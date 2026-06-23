日本初公開機種を含む最新プリント機器が多数集結。デジタルプリント展示会「Printing Voyage 2026」注目の最新機器情報を公開

ユーロポート株式会社

日本初公開機種や参考出品、メーカー主催展示会以外では初披露となる機種など、プリントビジネスの最新動向を知るうえで注目の機器が「Printing Voyage（プリンティングボヤージュ） 2026」に登場します。

会場では、出展メーカー各社の最新プリンター・加工機・関連システムを実機で確認可能。

カタログやWebだけでは分かりにくい仕上がり、操作感、ワークフローを比較しながら、自社に合う設備や活用方法を検討できます。

「Printing Voyage 2026」は、2026年7月15日（水）・16日（木）に東京都立産業貿易センター台東館で開催。

国内外19社、70機種以上が集結し、最新機器の情報収集から導入判断まで進められる体験型展示会です。

日本初公開機種・参考出品を含む最新機器が多数登場

無料で来場予約をする :https://cp.europort.jp/printingvoyage2026_prtimes最新機器の実機確認やセミナー参加をご希望の方は、来場予約が必要です

今回のPrinting Voyage 2026では、日本初公開機種や参考出品、外部展示会で初披露となる機器など、注目の最新機種が多数登場します。

発売前・発表間もない機器の情報をいち早く得られるだけでなく、会場では実機を通じて、仕上がりや操作性、ワークフローまで確認できます。

Webやカタログで情報を知っていても、実物を見て比較できる機会は限られています。

自社の商材に合うか。生産体制に無理なく組み込めるか。導入後にどのようなサービス展開ができるか。

そうした検討ポイントを、実機を見ながら具体的に確認できることが、本展示会の大きな特長です。

【今回の注目機種】

●ボトルプリンター『RC-300』（ローランド ディー.ジー.株式会社）※参考出品／日本初公開 ●新型プリンター 機種名非公開 （ブラザー販売株式会社）※参考出品

●ガーメントプリンター『GTX300NC』（ブラザー販売株式会社）

●CO2レーザー加工機『Light Speed 300』（グラボテック株式会社）※メーカー主催展示会以外で初お披露目

●UVレーザー加工機『WeLase UV』（グラボテック株式会社）※メーカー主催展示会以外で初お披露目

国内外19社70機種以上を一度に比較

会場には、プリント・加工ビジネスの現場で活用できる最新機器や関連ソリューションが集結します。

複数メーカーの実機を横断的に確認できるため、導入検討中の方は、仕上がりや操作性、導入後の運用イメージまで具体的に比較できます。

Printing Voyage 2026では、単なる機種展示にとどまらず、以下の4つのテーマで展示を展開します。

- 生産性 × 省人化- 付加価値 × 新ビジネス- 最新技術 × トレンド- 体験 × ワークフロー改善

自社の課題や目的に合わせて、導入後の運用イメージまで具体的にご確認いただけます。

セミナー・体験企画も開催。導入後の活用までイメージできます

会場では、プリントビジネスの最新動向やAI×DX、店舗・イベントでのカスタマイズビジネスをテーマにしたセミナーも開催します。

さらに、店頭サービスやイベント活用を想定したカスタマイズ体験コーナー、オリジナルグッズ制作を体験できるワークショップも実施予定です。

機械を見るだけでなく、導入後にどのように売上づくりや業務改善につなげるかまで考えられる内容となっています。

こんな方におすすめ

開催概要

- 最新のプリント機器・加工機をまとめて確認したい方- 設備導入を比較検討している方- 外注工程の内製化を検討している方- 生産性向上・省人化に課題を感じている方- 小ロット・多品種・カスタマイズ対応を強化したい方- 新しい収益源やサービス展開を探している方

名称：Printing Voyage 2026

会期：2026年7月15日（水）10:00～17:00／7月16日（木）10:00～16:00

会場：東京都立産業貿易センター台東館 5F 展示室（浅草駅から徒歩7分）

入場料：無料・事前予約制

主催：ユーロポート株式会社

来場案内：名刺をご持参ください。

Printing Voyage 2026は、入場無料・事前予約制です。

日本初公開機種・参考出品を含む最新機器を実際に確認し、自社に合う設備や活用方法を検討いただけます。

展示会詳細・来場予約はこちら :https://cp.europort.jp/printingvoyage2026_prtimes