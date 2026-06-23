医学博士 岡博史によるYouTubeチャンネル「ひろし先生の家庭の遺伝学～医師が言わない真実～」が登録者数2万人を突破！

医療法人社団福美会

ヒロクリニックの統括院長であり、医学博士の岡 博史（おか ひろし）が出演するYouTubeチャンネル「ひろし先生の家庭の遺伝学～医師が言わない真実～」が、この度、チャンネル登録者数2万人を突破いたしました。

チャンネル登録者数2万人突破の背景

近年、NIPT（新型出生前診断）をはじめとする出生前診断への関心が高まる一方で、インターネット上には不確かな情報も多く、「どのような検査なのか」「自分に必要なのか」と不安を感じている妊婦の方も少なくありません。

本チャンネルでは、累計75,000件以上の検査実績を誇る出生前診断の専門家・医学博士である岡 博史が、「ひろし先生」として出演。NIPTを中心とした遺伝学の知識や「医師が言わない真実」を、医学的に正確かつわかりやすく解説しています。妊婦の方々が抱える不安に寄り添い、後悔のない選択ができるようサポートする姿勢が多くの共感を呼び、この度の登録者数2万人突破に至りました。

チャンネルの特徴

YouTubeチャンネル概要

メディア取材・出演依頼について

- 圧倒的な実績に基づく信頼性：累計75,000件以上の検査実績を持つヒロクリニック統括院長・医学博士が、現場のリアルな知見をもとに情報発信しています。- 専門用語をわかりやすく解説：難しい医療用語や遺伝のメカニズムを、医療従事者ではない一般の妊婦の方にも理解できるよう丁寧に紐解きます。- 不安に寄り添う情報発信：NIPTの受検に悩む方や、検査結果の解釈に不安がある方に向けて、医学的根拠に基づいた安心できる情報を提供しています。- チャンネル名：ひろし先生の家庭の遺伝学～医師が言わない真実～- 出演者：岡 博史（医療法人社団福美会 ヒロクリニック 統括院長 / 医学博士）- チャンネルURL：https://www.youtube.com/@niptpin- 配信内容：NIPT（新型出生前診断）の基礎知識、メリット・デメリット、遺伝に関する医学情報、妊婦の方からのよくある質問への回答など

医学博士／ヒロクリニック統括院長・岡博史へのご取材や、番組出演のご依頼を積極的にお受けしております。 出生前診断やNIPTの現状、妊婦の方々が抱える不安のリアル、高齢出産と遺伝学の関係性などに関するインタビューや、専門家としてのコメント提供などが可能です。ぜひお気軽にお問い合わせください。

ヒロクリニックについて

ヒロクリニックはNIPTの検査実績が75,000件以上(※1)あり、検査結果を2～5日前後でお届けしています。ヒロクリニックのNIPT検査は、結果報告率が99.98％となっています。

これまでに検体輸送時の破損発生や輸送遅延による検体エラーの報告例はありません。

日本の主要都市で展開をしているヒロクリニックでは産婦人科専門医、臨床遺伝専門医、小児科専門医、精神科専門医など各種専門医が協力し診療にあたっております。各院はネットワークでつながっており、各専門医が、妊婦さんのさまざまな質問にお答えすることが可能です。

実際に出産した後は産婦人科の医師ではなく、小児科の医師が対応することが多いため、小児科医の意見を聞くことによってより幅広い知見を得ることができます。

また、微小欠失症候群の検出、200種類以上の単一遺伝子疾患の検出を行うことができるようになりました。

・75,000人(※1)が選んだヒロクリニックNIPTの検査

・お近くの医療機関で検査可能！全国連携クリニック拡大中！

・専門医による診療や遠隔診療を実施

・気軽に相談できるコールセンター完備

・採血後、2日～5日前後で結果をメールでお知らせ

・確約便なら最短翌日で結果をお届け

(※1)【調査概要】

・調査期間 ：2020年6月～2026年5月

・調査機関（調査主体）： 東京衛生検査所

・調査対象 ：当院にてNIPT(新型出生前診断)検査を受けた19歳～51歳

・有効回答数（サンプル数）： 約75,000

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医療法人社団福美会 ヒロクリニックNIPT

URL：https://www.hiro-clinic.or.jp/nipt/

電話番号：0120-16-9629

MAIL：nipt@hiro-c.net