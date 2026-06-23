全国対応24時間！心の扉メンタルカウンセリング横浜の「セルフチェックラボ」が300テーマ突破！国内有数規模の心理セルフチェックデータベースとして日常の悩みや問題を自己診断、心の見える化を無料サポート！

株式会社ハートドア心の扉セルフチェックラボ

「最近なんとなく気分が晴れない…」「この不安や疲れは何だろう？」──そんな風に感じても、すぐに誰かへ相談するのは勇気がいるものです。でも、自分の心の状態を知ることは、前向きな一歩につながります。

「心の扉セルフチェックラボ」は、あなた自身の“心のサイン”に気づくためのオンラインセルフチェックサービスです。診断テーマは300を突破。心の疲れやストレス、人間関係、性格傾向、不安や心の不調、喪失体験など6つのジャンルから自由に選べます。

利用方法はとっても簡単。1テーマ約5分、動画で概要を確認しながら20問に答えるだけ。すべて無料・匿名・スマホ対応。通勤時間や休憩中、夜のリラックスタイムなどに、あなたの心とやさしく向き合ってみませんか？

300テーマを超えるセルフチェックの中から、特に人気や注目度の高いテーマを一部ご紹介します。気になるテーマ名をクリックすると、各セルフチェックページをご覧いただけます。

スマホ通知依存(https://www.heart-door.jp/counseling/self-check-laboratory/notification-addiction/)

通知に振り回される心の疲れをチェック

SNSで他人と比較して落ち込む人(https://www.heart-door.jp/counseling/self-check-laboratory/social-comparison-anxiety/)

比較で自信を失いやすい心の傾向を確認

AI相談依存(https://www.heart-door.jp/counseling/self-check-laboratory/ai-consultation-dependency/)

AIに頼りすぎる不安や迷いをセルフチェック

マッチングアプリ疲れ(https://www.heart-door.jp/counseling/self-check-laboratory/online-dating-fatigue/)

恋愛・婚活で消耗する心のサインを確認

買い物依存(https://www.heart-door.jp/counseling/self-check-laboratory/shopping-addiction/)

買い物で気持ちを満たす傾向を確認

ギフテッド（2E）の生きづらさ(https://www.heart-door.jp/counseling/self-check-laboratory/twice-exceptional/)

才能と困りごとのギャップをセルフチェック

クワイエット・クイッティング（静かな退職）(https://www.heart-door.jp/counseling/self-check-laboratory/quiet-quitting/)

仕事への熱意低下や心の距離感をチェック

不機嫌ハラスメント（フキハラ）(https://www.heart-door.jp/counseling/self-check-laboratory/mood-harassment/)

周囲の不機嫌に影響されるストレスを確認

寒暖差疲労(https://www.heart-door.jp/counseling/self-check-laboratory/temperature-fluctuation-fatigue/)

気温変化による心身の不調をセルフチェック

占い依存(https://www.heart-door.jp/counseling/self-check-laboratory/fortune-telling-dependency/)

占いに頼りすぎる心理傾向を確認

声が大きいハラスメント(https://www.heart-door.jp/counseling/self-check-laboratory/loud-voice-harassment/)

威圧的な声によるストレスの影響を確認

溜息ハラスメント(https://www.heart-door.jp/counseling/self-check-laboratory/sigh-harassment/)

周囲の空気に疲れていないかチェック

興味のあるテーマから、すぐにセルフチェックを始めてみたい方はこちら ↓

▶ セルフチェックの全テーマの一覧はこちら(https://www.heart-door.jp/counseling/self-check-laboratory/)

【心の扉セルフチェックラボの特徴】

スキマ時間にぴったりの自己理解ツール- 300テーマを突破した心理セルフチェックを無料公開中- 日常の悩みや心の不調に寄り添う、心理カウンセラー監修の安心設計- テーマは6つのジャンルに分類し、幅広いメンタルテーマをカバー- ストレス、人間関係、不安、性格傾向、依存傾向、喪失体験など多様なテーマを収録- すべて匿名・登録不要、スマホ・PCどちらからでも利用可能- 1テーマあたり約5分、短時間で今の心の状態をチェックできる手軽さ- テーマごとにAI動画を用意し、内容をわかりやすく紹介- セルフチェックは20問の設問に「よくある・ときどき・ほとんどない」で回答するだけ- 診断結果は3パターンで表示され、自分の状態に合わせた解説を確認可能- 結果ページには専門家によるやさしい解説と実践しやすいアドバイス文を掲載- 誰かに相談する前のきっかけとして、自分の“今”をそっと見つめ直す入口に- 通勤時間や休憩中、眠る前など、隙間時間に使いやすい自己理解ツール

目的に合わせてチェックしたい方は、全テーマを一覧からご覧ください。

▶ すべての診断テーマをまとめて見る(https://www.heart-door.jp/counseling/self-check-laboratory/)

【使い方はとてもシンプル。気になるテーマからすぐに試せます】

心の声に気づくきっかけはセルフチェックから

「心の扉セルフチェックラボ」は、誰でも気軽に利用できるシンプルな設計です。まずは、今の自分に当てはまりそうなテーマを選んでみてください。テーマページでは、動画や解説を通して内容をわかりやすく紹介。その後、20問の設問に「よくある」「ときどき」「ほとんどない」の3択で答えるだけでセルフチェックが完了します。

診断結果は3段階で表示され、それぞれの状態に応じた解説やアドバイスを確認できます。現在公開中のテーマは300を突破。心の疲れやストレス、人間関係、不安や心の不調、性格傾向、喪失体験など、幅広いテーマの中から自由に選んでチェックできます。

すべて無料・匿名・登録不要で、スマホやパソコンからいつでも利用可能。1テーマあたり約5分なので、通勤時間や休憩中、夜寝る前などの隙間時間にも無理なく取り組めます。思い立ったその時に、自分の心の状態を見つめ直し、心の声に気づくきっかけとして活用してみてください。

【誰にも言えない悩みと向き合う、やさしい第一歩を届けたい】

人間関係ストレスのセルフチェック

忙しい毎日の中で、自分の心とゆっくり向き合う時間を確保するのは、思っている以上に難しいものです。不安やストレス、孤独感や生きづらさを感じていても、「誰にも相談できない」「何に悩んでいるのか自分でも分からない」と、一人で抱え込んでしまう方は少なくありません。

「心の扉セルフチェックラボ」は、そんな方々が気軽に自分自身の心の状態を見つめ直し、“気づき”を得るきっかけとして生まれました。心理カウンセラーとして多くのご相談をお受けする中で、「相談する前に自分の状態を整理したい」「まずは一人で確認してみたい」という声を数多く耳にしてきました。

2025年の公開以来、多くの方にご利用いただき、新たなテーマ追加のご要望や反響をいただきながら、セルフチェックラボは300テーマを超えるコンテンツへと成長しました。しかし、その根底にある想いは今も変わりません。

このセルフチェックは、誰かに相談する前の準備として、あるいは自分自身を理解するための入口として活用していただくためのものです。診断結果に正解や不正解はありません。今の自分を知ることが、これからの一歩につながる大切なきっかけになるはずです。

誰にも言えない悩みを抱えたままにしないために。まずはあなた自身のペースで、そっと心の扉を開いてみてください。

“気づき”の先へ。専門的な支援にもつながる場として

セルフチェックはゴールではなく第一歩

「心の扉セルフチェックラボ」は、これからも時代や社会の変化に寄り添いながら、診断テーマの拡充とコンテンツの品質向上を続けていきます。2025年の公開以来、多くの方にご利用いただき、現在は300テーマを超える心理セルフチェックを公開しています。今後も新たな悩みや心理傾向、社会課題に対応しながら、500テーマ、そして1000テーマ規模の心理セルフチェックデータベースを目指して継続的に発展してまいります。

セルフチェックは、自分自身の心の状態や考え方に気づくための入り口です。診断結果を通じて「今の自分」を見つめ直し、必要な一歩を考えるきっかけとして活用していただければ幸いです。ただし、これらのセルフチェックは一般的な心の傾向を把握するための参考情報であり、医学的な診断を目的としたものではありません。気になる症状が続く場合や強い不安を感じる場合には、医療機関や専門家への相談をご検討ください。

なお、「心の扉メンタルカウンセリング横浜（株式会社ハートドア）」では、電話・対面・メールによるカウンセリングをはじめ、心理テストとカウンセリングを組み合わせたサービス、恋愛や人間関係に関するご相談、メンタルトレーニング、各種セミナー、心理学を学べるコンテンツなども提供しています。

セルフチェックはゴールではなく、新たな気づきや行動につながる第一歩です。気づきから始まるサポートを、これからもあなたのペースでご活用ください。

▶ 心の扉メンタルカウンセリング横浜の公式サイトはこちら(https://www.heart-door.jp/)

▶ 夫婦・家族・恋愛・発達障害など各種カウンセリングの詳細を見る(https://www.heart-door.jp/counseling/various-services/)

▶ 心理学セミナーのご案内はこちら(https://www.heart-door.jp/counseling/psychology-seminar/)

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