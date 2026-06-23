山口県のブランド肉が集結。食べて終わらない″地産地消″へ――おのだサンパークで「やまぐち援むすび肉まつり2026夏」開催

富士商グループホールディングス株式会社

山口県を拠点に展開する富士商グループホールディングス株式会社（本社：山口県山陽小野田市稲荷町10-23 代表取締役：藤田 敏彦）の小野田商業開発株式会社が運営をおこなう複合商業施設「おのだサンパーク」は、山口県の地産地消をテーマに情報発信を行う「援むすび山口」と連携し、2026年7月10日（金）から12日（日）までの3日間、「やまぐち援むすび肉まつり2026夏」を開催いたします。

近年、全国各地で地域食材をテーマにしたイベントが開催されています。

しかし、その多くは「食べて終わる」催しになりがちです。

その食材はどこで育ったのか。

誰がどのような想いで生産しているのか。

その地域にはどんな文化や風景があるのか。

本来、食材の魅力は味だけでは語り尽くせません。

今回開催する「やまぐち援むすび肉まつり2026夏」は、山口県のブランド肉を入口に、生産者、飲食店、企業、そして消費者をつなぎ、地域の魅力そのものを体感していただく新しい地産地消イベントです。

イベントを企画する援むすび山口は、「知ると好きになる。知ると美味しくなる。好きになると逢いに行きたくなる。」をコンセプトに、県内各地の食・人・地域資源の魅力を発信する地産地消メディアです。単なる情報発信にとどまらず、生産者や事業者との連携による商品開発やイベント企画など、地域の魅力を実際の行動へとつなげる取り組みを続けています。

今回のイベントでは、山口県産和牛ブランド「やまぐち和牛 燦（きらめき）」をはじめ、県産豚肉、鶏肉など、山口県が誇る多彩な"肉"の魅力を一堂に集結。食材そのものの美味しさはもちろん、生産者の努力や地域の食文化、飲食店の技術といった背景まで伝えることを目的としています。

■ 山口県の「肉の魅力」を味わい尽くす3日間

イベント最大の見どころは、県内外から集まる多彩なグルメブースです。

やまぐち和牛 燦を使用した牛串や肉料理をはじめ、人気の唐揚げ、豚肉料理、さらにはトリッパなど専門性の高いメニューまで幅広くラインアップ。肉好きの方はもちろん、家族連れやグルメファンにも楽しんでいただける内容となっています。

出店予定店舗は20店舗以上。

援むすび山口、ひよっこ、みどりや×BRISTA、チャイニーズキッチン貴、味処三松、じゅうじゅう亭、Hanamusubi、La Tierra、いちのに、フードウェイおのだサンパーク店をはじめ、ちくぜん総本店、ビストロ鹿野農場、溶岩焼とり瀬など、地域の人気店や専門店が集結します。

また、会場ではやまぐち和牛 燦の精肉販売も実施予定。ご自宅でも山口県のブランド肉を楽しんでいただけます。さらにクラフトビールやワイン、カクテルなどアルコールメニューも充実しており、食とのペアリングもお楽しみいただけます。

■ 食べるだけではない、"学べる肉まつり"

本イベントの特徴は、グルメイベントでありながら「学び」の要素を取り入れていることです。

期間中には、セントコア山口総料理長・増本栄二郎氏による特別料理教室を開催します。プロの調理技術を間近で学びながら、県産ブランド肉の魅力をより深く知ることができる貴重な機会です。

料理教室では、

・萩むつみ豚のジャンボンブラン

・長州どりを使用した「3色テリーヌ」

・やまぐち和牛 燦A5ラムシンのポワレ

・やまぐち和牛 燦A5ブリスケの赤ワイン煮

の4品をテーマに実演を行います。オリジナルレシピのご紹介や盛り付け体験も予定しており、ご家庭でも活用できる実践的な内容となっています。

■ “その場限り”で終わらせない新しい地産地消の形

やまぐち援むすび肉まつりが目指すのは、単なる集客イベントではありません。

イベントを通じて来場者が地域に興味を持ち、生産地や店舗へ実際に足を運びたくなる仕掛けを数多く用意しています。

例えば、6,000円分のお買い物券を5,000円で購入できるお得な前売りチケットを販売。来場前からイベントへの期待感を高めるだけでなく、家族や友人との来場を後押しします。

さらに、イベント出店店舗とおのだサンパーク館内店舗とのコラボ企画や、館内飲食店による期間限定肉メニューの販売も予定。来場者がイベント会場だけでなく館内全体を回遊しながら楽しめる仕掛けとなっています。

加えて、一部出店者からは実店舗で利用できる特典クーポンも配布予定です。イベント終了後も店舗や生産地との接点を持つことで、地域との継続的な関係づくりを促進します。

■ 地域とともに歩むおのだサンパークだからこそ実現できる挑戦

地域密着型ショッピングセンターとして長年地域と歩んできたおのだサンパークと、山口県の魅力を発信してきた援むすび山口。

両者が手を取り合うことで実現した本イベントは、食を通じて地域の価値を再発見し、人と地域を結び直す新たな挑戦です。

「美味しかった」で終わるのではなく、「また行きたい」「もっと知りたい」につながる体験を届けたい。

山口県が誇るブランド肉と、それを支える人々の想いに出会える3日間。

この夏、おのだサンパークから始まる新しい地産地消のかたちにぜひご注目ください。

【開催概要】

イベント名：やまぐち援むすび肉まつり2026夏

開 催 日：2026年7月10日（金）～12日（日）

時 間：10:00～19:00（最終日は17:00まで）

会 場：おのだサンパーク 1Fサンフェスタ広場および屋外広場

主 催：援むすび山口

協 力：おのだサンパーク

後 援：やまぐちの農林水産物需要拡大協議会

「おのだサンパーク」では、ショッピング、食事、カルチャーといった多彩な体験を一日中楽しむことができます。家族や友人との素敵な思い出作りにぴったりな場所であり、子どもから大人まで幅広い年代の方々に愛されています。

私たちは、日々お客様一人ひとりに最高の体験をお届けすることを心がけ、おのだサンパークで過ごすひと時がお客様にとって特別なものになるようスタッフ一同、心を込めておもてなしいたします。

■施設概要

施設名：おのだサンパーク

所在地：〒756-8585 山陽小野田市中川6丁目4番1号

運営会社：小野田商業開発株式会社

事業内容: レジャー、ショッピング、エンターテインメントなどの施設運営

HP（おのだサンパーク）：https://sunpark.co.jp/

HP（富士商グループホールディングス株式会社）：https://www.fujisho-ghd.co.jp/

Instagram（おのだサンパーク）：https://sunpark.co.jp/