6月26日(金)日米同時公開 映画『スーパーガール』公開記念PLAZA限定のアパレル＆雑貨コレクション発売決定

株式会社スタイリングライフ・ホールディングス プラザスタイル カンパニー

株式会社スタイリングライフ・ホールディングス プラザスタイル カンパニー(東京都新宿区)は、2026年6月26日(金)日米同時公開のDC最新映画『スーパーガール』の公開に合わせ、PLAZA限定のアパレル雑貨コレクションを全国のPLAZA、PLAZA オンラインストアにて発売。2026年7月4日(土)より順次Tシャツ(全2種)を販売開始、7月下旬以降、アパレル雑貨(全6アイテム)も登場予定です。

数々のヒット作を送り出してきたジェームズ・ガン率いるDCユニバースの最新作として、世界中で大きな話題を呼んでいる映画『スーパーガール』。“完璧じゃない”等身大のスーパーヒロイン『スーパーガール』の映画公開に合わせ、PLAZAだけの特別なスーパーガール コレクションが誕生しました。ファンならずとも気分が上がること間違いなし！のキャッチーなアパレル＆雑貨類全8種をお届けします。

本コレクションの第一弾として登場するのは限定Tシャツ(全2種)。「スーパーガール Tシャツ ホワイト」(3,960円)は、誰もが知るスーパーガールの胸元の大きなアイコン「S」マークにキラキラのラメ加工を施し、そのままTシャツに落とし込みました。ラメでかわいらしさを表現しつつ、ブルーのリンガーデザインでトレンド感溢れるレトロなアメカジスタイルを叶えたデザイン。「スーパーガール Tシャツ レッド」(3,960円)は、目を引くレッドカラーがポイント！映画タイトルロゴにラメ加工を加えてフロントに大きくプリントし、着ているだけでパワーが沸いてきそうな一枚に仕上げています。

さらに、7月下旬にはブルーとピンクを基調とし、PLAZAらしいポップなアメコミ風のデザインが特徴の雑貨類(全6アイテム)も登場予定！ポーチは、カラビナ付きタイプをはじめ、スクエア型や巾着型、キャンバス生地と、用途によって選べる4タイプでお目見え。コンパクトに持ち歩けてデイリーに活躍するエコバッグや、コーデのアクセントになるソックス2種もそろいます。

PLAZAでしか手に入らない、スペシャルなスーパーガール コレクションをお見逃しなく。

PLAZA限定『スーパーガール』アイテム

【Tシャツ発売日】2026年7月4日(土)より順次

【アパレル雑貨発売日】2026年7月下旬以降予定

【商品ラインアップ】※商品ページ順次公開

https://www.plazastyle.com/shop/e/e06MDSG/

Tシャツ全2種 各3,960円

※7月4日(土)以降順次発売

ソックス 2Pセット 1,430円

※7月下旬以降発売予定

エコバッグ 3,740円

※7月下旬以降発売予定

カラビナ付きポーチ 1,980円

※7月下旬以降発売予定

スクエアポーチ 2,640円

※7月下旬以降発売予定

巾着ポーチ 2,090円

※7月下旬以降発売予定

キャンバスポーチ 2,200円

※7月下旬以降発売予定

※Ｔシャツは、ワーナー・ブラザース コンシューマープロダクツと株式会社グレイスとの契約により製造したものです。

※靴下、雑貨は、ワーナー・ブラザース コンシューマープロダクツと株式会社スモール・プラネットとの契約により製造したものです。

映画『スーパーガール』2026年6月26日(金)日米動画公開

映画『スーパーガール』について

昨年夏公開の『スーパーマン』で全世界興行収入950億円を超える特大ヒットを記録し、華々しいスタートをきったジェームズ・ガン率いる【新生DCユニバース】。あれから１年、そんな彼が次に放つのは『スーパーガール』！スーパーマン／クラーク・ケントのいとこスーパーガール／カーラ・ゾー＝ エル役に超新星・ミリー・オールコックが大抜擢！宇宙最凶の賞金稼ぎ・ロボ役にジェイソン・モモア、さらに“スーパードッグ”クリプトも登場！この夏、誰もが共感せずにはいられない”完璧じゃない”等身大スーパーヒロインが誕生する！

ストーリー

スーパーマンが地球を救った、その後の世界。故郷クリプトン星を失った壮絶な過去をもつカーラ・ゾー＝エル(スーパーガール)は、唯一の心の拠り所である愛犬クリプトと静かに暮らしていた。そんなとき、突如現れた謎の敵・クレムの攻撃によってクリプトが毒に侵されてしまう。解毒剤を求めるカーラは、同じくクレムに家族を奪われた少女・ルーシー、そして宇宙最凶の賞金稼ぎ・ロボとともに、宇宙をまたにかけた壮大な冒険へと乗り出していく。残された時間はわずか《３日間》。果たして、カーラはクリプトを救えるのか。そして、銀河を揺るがす戦いの行く末とは――

※価格はすべて税込価格です。

※画像はイメージです。

※取扱いアイテムは店舗により異なる場合があります。

※本リリースの内容は予告なく変更される場合があります。

SUPERMAN and all related characters and elements(C) & TM DC. (s26)