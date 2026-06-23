『葬送のフリーレン』のトレーディング ちびとこ アクリルスタンド、トレーディング ちびとこ ダイカットステッカーなどの受注を開始！！アニメ・漫画のオリジナルグッズを販売する「AMNIBUS」にて

株式会社arma bianca

株式会社アルマビアンカはオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にて『葬送のフリーレン』の商品6種の受注を開始いたします。

株式会社アルマビアンカ（本社：東京都中野区、代表取締役:坂井智成）は「日常でも使用できる」をコンセプトにしたオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にて『葬送のフリーレン』の商品の受注を6月17日（水）より開始いたしました。

▼受注サイト：AMNIBUS(アムニバス)

https://amnibus.com/products/title/1183?utm_source=press

「日常で使える」キャラクターグッズをお届けします。

▼トレーディング ちびとこ アクリルスタンド

フリーレン、フェルン、シュタルク、ザイン、ヒンメル、ハイター、アイゼンが歩いているちびキャラを新たに描き起こし、アクリルスタンドに仕上げました。

お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。

※「ちびとこ」は、キャラクターの「動き」にスポットをあて、歩いているところを描き起こしたAMNIBUSのオリジナル商品です。

▽仕様

価格 ：単品 \880(税込), BOX \7,040(税込)

種類 ：全8種

サイズ：（最大約）68×47mm 以内 台座：（約）43×21mm 厚み：3mm

素材 ：アクリル

▼トレーディング ちびとこ ダイカットステッカー

フリーレン、フェルン、シュタルク、ザイン、ヒンメル、ハイター、アイゼンが歩いているちびキャラを新たに描き起こし、ダイカットのステッカーに仕上げました。

コーティングをしているため、耐水性・耐候性に優れています。

パソコンやステーショナリーなど、身近な持ち物に貼ってお楽しみください。

▽仕様

価格 ：単品 \550(税込), BOX \4,400(税込)

種類 ：全8種

サイズ：（最大約）89×67mm 以内

素材 ：紙、PP

▼トレーディング ちびとこ 缶バッジ

フリーレン、フェルン、シュタルク、ザイン、ヒンメル、ハイター、アイゼンが歩いているちびキャラを新たに描き起こし、缶バッジに仕上げました。

カバンや小物につけたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：単品 \495(税込), BOX \3,960(税込)

種類 ：全8種

サイズ：（約）直径56mm

素材 ：紙、ブリキ

▼トレーディング ちびとこ イラストカード

フリーレン、フェルン、シュタルク、ザイン、ヒンメル、ハイター、アイゼンが歩いているちびキャラを新たに描き起こし、イラストカードに仕上げました。

お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：単品 \275(税込), BOX \4,950(税込)

種類 ：全18種

サイズ：（約）80×50mm

素材 ：紙

▼ちびとこ マルチフォトホルダー

※画像は「フリーレン&フェルン ちびとこ マルチフォトホルダー」を使用しております。

フリーレン、フェルン、シュタルク、ヒンメルが歩いているちびキャラを新たに描き起こし、マルチフォトホルダーに仕上げました。

チェキやトレカ、ICカードを入れるのに最適なカードホルダーで、便利な金具付きです。

カバンにつけたり、お部屋に飾ったり、日常生活の様々なシーンでご活用ください。

▽仕様

価格 ：各 \1,320(税込)

種類 ：全3種(フリーレン&フェルン、フリーレン&ヒンメル、フェルン&シュタルク)

サイズ：（約）74×130mm

素材 ：PVC

▼ちびとこ 3WAY缶バッジ

※画像は「フリーレン A ちびとこ 3WAY缶バッジ」を使用しております。

フリーレン、フェルン、シュタルク、ザイン、ヒンメル、ハイター、アイゼンが歩いているちびキャラを新たに描き起こし、3WAY缶バッジに仕上げました。

ピンで装着、スタンドで立てかけて使用、穴が開いているので吊り下げることも可能な仕様です。

カバンや小物につけたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：各 \880(税込)

種類 ：全8種(フリーレンA、フリーレンB、フェルン、シュタルク、ザイン、ヒンメル、ハイター、アイゼン)

サイズ：（約）直径75mm

素材 ：紙、ブリキ

▼受注サイト：AMNIBUS(アムニバス)

https://amnibus.com/products/title/1183?utm_source=press

https://x.com/AMNIBUS

「日常で使える」キャラクターグッズをお届けします。

【本プレスリリースに関するお問い合わせ】

株式会社arma bianca

住所：〒164-0013 東京都中野区弥生町3－35－13 335中野新橋ビル 3F

お問合せフォーム：https://armabianca.com/contact

担当：齊藤直樹

Mail：support@amnibus.com

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(C)山田鐘人・アベツカサ／小学館／「葬送のフリーレン」製作委員会