【7月11日はラーメンの日】替玉10円の博多三氣、福岡の全9店舗で「ラーメン100円引き」

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有限会社アメニティ２１HD

外食の値上げが続く今、ラーメン一杯にも、替玉のもう一玉にも、つい財布が気になる--そんな声も増えています。福岡で豚骨ラーメン「博多三氣（はかたさんき）」を展開する株式会社博多三氣（本社：福岡県福岡市、代表取締役：岩本志郎、有限会社アメニティ２１ＨＤグループ）は、7月11日「ラーメンの日」に合わせ、感謝キャンペーンを実施します。当日は、自慢のラーメンを100円引きで提供します（対象は通常750円以上のメニュー）。




博多三氣は、福岡県産小麦「ラー麦」を100％使った自家製麺と、替玉1玉10円という“もう一玉も気にせず”の価格設定が特徴。記念日のこの日は、対象のラーメンが650円（税込）～に。物価高のなかでも、こだわりの一杯を気兼ねなく楽しめる一日です。



■ お得ポイント


【POINT 1】ラーメン100円引き … 対象ラーメンが650円（税込）～


【POINT 2】替玉はいつでも10円 … 記念日も、いつもどおり1玉10円


【POINT 3】福岡県産ラーメン専用小麦ラー麦100％の自家製麺を使用


※価格は税込。対象は通常価格750円以上のラーメン。一部メニュー・店舗で取り扱いの異なる場合があります。



■ キャンペーン概要


名称　　：7月11日　ラーメンの日　感謝キャンペーン


実施日　：2026年7月11日（土）


実施店舗：博多三氣　福岡県内全9店舗


福岡市：　野間店　板付店　福大通り片江店　姪浜大通り福重店　松島原田店　イオンモール香椎浜店


志免町：　イオン福岡東店


太宰府市：　水城店


直方市：　イオンモール直方店


　


内容　　：ラーメンを100円引き（対象は通常750円以上のラーメン／割引後650円～）


替玉　　：通常どおり1玉10円



替玉10円

■ 物価高の今だから、伝えたい博多三氣の“お得”


博多三氣はいつでも替玉1玉10円。替玉に100～200円かかる店も多いなか、“もう一玉”をためらわずに食べきれる価格設定を貫いています。根底にあるのは、福岡県産のラーメン専用小麦「ラー麦」の地産地消を広げ、麦を育てる生産者に貢献したいという思いです。替玉を気軽に楽しんでいただくことが、地元・福岡の小麦をより多く消費することにつながり、産地を支える力になる--そう考えています。



その自家製麺づくりを支えるのが、グループ会社・株式会社博多製麺処です。福岡県が開発したラーメン専用小麦「ラー麦」を100％使用し、2017年に博多三氣の社内製麺部門から分社化。2026年4月には食品安全の国際規格「ISO 22000:2018」認証を取得しました。値上げが続く外食のなかで、“美味しい麺を、気兼ねなく”を両立できることが、博多三氣の強みです。


今回の「ラーメンの日」キャンペーンは、物価高の毎日に、ほっと一息つける一杯をお届けします。



■ 7月11日「ラーメンの日」とは


「ラーメンの日」は、一般社団法人日本ラーメン協会が制定し、2017年に日本記念日協会へ正式登録された記念日です。由来は二つ。ひとつは数字の「7」をレンゲ、「11」を箸に見立てた語呂合わせ。もうひとつは、日本で初めてラーメンを食べたとされる水戸黄門（水戸光圀公）の誕生日（新暦1628年7月11日）にちなんでいます。ラーメン産業の振興と、日本独自のラーメン文化を支えることを目的とした記念日です。



ラーメンの日　告知


博多三氣　白・赤・黒　ラーメン

■ 会社概要


会社名　　：株式会社博多三氣


代表者　　：代表取締役　岩本　志郎


本部事務所：福岡県大野城市御笠川３-１３-１


事業内容　：豚骨ラーメン店「博多三氣」の運営（福岡県内9店舗）


公式サイト：https://hakata-sanki.jp/