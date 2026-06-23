【7/14・15無料セミナー】THE MODELの次の一手とは？代理店ビジネスを科学する～国内アクティベーションと海外パートナー開拓の最前線～

株式会社イノーバ

株式会社イノーバ（本社：東京都新宿区、代表取締役：宗像 淳）は、2026年7月14日(火)・15日(水)の2日間、パートナー（代理店）ビジネスと海外での販路開拓に関するオンラインセミナー「【THE MODELの次の一手】代理店ビジネスを科学する 国内アクティベーションと海外パートナー開拓の最前線(https://innova-jp.com/p-webinar/next-partner-strategy)」を株式会社パートナープロップと共同開催いたします。

セミナー概要

「THE MODEL（ザ・モデル）」に代表される直販営業の分業化・プロセス化は、多くのBtoB企業にとって標準的な成長モデルとして定着しました。直販チャネルの最適化が一巡した今、次なる成長エンジンとして「パートナー（代理店）ビジネス」への注目が急速に高まっています。

ところが現実には、代理店契約を締結しても案件が上がってこない、勉強会を繰り返しても改善しない、パートナーの活動状況が見えないという「パートナービジネスの壁」に直面する企業が後を絶ちません。パートナープロップ社の調査によれば、パートナービジネスに取り組む企業の約80%が失敗するとされており、属人的な管理と「ひたすら勉強会」の繰り返しがその主因として挙げられています。

一方で、国内市場の成熟化が進む中、成長の余地を海外市場に求める動きも加速しています。しかし、海外での販路開拓は言語・文化・商習慣の壁が高く、特に代理店（パートナー）の発掘と活性化は日本企業にとって大きな課題です。イノーバが提唱する「GoToMarket Engineering（GTME）」は、AIとデータを組み合わせた精密な営業設計によって、この課題を突破する新しいアプローチです。

本セミナーは、「THE MODELの次の一手」として、代理店ビジネスにおける再現性のある稼働プロセスの設計と海外市場でのパートナー開拓の最前線という2つのテーマを掛け合わせ、参加者に実践的な知見を提供することを目的としています。

こんな方におすすめです

- 直販営業に次ぐ、新たな成長戦略を模索している- 代理店管理の属人化や、契約後に案件が上がらない課題を解消したい- 勉強会依存から脱却し、パートナーが自律的に動く仕組みを知りたい- 海外展開における現地パートナー（代理店）の発掘や育成に悩んでいる- AIとデータを活用し、少人数・低コストで海外の販路を開拓したい[表: https://prtimes.jp/data/corp/54994/table/113_1_2b8089c63e9c6a931021f6334a288670.jpg?v=202606231051 ]セミナー詳細・参加申込はこちら :https://innova-jp.com/p-webinar/next-partner-strategy

登壇者

株式会社パートナープロップ横断事業推進部長 福山 耕介

日本マイクロソフト株式会社にてサポートエンジニア、マネージャー、部長、本部長職を経験し、金融、流通サービス、通信サービス、Mid-Market エリアにおいてビジネス責任者を務める。

その後、日本ビジネスシステムズ株式会社にてストックビジネスの立ち上げと自社サービスビジネスにおけるプリセールス活動に従事。ワークスモバイルジャパン株式会社（現：LINE WORKS株式会社）入社後はパートナー営業本部長としてパートナー様とのビジネスの立ち上げ後、代表取締役社長に就任。データビジネスの必要性を感じBoomi Japan 合同会社に入社し、Directorとしてパートナーとのビジネスの立ち上げと売上の最大化に従事。

2025年よりパートナープロップ参画。横断事業推進部長として全社戦略を統括し、アライアンス業界の変革をリード。

株式会社イノーバGTM事業部 事業部長 岩井 康之

慶應義塾大学卒業後、医療機器メーカーにて医療・福祉機器の提案営業を経験。その後、ものづくりを志し、服飾専門学校を卒業後、アパレル業界へ転身。約17年にわたり、商品開発・企画推進・チーム運営など幅広い業務に携わる。大手紳士服メーカー、デザイナーズブランド、大手ジーンズメーカーにてパタンナーやデザイナーを歴任し、数々の有名ブランドにおいて、企画から生産までの一連の工程を統括・牽引してきた。

2018年より大手ファッションEC企業に参画し、3DCADの導入によるデジタル設計体制の構築や、ビジネススーツのオーダーシステム開発、AI導入検証といった新規プロジェクトの立ち上げを主導。また、オリジナルブランドの企画をコンセプト立案から商品化まで牽引。一貫して「現場理解を軸にした改善力とチームを動かす推進力」を強みとしてキャリアを築いてきた。

2026年2月より株式会社イノーバに入社。現在は新規事業を担当し、同社のGTM（Go-To-Market）事業部の立ち上げに尽力している。

株式会社イノーバについて

株式会社イノーバは、600社以上のBtoB企業を支援してきたマーケティング・セールス支援会社です。コンテンツ制作、Webサイト／ECサイト構築・運用支援、リードナーチャリング、MA活用支援などを通じて、成果に直結するマーケティング設計と営業活動の最適化を支援しています。

Webサイトの運用代行やコンテンツ制作支援など、マーケティング施策の「実行」部分のご支援も可能ですので、お気軽にご相談ください。

会社名 ：株式会社イノーバ

所在地 ：東京都新宿区市谷船河原町9-1

NBCアネックス市谷ビル7階

設立 ：2011年6月

代表者 ：代表取締役社長CEO 宗像 淳

Webサイト：https://innova-jp.com/ (コーポレートサイト)