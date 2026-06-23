【7月6日(月)19:00～渋谷開催】AI時代で営業はどう変わる？営業DX最前線を語る“セールスパーソン交流会”開催！

KOBUSHI MARKETING合同会社

KOBUSHI MARKETING合同会社（東京都渋谷区、代表：井上裕介）が運営する渋谷道玄坂の『KOBUSHI BEER LOUNGE & BAR(https://kobushi.beer/bar)』では、人と人とを繋ぐユニークな取り組みを行い多くのビジネスチャンスを生み出している。そして今回、2026年7月6日(月)19:00～NEOVATE 飯塚代表をゲストに迎え、セールス＆マーケティングをテーマにした交流イベントを開催すると発表した。

2026年7月6日(月)19:00～渋谷セールス交流会13/セールスパーソン同士で交流を深めて仲良くなろう

【7月6日(月)19:00~】渋谷セールス交流会13～セールスパーソン同士で交流を深めて仲良くなろう ～ by NEOVATE

詳細/お申込みは下記URLより

https://peatix.com/event/5030212

営業のリアルな裏側を語り合うカジュアル交流会

営業現場でのAI活用や業務自動化が急速に進む昨今のビジネス社会において、最前線で活躍する営業職同士が「どこまで自動化できているか」といったリアルな実態や日常の疑問を気兼ねなく語り合える会を開催します。本格的な夏の訪れを感じる季節、美味しいクラフトビールや多様なお酒を片手に、カジュアルな雰囲気の中で新たなビジネスの繋がりや友達作りをお楽しみいただけます。異業種の営業ノウハウを吸収したい方はもちろん、これからのキャリア構築を目指す方や独立したフリーランスの仲間探し、さらには営業職に就いている人との繋がりを広げたい方まで、誰もがフラットに出会える貴重な機会を提供します。時間内の出入りは自由で、ご友人同士での参加も大歓迎。開放的な夏の夜にセールス・マーケティング領域の人脈を広げ、次のビジネスチャンスやモチベーションへと繋げる最適な場としてぜひご活用ください。

スタッフもマッチングをお手伝いします！人と人を繋ぐクラフトビール KOBUSHI BEER

コワーキングとバーが一体となった新感覚のスペース「KOBUSHI BEER LOUNGE & BAR」。行ったことがある方はもちろん、前から興味があったけど機会が無かったというような方も、是非この機会にKOBUSHI BEERのコミュニティやビジネスマッチングを体感してみよう。

イベント詳細

日時

2026年7月6日(月) 19:00～

会場

KOBUSHI BEER LOUNGE ＆ BAR

東京都渋谷区道玄坂2-17-2 トップ美奄 2F

03-6679-3642

KOBUSHI BEER LOUNGE & BAR内観

参加費

参加費 1ドリンク付 2,200円 (事前決済)

参加費 1ドリンク付 3,000円(当日支払)

お申し込みページURL

https://peatix.com/event/5030212

注意事項

ビジネスイベントに付き、名刺のご持参をお願いいたします。

保険、投資不動産などの営業目的の方、MLM及び宗教関連の方の参加はお断りしております。

一度注文されたチケットは主催者都合によるイベントキャンセルの場合を除き返金は出来ませんので、ご了承の上お申し込みください。

主催者＆ゲストのご紹介

株式会社NEOVATE 代表取締役 飯塚 稀平

株式会社NEOVATE 代表取締役 飯塚 稀平

NEOVATE株式会社は、企業の経営課題を各領域のプロフェッショナル人材とともに解決する、伴走型の事業成長支援会社です。 コンサルティング、営業支援、課題解決特化のBtoBマッチングサービスを軸に、戦略立案から実行支援まで一貫して担い、企業の売上拡大、新規事業推進、営業体制構築、業務改善、人材活用を支援しています。

KOBUSHI MARKETINGについて

渋谷発のオリジナルクラフトビール「KOBUSHI BEER」を通じて、人と人とを繋ぐ取り組みをおこなっている。渋谷のマーケターや起業家を集めた5,000人が参加するコミュニティを運営しており年間200本以上のビジネス交流会を主催。また、ウェブIT系やクリエイティブ系の経営者を中心とした10,000人の人脈を使った営業支援メニュー「コミュニティスポンサー」には、成長ベンチャー企業など約80社が参加している。

KOBUSHI BEERのラインナップ

■関連サイト

KOBUSHI MARKETING合同会社(https://kobushi.marketing/)

KOBUSHI BEER(https://kobushi.beer/)

イベント・セミナー・交流会(https://kobushi-beer.peatix.com/)

KOBUSHI MARKETINGの顧客事例(https://kobushi.marketing/category/interview/)

KOBUSHI BEER 通販サイト(https://kobushibeer.stores.jp/)

KOBUSHI BEERコミュニティスポンサーについて

KOBUSHI BEERコミュニティスポンサー

KOBUSHI BEERコミュニティスポンサーとは、渋谷発のクラフトビールブランドが保有する1万人規模の経営者・マーケター人脈を活用し、月額3万円（税別）からの低コストで「信頼に基づく紹介（リファラル）」による質の高い商談機会を提供するパートナーシップ制度であり、単なる名刺交換に留まらず、渋谷道玄坂の拠点での集客支援付きイベント主催権や5,000名超のクローズドなオンラインコミュニティでの発信権といった「主催者側」としてのブランディング機会も付与されることで、過去にはROI約15倍を達成する事例が出るなど、認知拡大と実利的な売上向上を同時に実現する高い費用対効果が特徴です。

コミュニティスポンサーの詳細 :https://kobushi.marketing/community_sponsor/コミュニティスポンサーの導入事例 :https://kobushi.marketing/category/interview/