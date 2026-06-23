【7月11日はラーメンの日】替玉10円の博多三氣、福岡の全9店舗で「ラーメン100円引き」

有限会社アメニティ２１HD

外食の値上げが続く今、ラーメン一杯にも、替玉のもう一玉にも、つい財布が気になる--そんな声も増えています。福岡で豚骨ラーメン「博多三氣（はかたさんき）」を展開する株式会社博多三氣（本社：福岡県福岡市、代表取締役：岩本志郎、有限会社アメニティ２１ＨＤグループ）は、7月11日「ラーメンの日」に合わせ、感謝キャンペーンを実施します。当日は、自慢のラーメンを100円引きで提供します（対象は通常750円以上のメニュー）。

博多三氣は、福岡県産小麦「ラー麦」を100％使った自家製麺と、替玉1玉10円という“もう一玉も気にせず”の価格設定が特徴。記念日のこの日は、対象のラーメンが650円（税込）～に。物価高のなかでも、こだわりの一杯を気兼ねなく楽しめる一日です。

■ お得ポイント

【POINT 1】ラーメン100円引き … 対象ラーメンが650円（税込）～

【POINT 2】替玉はいつでも10円 … 記念日も、いつもどおり1玉10円

【POINT 3】福岡県産ラーメン専用小麦ラー麦100％の自家製麺を使用

※価格は税込。対象は通常価格750円以上のラーメン。一部メニュー・店舗で取り扱いの異なる場合があります。

■ キャンペーン概要

名称 ：7月11日 ラーメンの日 感謝キャンペーン

実施日 ：2026年7月11日（土）

実施店舗：博多三氣 福岡県内全9店舗

福岡市： 野間店 板付店 福大通り片江店 姪浜大通り福重店 松島原田店 イオンモール香椎浜店

志免町： イオン福岡東店

太宰府市： 水城店

直方市： イオンモール直方店

内容 ：ラーメンを100円引き（対象は通常750円以上のラーメン／割引後650円～）

替玉 ：通常どおり1玉10円

替玉10円

■ 物価高の今だから、伝えたい博多三氣の“お得”

博多三氣はいつでも替玉1玉10円。替玉に100～200円かかる店も多いなか、“もう一玉”をためらわずに食べきれる価格設定を貫いています。根底にあるのは、福岡県産のラーメン専用小麦「ラー麦」の地産地消を広げ、麦を育てる生産者に貢献したいという思いです。替玉を気軽に楽しんでいただくことが、地元・福岡の小麦をより多く消費することにつながり、産地を支える力になる--そう考えています。

その自家製麺づくりを支えるのが、グループ会社・株式会社博多製麺処です。福岡県が開発したラーメン専用小麦「ラー麦」を100％使用し、2017年に博多三氣の社内製麺部門から分社化。2026年4月には食品安全の国際規格「ISO 22000:2018」認証を取得しました。値上げが続く外食のなかで、“美味しい麺を、気兼ねなく”を両立できることが、博多三氣の強みです。

今回の「ラーメンの日」キャンペーンは、物価高の毎日に、ほっと一息つける一杯をお届けします。

■ 7月11日「ラーメンの日」とは

「ラーメンの日」は、一般社団法人日本ラーメン協会が制定し、2017年に日本記念日協会へ正式登録された記念日です。由来は二つ。ひとつは数字の「7」をレンゲ、「11」を箸に見立てた語呂合わせ。もうひとつは、日本で初めてラーメンを食べたとされる水戸黄門（水戸光圀公）の誕生日（新暦1628年7月11日）にちなんでいます。ラーメン産業の振興と、日本独自のラーメン文化を支えることを目的とした記念日です。

ラーメンの日 告知博多三氣 白・赤・黒 ラーメン

■ 会社概要

会社名 ：株式会社博多三氣

代表者 ：代表取締役 岩本 志郎

本部事務所：福岡県大野城市御笠川３-１３-１

事業内容 ：豚骨ラーメン店「博多三氣」の運営（福岡県内9店舗）

公式サイト：https://hakata-sanki.jp/