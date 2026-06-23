Studio、タイ企業・機関への導入を発表。タイ・バンコク開催「SYNC Design & Innovation in SITE 2026」に出展

Studio株式会社

Studio株式会社（本社：東京都 代表取締役CEO：石井 穣、以下Studio）が提供するノーコードWeb制作プラットフォーム「Studio」は、タイ企業2社および研究機関1団体に導入が決定されたことをお知らせします。

また、Studioは2026年6月26日（金）にタイ・バンコクで開催される、デザインとイノベーションをテーマにした大規模イベント「SYNC Design & Innovation in SITE 2026」に出展します。

本イベントへの出展を通じて、タイをはじめとする東南アジア市場において、企業やクリエイターがより自由に、スピーディにWebサイトを構築・公開・運用できる環境を提案してまいります。

導入企業について

今回、タイ国内の企業2社および研究機関1団体において、StudioがWebサイト制作・運用基盤として導入が決定いたしました。

Zeroboard (Thailand) Co., Ltd.Siam Cosmos Services Co., Ltd.Institute of Business Economics Research and Development（IBERD Thailand）Wellness Economy Project

Studioはこれまでも海外ユーザーに利用されてきましたが、タイ企業・機関の導入事例としてStudioが正式に取り上げるのは今回が初となります。

今後、各社のWebサイト公開後に、導入背景や制作プロセス、運用体制などを紹介する導入事例記事を順次公開していく予定です。

タイ初のStudio制作パートナー「Alt design office Co., Ltd.」のご紹介

今回のタイ企業へのStudio導入にあたっては、タイ・バンコクと東京を拠点に活動する制作パートナー「Alt design office Co., Ltd.」と連携しています。

Alt Design Officeは、2004年からタイで培ってきた研究・実務の知見をもとに、日本企業への直接支援に加え、官公庁や現地の支援機関とも連携しながら、タイ市場への参入と事業展開に伴走しています。

デザイン思考を基盤に、現地調査や関係者との対話を通じて企業・機関の課題と価値を整理し、市場性の検証、テストマーケティング、商品・サービスのローカライズ、事業開発へとつなげます。さらに、Web制作やデジタルマーケティング、展示会・イベントの企画・運営まで、構想から実行までを一貫して支援しています。

Alt design office Co., Ltd.：https://alt-design.tech/

Alt design office Co., Ltd.社からのコメント

タイでは、Webサイトの品質、制作期間、公開後の更新性、価格のすべてをバランスよく満たすことが難しく、企業・機関が必要なタイミングで情報を発信できないケースがあります。

こうした課題に対し、上記2社・1機関には、デザインの自由度を保ちながら短期間で公開でき、公開後も自社で更新しやすい点を踏まえてStudioをご提案いたしました。

AIやノーコードの活用が進む現在、制作工程を効率化し、限られた予算の中でも、事業に必要な品質を適正な価格で提供することが重要だと考えています。

Studioは、企業サイトやLP、オウンドメディア、ECサイトに加え、タイ進出時の情報発信、展示会への初出展、新商品・サービスの市場投入などにも活用できます。

今後は、タイで活動する企業・機関が、市場や事業の変化に合わせて、迅速に情報を発信し、継続的に改善できる環境を広げていきたいと考えています。

Alt design office Co., Ltd. 代表取締役 信藤博之

Studioは、Alt design office Co., Ltd.をはじめとする現地パートナーとの連携を通じて、海外市場におけるStudioの活用支援を強化してまいります。

「SYNC Design & Innovation in SITE 2026」への出展について

Studioは、2026年6月26日（金）にタイ・バンコクで開催される「SYNC Design & Innovation in SITE 2026」に出展します。

「SYNC Design & Innovation in SITE 2026」は、株式会社日経BP、株式会社フォーデジット、タイ国家イノベーション庁（NIA）が共催する、デザインとイノベーションをテーマにしたイベントです。

タイ国家イノベーション庁が主催する東南アジア最大規模のスタートアップおよびイノベーション技術の祭典「SITE 2026」内で特別開催され、日本のデザイン知見とアジアの多様な文化が交差する場として、アジア各国のビジネスパーソン、行政機関、教育機関、デザイナーが一堂に会します。

Studioは本イベントにおいて、ノーコードWeb制作プラットフォームとしての特徴や、企業・組織におけるWebサイト制作・運用の活用可能性を紹介します。

ブースでは、Studioを活用したWeb制作の事例や、デザインと運用を分断せずにサイト改善を進めるための考え方を発信する予定です。

出展概要[表: https://prtimes.jp/data/corp/25503/table/77_1_84d53261d97fb010d8553f89a7722848.jpg?v=202606231051 ]

※Studioの出展ブース、展示内容の詳細は決定次第お知らせします。

サービス概要

「Studio」について

「Studio（スタジオ）」は国産のAI搭載Web制作プラットフォームです。ユーザー数は90万人を突破。スクラッチ開発と遜色ないクオリティのWebサイトをワンストップで構築・公開・運用でき、官公庁や上場企業、スタートアップなど、あらゆる企業・組織でご活用いただいております。

https://studio.design/ja

会社概要

Studio株式会社

代表者 ：代表取締役CEO 石井 穣

所在地 ：〒153-0042 東京都目黒区青葉台三丁目6番28号 住友不動産青葉台タワー9階

設立 ：2016年4月

資本金 ：100百万円（資本準備金を除く）

従業員数：78名（2025年5月時点／役員及び正社員）

URL ：https://studio.inc