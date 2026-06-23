Instagramとチャットボット『さっとFAQ』を連携し ”ユーザーの声を製品開発に活かす” ～東洋化学株式会社の『さっとFAQ』活用事例を公開～

株式会社サンソウシステムズ

株式会社サンソウシステムズ（本社：東京都台東区、代表取締役：村上 仁紀）は、当社が開発・提供する、誰でも “かんたん” に作成・運用できるチャットボット『さっとFAQ』について、創業50周年を迎えた老舗絆創膏メーカーである東洋化学株式会社（本社：滋賀県蒲生郡日野町、以下「東洋化学」）への導入事例を公開しました。

東洋化学株式会社様の導入事例（詳細）はこちら(https://www.satfaq.jp/cases/toyokagaku/)

■一般消費者向け製品の強化に伴う「問い合わせ対応」と「情報収集」の両立

『キズクイック』をはじめとした高品質な絆創膏や保護フィルムなどの開発・製造を行う東洋化学様では、近年、一般消費者向け製品や自社ECサイト『ばんそうこう屋』、公式Instagramでの発信に注力してきました。

それに伴い、年々増加する一般消費者からの問い合わせ対応の負荷軽減が課題となっていました。

しかし同時に、同社には「多くの声を聴き、それらを元に製品化する」という強い想いがあり、単に問い合わせを減らすだけでなく「より良い製品づくりのためにユーザーの意見や情報を収集したい」という一見すると相反する要望を抱えていました。

そこで、問い合わせ対応とユーザーからの情報収集を同時に実現できる仕組みとして、自社ECサイトに『さっとFAQ』の導入を決定いたしました。

東洋化学様のECサイト『ばんそうこう屋(https://www.toyokagaku.biz/)』

■『さっとFAQ』×『Instagram』の連携によるマーケティングと製品改善

東洋化学では『さっとFAQ』の「チャット履歴」を分析し、ユーザーが今どのような疑問を持っているかを可視化。

それに応える形で公式Instagramのコンテンツを作成・発信するという、独自の連携運用を行っています。

具体的な活用事例：「紫外線」をテーマにした双方向の導線

チャットの履歴から「紫外線」に関する質問が増えていることをキャッチ。

これをもとに、東洋化学公式キャラクター『かばたん』のInstagramで「紫外線」に関する役立つ情報を投稿。

さらに詳細を知りたいユーザーに向けて、Instagramから『さっとFAQ』へ再誘導する導線を設計しました。

これにより、ユーザーはチャットボット上で紫外線カット効果を持つ製品（『キズクイックfit』等）をスムーズに知ることができ、有効な製品認知・マーケティング施策へと繋がっています。

Instagramにシェアされた「紫外線」についての投稿

Instagramからのユーザーが『さっとFAQ』で「紫外線」について詳細に知れる

東洋化学公式キャラクターかばたんのInstagram(https://www.instagram.com/kabatan_toyokagaku/)

■ 導入後の効果と今後の展望

年末年始などの長期休暇中における自動応答による業務効率化はもちろんのこと、当初の目的であった「ユーザーの声を反映した製品づくり」の第一歩として、既製品の改善案や新製品の企画案などがユーザーから寄せられるようになり、最大のメリットを感じていただいています。

今回の導入は、長年温めていた「多くの声を製品化へ結びつける」という構想をデータ化し、東洋化学が推進するDX（デジタルトランスフォーメーション）の大きな第一歩となりました。

■本当に “かんたんな” チャットボット『さっとFAQ』とは

『さっとFAQ』の特長

業界屈指のコストパフォーマンスを実現し、誰でも ”かんたん” にチャットボットを作成して運用できるサービスです。

- かんたん：５分でデータ登録が完了- 低コスト：月額１万円から始められる- つかえる：大企業、公共系、大学などの利用実績多数

『さっとFAQ』で実現できること

- 顧客サポートの24時間自動対応- 総務・人事・情報システム部門への問い合わせ削減- 多言語対応によるグローバルサポート強化- 顧客ニーズの調査- ナレッジ共有の促進

『さっとFAQ』公式サイトはこちら(https://www.satfaq.jp/)

■資料請求・デモ実演、無料トライアル、各種お問い合わせ

■商標について

- 資料請求・デモ実演：https://www.satfaq.jp/contact/document/- 無料トライアル：https://www.satfaq.jp/contract/trial/step1/- お問い合わせ：sales@satfaq.jp

記載されている製品名などの固有名詞は、各社の商標または登録商標です。