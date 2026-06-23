創立76年東京最大の呉服専門卸・丸上、日本橋の問屋文化を次世代へつなぐ本館建替えへ

一度、ほどく。 新しい丸上を、仕立てるために。

株式会社 丸上

株式会社丸上（本社：東京都中央区日本橋久松町、代表取締役社長：上達 功）は、現本館の建替えに伴い、1966年の落成以来、長年にわたり全国の産地と小売店をつないできた現本館での最後のBtoB商談会を、2026年7月1日（水）～7月3日（金）の3日間、開催いたします。

本イベントは、全国の呉服小売店・専門店など、事業者様を対象とした商談会です（※一般消費者向けの直接販売イベントではありません）。

日本橋久松町で呉服流通の現場を支え続けてきた現本館は、単なる自社ビルではなく、全国の産地、メーカー、小売店が膝を突き合わせてきた「日本橋の問屋文化」の象徴でした。今回の建替えは、単なる社屋の更新という一企業の枠を超え、伝統産業としての呉服の価値を守り、地域と業界の未来へ向けた「着物文化の発信拠点」へと生まれ変わるための前向きな決断です。

丸上新社屋完成イメージ■ 本館に刻まれた、日本の美を支えた「商いの熱気」

1958年（昭和33年）、ここ日本橋久松町に拠点を構えて以来、丸上本館は常に日本の着物文化を裏から支える「商いの熱気」の真ん中にありました。

高度経済成長期から平成、令和へと移り変わる激動の時代、この5階建ての建物の中では、数えきれないほどの反物が広げられてきました。各階の売場には、全国の産地から誇りを胸に品を携えて訪れるメーカー様の姿があり、それを地域の消費者に届けるために真剣な眼差しで吟味する小売店様の情熱がありました。

反物が広げられるたび、作り手と買い手の想いがこの場所で交差する。立場を超えて「良いものを世に送り出し、日本の美を守る」というプロたちの熱気が、丸上本館の床板に無数の傷として刻まれています。この深いご縁と賑わいこそが、丸上の命そのものでした。

1965年頃の社屋現在の社屋■ 建替えは終わりではない。「伝統をほどき、次代を仕立てる」決断

高度経済成長期の日本橋の面影を残す本館に別れを告げることは、寂しさを伴うものです。しかし丸上は、この大きな節目を、業界の未来を切り拓く出発点と捉えています。

一度、ほどく。 新しい丸上を、仕立てるために。

着物には、仕立て直すことで世代を超えて受け継がれる文化があります。丸上の本館建替えも同様です。先人たちが築き、皆様と共に歩んできた伝統という織物を「一度ほどき」、現代、そして次世代の感性に合わせて「仕立て直す」ための決断です。

新しい拠点では、これまでの卸売・商談機能をさらに高度化させるだけでなく、産地・メーカー・小売店、そして着物を愛するエンドユーザーをつなぐ、新たな「着物文化の発信拠点」を目指します。

■ 最後は、丸上らしく「心意気」と「大盤振る舞い」で感謝を伝える

長年この場所に通い、日本の呉服文化を共に支えてくださったすべての小売店様、メーカー様へ感謝を込めて、最後は湿っぽい挨拶ではなく、丸上らしい「大盤振る舞い」の商談会で締めくくります。 この時、この場所でしか出せない特別な品揃えと、精一杯の心意気を込めた企画をご用意いたします。愛着あるこの売場を、もう一度だけ最高の熱気で満たし、未来へ向かう活力としてまいります。

なお、8月の仮移転後も、現本館では9月末まで、取引先小売店様による「販売会（エンドユーザー向け展示会）」の開催を予定しています。丸上は最後までこの場所を、小売店様の販促活動を支援するとともに、きもの文化に触れる機会の創出にも取り組んでまいります。

■ ニュースのポイント・取材の見どころ

1．失われゆく「昭和・平成の日本橋問屋街」の記憶と、その先の風景 時代の変化とともに様変わりする日本橋エリアにおいて、昭和30年代から呉服流通の心臓部として機能してきた建物の最後の姿です。変わりゆく街並みと、変わらない商人（あきんど）の魂を取材いただけます。

2．一般には見えにくい「呉服専門卸」の現場に息づく、商いの知恵 全国の産地・メーカーが手がけた至高の逸品が日本橋に集まり、目利きの小売店へと受け継がれていく、普段は見られない「BtoBの流通現場」の熱気とプロ同士の人間模様がここにあります。

3．「伝統産業×次世代」丸上が挑む、これからの着物文化のあり方 丸上は建替えを機に、情報発信、商品企画、デジタル活用、そして若手人材の採用に注力します。「斜陽」と言われがちな着物業界において、卸という立場の企業がどうイノベーションを起こすのか、未来への挑戦を追います。

■ 報道関係者の皆さまへ：取材のご案内

本イベントは、会期中いつでも取材・撮影が可能です。 対応可能な内容は以下の通りです。

1．代表取締役・上達 功 へのインタビュー

伝統継承への想い、日本橋の街と着物業界の未来について

2．卸売現場ならではの光景の撮影

段ボールが積み上がる搬入シーン、全国から集まる約3万点の商品に囲まれた撮影

豊富な商品の中で熱気のある商談風景を取材いただけます

3．売場での熱気ある商談風景、バイヤーやメーカーへの取材

※取材をご希望の際は、弊社から来場バイヤー様への取材・出演交渉をサポートいたします。

事前取材、当日取材いずれも対応可能です。お気軽にお問い合わせください。

■ 代表メッセージ

現本館は、長年にわたり全国の小売店様、産地、メーカーの皆様と商談を重ねてきた、丸上にとって象徴的な場所です。この建物には、反物を広げたときの高揚感、真剣な商談の空気、そして何より、丸上を支えてくださった皆様との信頼の記憶が刻まれています。 本館の建替えは寂しさもありますが、同時に、次の時代へ進むための前向きな節目です。

一度、ほどく。 新しい丸上を、仕立てるために。

これからも丸上は、単なる仲介業者ではなく、呉服専門卸として産地と小売店を強くつなぎ、きもの文化と日本橋の街の賑わいを支える存在であり続けたいと考えています。

株式会社丸上 代表取締役社長 上達 功

■ 開催概要

イベント名： 丸上 本館最後のBtoB売出し「丸上本館ありがとうセール」

開催日時： 2026年7月1日（水）～7月3日（金） 9:00～17:30

開催場所： 株式会社丸上 本館（東京都中央区日本橋久松町4-14）

対 象： 全国の呉服小売店・専門店などの事業者様

内 容： 現本館での最終特別売出し、特別企画展示、商談会 ほか

※本売出しは事業者向け商談会であり、一般消費者向けの直接販売イベントではありません。報道関係者様の取材は随時受け付けております。

■ 会社概要

会 社 名： 株式会社 丸上

所 在 地： 東京都中央区日本橋久松町4-14

代 表 者： 代表取締役社長 上達 功（じょうたつ いさお）

設 立： 1951年（昭和26年）

事業内容： 呉服卸売業

公式サイト： https://marujo.jp/(https://marujo.jp/)

■報道関係者様からのお問い合わせ先

本売出しの様子、現本館の売場撮影、代表インタビュー、小売店様・メーカー様への取材など、個別のご要望にも可能な範囲で対応いたします。

株式会社丸上 広報担当：新井

TEL： 03-3662-4416

FAX： 03-3666-2603

Email： info@marujo.jp

公式サイト： https://marujo.jp/(https://marujo.jp/)