Power BI等）を活用し、業務のアプリ化・自動化・可視化を実現いたします。

業務の構想・要件整理から設計・開発・テスト・リリース、さらに運用定着や改善までをワンストップで支援します。

詳細や具体的な活用イメージにつきましては、以下の紹介ページよりご確認いただけます。

詳細を見る :https://www.iftc.co.jp/solution/data-analytics/powerplatform/?utm_source=prtimes&utm_campaign=powerplatform_launch当社HPの「業務改善支援（Microsoft Power Platform）」紹介ページへ移動します

主な特長

1. 現場で“使われ続ける”ことを前提とした設計

単なる開発に留まらず、実際の業務運用を見据えた設計を行い、現場で無理なく運用できる仕組みを構築します。

2. 定着支援までを含めた伴走型サービス

ユーザーマニュアル整備やトレーニングを含め、導入後の自走化を見据えた支援を実施します。

3. 既存資産を活かした段階的導入

既存システムや環境を活用しながら、影響を最小限に抑えた形で段階的な導入が可能です。

今後の展望

当社は今後、Microsoft Power Platformに加え、Fabric、Dynamics 365、Azureなど、各種Microsoft領域のソリューション強化を図り、業務改善からデータ活用、基幹システム連携までを包括的に支援する体制の構築を目指してまいります。

企業のDX推進を長期的に支えるパートナーとして、継続的な価値提供を目指してまいります。

お問い合わせ・ご相談はこちら :https://www.iftc.co.jp/contact/form/?utm_source=prtimes&utm_campaign=powerplatform_launch当社HPのお問い合わせフォームへ移動します

インフォテック株式会社

所在地：東京都新宿区西新宿3-7-1 新宿パークタワー

設立：1969年10月

代表者：代表取締役社長 高杉 晋

事業内容：システムの設計、開発、運用、保守およびそれらに付随する一切の業務

URL：https://www.iftc.co.jp (https://www.iftc.co.jp)

お問い合わせ：https://www.iftc.co.jp/contact/form/