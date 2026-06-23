【発売前重版決定！】ホルムズ封鎖・石油危機を徹底解説した新刊『大転換期の国際エネルギー秩序』本日刊行！

株式会社エネルギーフォーラム

株式会社エネルギーフォーラム（東京都中央区 社長：井関 晶）は、エネルギー系シンクタンク・日本エネルギー経済研究所による新刊『大転換期の国際エネルギー秩序』を、6月23日（火）に発売しました。

本書は、多角的に世界のエネルギー情勢を知ることができる、ビジネスパーソンはもちろん、今後の社会を担っていく学生にもお勧めの一冊です。

なお、発売前から予約注文が多数寄せられたため、増刷が決定しました！

◆内容紹介

本書は、混乱が続く「ホルムズ封鎖・石油危機」を招いた中東情勢をはじめ、「気候変動対策の変遷、脱炭素政策の先行き」「エネルギー分野における中国の台頭」「エネルギー志向が大きく変わった米国」など、国際的なエネルギー情勢にまつわるさまざまなテーマについて、過去・現在・未来の時系列を整理した上で、丁寧に分析・解説しています。「世界のエネルギー関連ニュースで見聞きする内容の大半が、この一冊で把握できる！」と言えるほどの充実ぶりです。

さらに、分析内容を踏まえた「日本が取るべき戦略」にも言及しており、これからの日本のエネルギー戦略を立案・実行していく際の基本方針として、多くの方に読んでいただきたい内容となっています。

各章の執筆を担当したのは、国内屈指のエネルギー系シンクタンク・一般財団法人日本エネルギー経済研究所に所属する、小山堅氏・小林良和氏・久谷一朗氏・柳美樹氏・柳沢崇文氏・坂梨祥氏の６名。

いずれも第一線で活躍する専門家であり、現在のイラン問題においても報道番組や新聞記事の解説役として出演・寄稿するなど、エネルギーに関する情報発信を積極的に行っています。

また、本書は、同研究所の創立60周年記念の出版企画として位置付けており、1966年から現在に至るまで国内外のエネルギー情勢を見つめ続けてきた同研究所の知見の粋を集めた、渾身の一作です。

◆本書の構成と執筆者について

●章立て・各章の内容

序章［総論］

本書のガイドライン的な位置付けとして、「国際エネルギー秩序」の定義から、国際エネルギー秩序の歴史的な変遷、各章で扱っている内容などを端的に解説。この章を読めば本書の全体像がわかります。

〈主なトピック〉

・本書の目的・狙い

・本書における国際エネルギー秩序の定義

・国際エネルギー秩序の現状と課題・問題点

・本書の全体像・構成とその概要

第1章 国際エネルギー情勢とエネルギー安全保障

エネルギー安全保障を軸に、国際エネルギー秩序の歴史・現在・未来を多角的に分析。石油危機からシェール革命までの変遷、気候変動や地政学リスクの拡大、情報革命による電力安定供給の重要性などを整理し、日本が直面する課題と対応の方向性を示します。

〈主なトピック〉

・国際エネルギー情勢と秩序の変化（1960年代～現在）

・現代のエネルギー安全保障問題

・米国の揺らぎ、中国のドミナンスへの対応

・ウクライナ戦争と天然ガスセキュリティ

・重要性を増す電力のセキュリティ

第2章 不安定化する気候変動のガバナンスと貿易秩序

気候変動ガバナンスと国際エネルギー秩序の関係を、京都議定書・パリ協定の流れとともに検証。国際交渉が生むルールメーキングの攻防や、炭素国境調整措置が貿易秩序に与える影響を分析し、日本が取るべき対応を提示します。

〈主なトピック〉

・気候変動ガバナンスの歴史（国連気候変動枠組条約の成立～パリ協定の成立）

・ネットゼロ排出と脱炭素化への反発、不確実性の増大

・EUによる、世界を巻き込む炭素価格の戦略

第3章 クリーンエネルギーが生み出す新たな経済安全保障問題

世界の分断が進む中、クリーンエネルギー分野で顕在化する経済安全保障リスクを検証。中国のサプライチェーン支配や重要鉱物依存の問題を整理し、レアアースを中心に歴史的教訓を踏まえた対応戦略と、日本が取るべき内外政策を考察します。

〈主なトピック〉

・米中対立などの国際情勢の変化と経済安全保障への影響

・クリーンエネルギー供給における中国企業のプレゼンスと経済安全保障懸念

・クリーンエネルギーを巡る国際エネルギー秩序の形成

第4章 石油・ガスを巡る国際秩序の動揺と展望

石油・ガスの国際秩序を、余剰能力や備蓄の仕組み、米国のシェール革命による復権などから再評価。脱炭素化が進む中でも揺るがぬ重要性を示し、イラン情勢やホルムズ海峡リスクなど最新の脅威を踏まえ、日本の安定供給戦略の要点を伝えます。

〈主なトピック〉

・石油を巡る国際エネルギー秩序の課題と展望

・米国やカタールのLNG供給大幅拡大と国際エネルギー秩序の課題

・パイプラインガスを巡る国際エネルギー秩序の課題と展望

・石油や天然ガスに関する日本への影響と展望

第5章 国際エネルギー秩序における中東の位置付けとその変容

中東が国際エネルギー秩序の「震源地」とされてきた歴史を踏まえ、米国とサウジの特別関係の変容、米中対立や地域情勢の激変などを分析。ホルムズ封鎖による深刻な石油危機を招いたイラン戦争の影響も含め、中東秩序の再構築に向けた課題と、日本・国際社会が果たすべき役割を探ります。

〈主なトピック〉

・日本の中東依存の歴史的経緯とイラン戦争で生じた転換点

・国際エネルギー秩序における中東の位置付け

・中東秩序の再編（「新たな中東」と「抵抗の枢軸」）

・大国間競争の中で模索する、湾岸諸国の戦略的自律性

・イラン戦争・ホルムズ封鎖が世界に与えた影響、日本への示唆

第6章 日本が取るべき10大戦略の提言

第5章までの内容を踏まえ、国際戦略・秩序形成・国内戦略の3つの視点から、日本が取るべき10大エネルギー戦略を紹介。激動のエネルギー環境を生き抜くための実践的提言として、今後の日本社会に求められる指針を示します。

●日本エネルギー経済研究所について

一般財団法人日本エネルギー経済研究所は、1966年に設立されたエネルギー・環境分野の専門シンクタンクであり、「エネルギーの未来を描く」というビジョンの下、日本および世界のエネルギー政策、環境政策、エネルギー市場動向の調査研究を行っている。

主な活動には、石油・天然ガス・電力・再生可能エネルギーなどに関する需給分析、省エネルギー・気候変動対策などに関する政策分析、中東地域をはじめとする国際情勢の分析が含まれ、政府や企業、国際機関への情報提供や提言を通じて、日本のエネルギー安全保障や気候変動対策を巡る議論に重要な役割を果たしている。

また、定期的なレポートやセミナー開催などを通じて、専門家だけではなく、広く一般にも知見を発信しており、長期エネルギー需給見通しである「IEEJ Outlook」は、国内外のエネルギー関係者から非常に高い評価を受けている。

●編著者・著者

・小山 堅（こやま・けん／日本エネルギー経済研究所 専務理事・首席研究員）【執筆担当：序章・第6章】

・小林 良和（こばやし・よしかず／日本エネルギー経済研究所 研究理事、研究戦略ユニット担任補佐）【執筆担当：第3章】

・久谷 一朗（くたに・いちろう／日本エネルギー経済研究所 研究理事、資源・燃料・エネルギー安全保障ユニット担任）【執筆担当：第1章】

・柳 美樹（やなぎ・みき／日本エネルギー経済研究所 研究主幹・環境ユニット）【執筆担当：第2章】

・柳沢 崇文（やなぎさわ・たかふみ／日本エネルギー経済研究所 研究主幹・ガスグループマネージャー）【執筆担当：第4章】

・坂梨 祥（さかなし・さち／日本エネルギー経済研究所 研究理事、中東研究センター長）【執筆担当：第5章】

※詳しい執筆者プロフィールは、こちら(https://energy-forum.co.jp/shop/product/546/)からご確認いただけます。

◆書籍情報

出版社：株式会社エネルギーフォーラム

書 名：『大転換期の国際エネルギー秩序』

著 者：一般財団法人日本エネルギー経済研究所

小山 堅／小林良和［編著］

久谷一朗／柳 美樹

柳沢崇文／坂梨 祥［著］

判 型：A5判／並製カバー装／248ページ

発売日：2026年6月23日

定 価：2750円（税込）

ISBN：978-4-88555-546-6

【書籍詳細】

https://energy-forum.co.jp/shop/product/546/

【Amazon】

https://www.amazon.co.jp/dp/4885555469/

●会社概要

社 名 ：株式会社エネルギーフォーラム

創 業 ：昭和30年（1955年）1月

代 表 ：取締役社長 井関 晶

所在地 ：〒104-0061 東京都中央区銀座5-13-3

電話番号：03-5565-3500（代表）

主な事業：・月刊「エネルギーフォーラム」の出版

・旬刊「EPレポート」の出版

・セミナー開催

・海外視察の実施

・メールニュース「Energy News Network」の配信

・一般書籍の出版

URL ：https://energy-forum.co.jp/