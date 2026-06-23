【神奈川県小田原市】市立総合医療センター「市民公開講座」開催！

小田原市

5月4日から名称を新たに開院した「小田原市立総合医療センター」。

「糖尿病と上手につきあうために」をテーマに、新たに開院した市立総合医療センターで初となる市民公開講座を開催します。

市立総合医療センターの医師や看護師などが分かりやすく、幅広い情報を伝えます。

日時

6月27日（土）午前10時～正午

場所

（1）市立総合医療センター 5階講堂

※開場：午前9時30分

（2）オンライン視聴「Zoom」

※入室：午前9時50分

内容

・講演1「市立総合医療センターの概要について」

講師：施設用度課 課長 杉山 和人

・講演2「血糖値だけではない糖尿病診療」

講師：糖尿病内分泌内科 医師 佐々木 奈都江

・講演3「糖尿病治療のいま」

講師：糖尿病内分泌内科 医師 上田 絢美

・講演4「糖尿病のある暮らしを支える看護」

講師：看護師 杉山 美紀

・講演5「続けられる糖尿病の食事」

講師：管理栄養士 高林 有紀

・講演6「糖尿病の薬と安全につきあう」

講師：薬剤師 江島 遥子

費用

無料

定員

（1）（2）共に80人

申し込み

（1）申込不要・当日先着順

（2）6月25日（木）までに、ホームページ（関連サイト1）内、応募フォームで

※視聴用URLなどは、申し込み時に登録いただく「メールアドレス」宛て、個

別にご連絡します。

一般の問い合わせ

小田原市立総合医療センター経営管理課（電話：0465-34-3175）

市立総合医療センターHP :https://www.city.odawara.kanagawa.jp/hospital/activity/pr/

■問い合わせ

小田原市立総合医療センター経営管理課（電話：0465-34-3175）