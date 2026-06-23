Authlete、セイコーエプソンの「Epson Connect API」認証・認可基盤に採用

株式会社Authlete

株式会社Authlete（オースリート、本社：東京都千代田区、代表取締役：川崎貴彦、以下Authlete）は、セイコーエプソン株式会社（本社：長野県諏訪市、代表取締役社長：吉田潤吉、以下セイコーエプソン）さまに弊社のOAuth・OpenID Connect（OIDC）バックエンドサービス「Authlete」をご導入いただいたことをお知らせします。

セイコーエプソンは、スマートデバイスやPCとエプソンのプリンター・複合機をインターネットを介してつなぐことで、遠隔プリントやスキャンデータのクラウドストレージへのアップロードを可能にするクラウドサービス「Epson Connect」を展開しています。また、開発者登録をしたパートナーが自社のアプリケーションにスキャンや印刷機能を組み込むことができるWeb API「Epson Connect API」を無償で提供しています。

今回、セイコーエプソンは、Epson Connect APIの新バージョン「Epson Connect API Ver. 2.0」のリリースにあたり、その認証・認可基盤にOAuthを実装するため、Authleteを採用しました。

背景

Epson Connectは2011年の提供開始以来、継続的に機能を追加し、その利用規模も当初の想定に近い水準まで拡大しました。そこで、セイコーエプソンは2024年から2025年にかけて、大量印刷にも耐えうるアーキテクチャへの抜本的な更新に着手。このアーキテクチャの刷新に合わせて、セキュリティを強化した新たなEpson Connect API Ver. 2.0（API v2）をリリースすることにしました。 また、API v2の認証・認可の仕組みについても、再設計することにしました。

要件・課題

API v2新基盤の認証・認可に求められた要件は以下の2点です。

- 既存の自社認証基盤の活用： 認証機能には、セイコーエプソングループが提供する複数のWebサービス用共通アカウントである「Epson Global ID」の認証基盤を利用すること。- 機器単位での厳密なアクセス制御： ユーザーが許諾した特定の機器（プリンターなど）のみ操作可能なアクセストークンを発行すること。

これらの要件を満たすOAuthサーバーを自社でフルスクラッチ実装することを当初は検討しました。しかし、開発に膨大な時間がかかる上に、リリース後のセキュリティアップデートや新たな脆弱性への迅速な対応を自社リソースだけで担い続けることは現実的ではないと判断しました。

そこで、次の選択肢として、マネージドサービスであるAuth0などのIDaaS（Identity as a Service）の導入を検討しました。しかし、IDaaSによって自社開発・運用に伴う課題は解決されるものの、サービス特有の要件である「機器単位での制御を行うためのアクセストークンの発行」に対応可能かどうかが懸念となりました。

Authleteの採用理由と新たな認証・認可基盤

最終的にセイコーエプソンは、Authleteを用いた認可サーバーの内製化を選択しました。認可サーバーの機能のうち、ユーザー認証はEpson Global IDに外部化し、機器情報DBに基づくアクセストークン発行の認可ロジックは新たに実装。一方、OAuthのプロトコル処理とトークンライフサイクル管理は、AuthleteのAPIを呼び出して委譲するという構成を採用しました。

これにより、ユーザーがEpson Global IDでログインし、プリンター・スキャナーの選択画面で機器を指定すると、その機器に対する処理のみがパートナー製アプリケーションに許可されるという、要件どおりの認可フローを実現しました。

Authleteの採用効果

図：Authleteを採用したEpson Connect API Ver. 2.0の認証・認可基盤

セイコーエプソンは、Authleteの採用により、下記の効果を得ました。

セイコーエプソン株式会社 Pオフィス・ホームソリューションズ事業部 Pオフィス・ホーム企画設計部 吉田匠氏のコメント

- 自社認証基盤の活用： AuthleteはOAuth/OIDCの実装に特化したヘッドレスなAPIであり、ユーザー情報を保持しません。そのため、セイコーエプソン独自の認証基盤とスムーズに組み合わせることができ、プロジェクト期限内に認可サーバーを構築できました。- 自社ビジネス固有の認可ロジックの実現： セイコーエプソンは、トークン発行時に「機器に紐づいたトークンの発行」というサービス特有の認可ロジックを組み込む必要がありました。Authleteは認可サーバーそのものではなく、プロトコル処理とトークン管理に特化したAPIであるため、このビジネス要件を完全に満たす認可ロジックを実装できました。- 最新仕様への追随にかかる負担の最小化：Authleteは、セキュリティアップデートやOAuth/OIDC の最新仕様を常にサポートしています。そのため、セイコーエプソンはAuthleteの導入により、社内にOAuthの専門家がいなくとも自動的にこれらに対応でき、ビジネスロジックの実装に集中できるようになりました。- 旧認可サーバーからのスムーズな移行：API v2リリース後も、一定期間は旧基盤（API v1）も並行して提供し続ける必要がありました。同時に、API v1基盤のトークン管理機構も更改することになりました。この移行にあたっては、Authlete独自の機能である「クライアントIDの別名化」や、きめ細かく設定可能なリフレッシュトークンポリシーを活用することで、旧基盤のユーザーやクライアント情報をAuthleteを活用した新しい基盤にスムーズに移行できました。

「自社独自の認証基盤と組み合わせて認可サーバーを構築する上で、Authleteのサービスは最適でした。フルスクラッチ開発は現実的ではなく、Authleteを導入せずに期限内に認証・認可基盤を刷新することはかなり厳しかったと思います。標準仕様のセキュリティアップデートや最新仕様にAuthleteが追従してくれるため、セキュリティを確保しながらビジネスロジックの開発に集中できるのは、非常に助かります。」

各社さまのユースケースについては、当社ウェブサイトのお客さま事例(https://www.authlete.com/ja/solutions/customers)をご覧ください。

Authleteについて

Authleteは、認可システムへのOAuthおよびOpenID Connect（OIDC）の実装を迅速化・簡素化するWeb APIを提供しています。国際標準の仕様策定に携わる専門家によって開発された 「Authlete」はOpenID認定を取得済みで、高度なセキュリティ仕様であるFAPIやCIBA、またOpenID for Verifiable Credentials Issuanceなどの最新仕様にも対応しています。Authleteのソリューションは、金融、メディア、小売、テクノロジー、コンサルティングなど多様な業界で、国内外のスタートアップから中堅・大企業まで幅広く採用されています。