『ぷちきゅあ～Precure Fairies～』から日常で使える統一感をテーマにしたデザインシリーズ「ar-Unity」のアイテムの受注を開始！！

株式会社arma bianca

株式会社アルマビアンカはオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にて『ぷちきゅあ～Precure Fairies～』から日常で使える統一感をテーマにしたデザインシリーズ「ar-Unity」の受注を開始いたします。

株式会社アルマビアンカ（本社：東京都中野区、代表取締役:坂井智成）は「日常でも使用できる」をコンセプトにしたオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にて『ぷちきゅあ～Precure Fairies～』から日常で使える統一感をテーマにしたデザインシリーズ「ar-Unity」のアイテムの受注を6月18日（木）より開始いたしました。

▼受注サイト：AMNIBUS(アムニバス)

https://amnibus.com/products/title/2000?utm_source=press

「日常で使える」キャラクターグッズをお届けします。

『ぷちきゅあ～Precure Fairies～』から日常で使える統一感をテーマにしたデザインシリーズ「ar-Unity」の各種商品が登場です。

「ar-Unity（アルニティ）」は、株式会社arma biancaの統一感をもたせたアイテムたちを総称するオリジナルデザインブランドです。

キャラクターの魅力を残しながら日常に溶け込み、ファッションやライフスタイルをもっと豊かに彩る商品をお届けします。

▼ぷちきゅあもふるん&ぷちきゅあぽるん ar-Unity ボタン付きブランケット

ぷちきゅあもふるん、ぷちきゅあぽるんのイラストをボタン付きのブランケットに仕上げました。

作品の雰囲気に合わせてお菓子などのモチーフを散りばめ、パステルカラーでまとめたデザインにしました。

柔らかな毛足で肌触り抜群で、ひざ掛けとしてだけでなく、ボタン付きなので「羽織る」「巻く」といった使い方もでき、1枚あれば重宝する、温かさと機能性を兼ね揃えたアイテムです。

お部屋やオフィスなど、日常生活の様々なシーンでご活用ください。

▽仕様

価格 ：\6,578(税込)

サイズ：（約）135×80cm

素材 ：ポリエステル

▼ぷちきゅあもふるん&ぷちきゅあぽるん ar-Unity マルチデスクマット

ぷちきゅあもふるん、ぷちきゅあぽるんのイラストをマルチデスクマットに仕上げました。

作品の雰囲気に合わせてお菓子などのモチーフを散りばめ、パステルカラーでまとめたデザインにしました。

デスクに敷いたり、お部屋に飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：\3,960(税込)

サイズ：（約）60×35cm

素材 ：ポリエステル、ラバー

▼ぷちきゅあもふるん&ぷちきゅあぽるん ar-Unity 卓上加湿器

ぷちきゅあもふるん、ぷちきゅあぽるんのイラストを卓上加湿器に仕上げました。

作品の雰囲気に合わせてお菓子などのモチーフを散りばめ、パステルカラーでまとめたデザインにしました。

USBケーブルで給電可能な加湿器です。非常にコンパクトなサイズ感で、自宅・職場のデスクなどでも気軽にお使い頂けます。

お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：\3,520(税込)

サイズ：（約）高さ11.6×幅6.6×奥行き6.6cm

素材 ：ポリスチレン ポリプロピレン

▼ぷちきゅあもふるん&ぷちきゅあぽるん ar-Unity マグカップ

ぷちきゅあもふるん、ぷちきゅあぽるんのイラストをマグカップに仕上げました。

作品の雰囲気に合わせてお菓子などのモチーフを散りばめ、パステルカラーでまとめたデザインにしました。

少し大きめのマグカップで、飲み物をたっぷりと入れることができます。

お部屋やオフィスなど、日常生活の様々なシーンでご活用ください。

※色落ちする可能性がございますので、電子レンジ・食洗機の使用はお控えください。

※耐熱温度は120℃となります。

▽仕様

価格 ：\1,980(税込)

サイズ：（約）直径82×高さ95mm

素材 ：陶器

▼受注サイト：AMNIBUS(アムニバス)

https://amnibus.com/products/title/2000?utm_source=press

https://x.com/AMNIBUS

「日常で使える」キャラクターグッズをお届けします。

【本プレスリリースに関するお問い合わせ】

株式会社arma bianca

住所：〒164-0013 東京都中野区弥生町3－35－13 335中野新橋ビル 3F

お問合せフォーム：https://armabianca.com/contact

担当：齊藤直樹

Mail：support@amnibus.com

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