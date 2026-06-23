東京マラソン2027チャリティを通じて、世界に清潔な水を！ウォーターエイドジャパンが寄付金及びチャリティランナーを2026年6月24日(水)より募集開始

特定非営利活動法人ウォーターエイドジャパン

水・衛生専門の国際 NGO ウォーターエイドジャパン（東京都墨田区、理事長 古米弘明）は東京マラソン財団チャリティ RUN with HEART の寄付先団体であり、2027年3月7日(日)に開催される東京マラソン2027チャリティに寄付先団体として参加します。

6月24日(水)11:00より寄付金及びチャリティランナーの申込を開始し、東京マラソン2027チャリティへの参加を通して、ウォーターエイドとともに世界の水・衛生問題の解決を目指してくださる方を募集します。

≫詳しくは特設ページをご覧ください(https://www.runwithheart.jp/news/list/17/18/)

東京マラソン2027チャリティを通じていただいたご寄付は、ウォーターエイドが世界22か国で実施する水・衛生プロジェクトに使わせていただきます。今回のご寄付は、主にパプアニューギニアとコロンビアにおける水・衛生事業や日本国内での啓発活動などに使わせていただく予定です。

東京マラソンチャリティとは、「走れる幸せを誰かの幸せにつなげよう」をコンセプトに、ひとりひとりのハートと社会を繋げる社会貢献の取り組みです。

参加方法１：寄付申込及びチャリティランナーとして参加

"チャリティランナー"とは、一定額以上の寄付を対象の寄付先事業(団体)に行い、東京マラ

ソンに出走することで、チャリティ活動の素晴らしさを発信するランナーのことです。

●ウォーターエイド 寄付金及びチャリティランナー募集要項

【募集期間】2026年6月24日(水)11:00～7月9日(木)17:00

【募集人数】107名

【寄付金額】チャリティランナー1人の申込につき10万円以上

【参加費】寄付金のほか、別途、大会参加費等のお支払いが必要です。

【申込方法】東京マラソン財団チャリティRUN with HEART 公式ウェブサイト東京マラソン2027チャリティ特設ページ(https://www.runwithheart.jp/news/list/17/18/)より、寄付先団体に「ウォーターエイドジャパン」を選択してお申込みください。

【当団体限定チャリティランナー特典（予定）】

- オリジナルランニング T シャツ- 練習会や交流会へのご案内- チャリティランナー限定オンライングループへのご招待- 大会当日の沿道応援- 当団体のチャリティランナーやご家族・ご友人専用ラウンジのご利用

●大会概要

【大会名】東京マラソン2027

【開催日】2026年3月7日(日)

【コース】42.195km：東京都庁～水道橋～上野広小路～神田～日本橋～浅草雷門～両国～ 門前仲町～銀座～田町～日比谷～東京駅前・行幸通り

(日本陸上競技連盟/公認コース、ワールドアスレティックス・AIMS/認証コース)

【東京マラソン2027公式ウェブサイト】https://www.marathon.tokyo/

参加方法２：ご寄付のみで参加

チャリティランナーとしての参加は難しい方も、ご寄付によるご支援（1,000 円～）で参加することができます。

【参加方法】東京マラソン財団チャリティRUN with HEART 公式ウェブサイト東京マラソン2027チャリティ特設ページ(https://www.runwithheart.jp/news/list/17/18/)より、寄付先団体に「ウォーターエイドジャパン」を選択してお申込みください。

ウォーターエイドは、1981年の団体設立からこれまでに 3,000万人にきれいな水を届けてきました。今回、皆さまとともに東京マラソン2027チャリティを通じ、より多くの人に清潔な水と希望を届けたいと考えています。すべての人が清潔な水を使い、健康的な暮らしを送ることができるようウォーターエイドの活動をご支援ください。