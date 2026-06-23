渋谷が情熱のステージへと変貌！「FUEGO FLAMENCO FEST 2026」

■ 点灯式

360WORLD 合同会社FUEGO FLAMENCO FEST 2026

イベントの幕開けを飾るに相応しい点灯式を開催します。

セビリアの春祭りの点灯式を再現した内容で3日間のイベントの幕開けを行います。

■ ステージ

日本を代表する一般社団法人日本フラメンコ協会 ANIFによる珠玉の演目をはじめとして、

合計12グループ総勢約100名によるフラメンコ目白押しのイベントとなります。

一般社団法人日本フラメンコ協会 ANIF

一般社団法人日本フラメンコ協会 ANIF

Aguas Termales・VIVAフラメンコ音楽教室・Buena Suerte

ソロバイレチャレンジ2026～夏の陣～・Los Amigos

MASAE, MISATO y Las Maravillas ・Masa y Anli con Hiroki,Karin・Colorhythm Risa × Anli

LIVE：Soichi Terada

DJ：Masaki Kawamura・Candy Boys

■ 名物 大鍋パエリア

日本パエリア協会の協力の元

大鍋パエリアを1日２回販売します!!

職人の手により目の前で丁寧に炊き上げられるパエリアは、

その香りと存在感だけで人々を引き寄せます。

みなさまのお腹をたっぷりと満たしてくれることでしょう!!

【炎のチョリソ】

真夏のフエゴフラメンコに新感覚パエリア誕生!!

ピリっした辛さが楽しめるパエリアです。

物足りない方には激辛ブラバスソースをご用意しています。

真夏のパエリアお楽しみください。

炎のチョリソ パエリア

【豚とインゲン】

パエリア発祥の地バレンシアで定番の豚とインゲンのパエリアです。

本場の味をお楽しみください!!

豚とインゲン パエリア

日程：7月4日（土）5日（日）

時間：14:00 炎のチョリソ パエリア / 17:00 豚とインゲン パエリア（各300食限定）

値段：1,000円

7月3日（金）は開催しません。

■ 出店ブース

CARVAAN・FOODTRUCK OFFSHORE・MOCHIMOCHI チュロス

アイランド・アップサイズ・アントニオ・ナハーロ舞踊団来日公演 × 日本フラメンコ協会

インバヤ・スペインNo.1 ビア マオウ・ツボイカズサ・ナポリピッツァ REGGINA・白猫堂

ワイン & カクテル Soleic

■ 公式アカウント

公式サイト：https://flamencofes.com

Instagram：https://www.instagram.com/fff.tyo

■ 開催概要

名 称：FUEGO FLAMENCO FEST

日 程：2026年7月3日（金）～7月5日（日）

時 間：14:00 - 21:00（3日（金）は16:00 - 21:00）

会 場：代々木公園イベント広場（アースガーデン“夏” 内）

入場料：無料・雨天決行／荒天中止

■ お問い合わせ

株式会社 MATAHARI / https://matahari.works

E-MAIL：info.flamencofes@matahari.works

電話番号：080-1270-8958

担当：森田・高山