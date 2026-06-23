魂が震えるプレミアムなバレエ体験「SHIVER」がこの夏も福岡にやってくる！

株式会社ソイプランニング

「横浜バレエフェスティバル」「SHIVERプレミアム」などのハイクオリティなバレエイベントを企画・制作している株式会社ソイプランニング（本社：神奈川県横浜市、代表：吉田智大）は、2026年7月26日（日）、福岡市民ホール 中ホールにて「SHIVERバレエコンサート2026」を開催することをお知らせします。

出演：小池ミモザ、秋山瑛、二山治雄、水友香里、中島耀、佐々木嶺、佐藤健作 ほか

SHIVERバレエコンサート2026［福岡公演］ 7月26日開催

2023年から福岡で開催し、例年大好評の「SHIVERバレエコンサート」。今年も福岡市民ホール 中ホールにて開催します。

この日のために福岡に集まるのは、現在世界のトップクラスで活躍する一流のダンサーたちです。クラシックやコンテンポラリー作品に加え、普段は公開されることのないレッスン風景やトークも交えながら、バレエの魅力を存分にお届けします。また、福岡で開催した過去のYBCバレエコンクールの上位入賞者もエキシビションに出演。地元の次世代スターたちの踊りも、プロと同じ舞台で披露します。

2015年に始まり、今年で11回目を迎える夏のバレエの饗宴「横浜バレエフェスティバル」は、国内外で活躍するワールドクラスのダンサーが集結する風物詩です。そのプロデューサーである吉田智大が、公演リハーサルで至近距離から感じたダンスの迫力を観客にも味わってほしいとの思いから、2020年夏に始動したのが「SHIVERプレミアム」です。少人数の観客がバレエを間近で体感できる「SHIVERプレミアム」は、「ダンスを全身で感じる」、文字どおり魂が震える（＝Shiver）忘れがたい体験です。

「SHIVERバレエコンサート」は、横浜バレエフェスティバルとSHIVERプレミアムのエッセンスを凝縮した公演で、今回で4回目の開催となります。

普段見ることのできないダンサーたちのクラスレッスンやウォームアップの様子を見た後、それぞれのアーティストによるパフォーマンスが繰り広げられ、トークも楽しめます。クラシック・バレエのヴァリエーションやパ・ド・ドゥから、ここでしか観ることのできないコンテンポラリー作品や世界初演のクリエーションまで、今まさに花開こうとする若き才能から世界のひのき舞台を飾るスターの至芸までを、親密な環境の中で体感できます。

マルセイユ国立バレエ、スターダンサーズ・バレエ団で長年ダンサー・振付家として活躍し、横浜バレエフェスティバルの芸術監督を第1回から務める遠藤康行が、その豊富な経験を生かした個性的で魅力的なプログラム作りを行っています。

この夏は、今活躍するワールドクラスのダンサーから次世代スターまでが一堂に会するSHIVERバレエコンサート2026福岡公演で、ここでしか体験できないバレエの魅力をご堪能ください。

各国で活躍するトップクラスのダンサーたちによるガラコンサート

ジュニアダンサーによるエキシビション、ウォームアップやクラスレッスンで構成される第1部に続き、第2部では世界で活躍する豪華ダンサーたちによるクラシック作品とコンテンポラリー作品のガラコンサートをお届けします。トップレベルのバレエをご堪能ください。

出演者は、小池ミモザ、秋山瑛、二山治雄、水友香里、中島耀、佐々木嶺、そして和太鼓奏者の佐藤健作 ほか。ワールドクラスで活躍するトップバレエダンサーが福岡に集います。

横浜バレエフェスティバルを象徴する世界的バレリーナであり、巨匠ジャン・クリストフ・マイヨーのミューズとして知られるモンテカルロ・バレエのプリマ、小池ミモザは、東京2020オリンピック閉会式で大太鼓を独奏した佐藤健作の演奏でネオクラシック作品を披露します。

また、同じく第1回からほぼ毎回横浜バレエフェスティバルに出演し、2024年のSHIVER福岡公演にも出演した二山治雄は、東京バレエ団入団後初めて福岡で踊ります。今回は東京バレエ団の至宝プリマ、秋山瑛と『タリスマン』を披露。しなやかで高く舞い上がる跳躍と、妖精のような二人の息の合ったパ・ド・ドゥを間近で楽しめます。

ジュニア時代の2016年、第2回横浜バレエフェスティバルにオーディションで選ばれて出演した中島耀は、現在ウィーン国立バレエ団で活躍し、鮮やかな表現力と卓越したテクニックで躍進を続けており、ソロを披露します。

また、世界三大バレエコンクールの一つであるジャクソン国際バレエコンクールの金メダリスト佐々木嶺は、昨年のSHIVER福岡公演でも高い技術で観客を魅了した水友香里（ブルガリア国立スタラ・ザゴラ歌劇場）とともに、『海賊』を披露。磨き上げられた超絶技巧で観客を魅了します。

撮影：フォトクリエイト 佐藤 可進（SHIVERバレエコンサート2025［福岡公演］より 水 友香里、佐々木 嶺）撮影：フォトクリエイト 白井 力丸（横浜バレエフェスティバル2024より 佐藤 健作）

ダンサーによるトークや即興の踊りも

第3部では、遠藤康行芸術監督が公演を振り返りながら、練習の秘訣などをダンサーに聞くインタビュー形式で進行します。ダンサー同士の楽しい掛け合いもあり、その素顔や人柄にも触れられる、バレエファン必見のプログラムです。

過去の公演では、遠藤芸術監督の提案により、ダンサーたちが高難度の演目を交代で披露する場面もあり、客席を大いに沸かせました。今回はどんなサプライズが待っているのでしょうか。アンコールなど、SHIVERバレエコンサートならではの贅沢なフィナーレも見どころです。

撮影：フォトクリエイト 佐藤 可進（SHIVERバレエコンサート2025［福岡公演］より 木村 優里、渡邊 峻郁、小池 ミモザ）撮影：フォトクリエイト 佐藤 可進（SHIVERバレエコンサート2025［福岡公演］より 小池 ミモザ）撮影：フォトクリエイト 佐藤 可進（SHIVERバレエコンサート2025［福岡公演］より 水 友香里）

地元コンクール上位者も夢の舞台へ

弊社は毎年福岡で「YBCバレエコンクール」を開催しています。その中で、「九州でも一流のバレエ公演を観たい！」という出場者の要望を受け、2023年からSHIVERバレエコンサートを九州地区で開催しています。

YBCバレエコンクールで優秀な成績を収めたジュニアダンサーたちによるエキシビションも、本公演内で実施されます。また、YBCバレエコンクール出場者には本公演の無料招待チケットを授与しています。一流のプロダンサーによる舞台鑑賞の機会を提供することで、若手ダンサーの育成も支援しています。

撮影：フォトクリエイト 佐藤 可進（SHIVERバレエコンサート2025［福岡公演］より 小池 ミモザ、渡邊 峻郁）撮影：フォトクリエイト 佐藤 可進（SHIVERバレエコンサート2025［福岡公演］より 出演者トークの様子）

バレエ経験者から、鑑賞初心者まで楽しめる公演

作品やテクニックのわかりやすい解説もあり、バレエ鑑賞初心者の方にもお楽しみいただける「SHIVERバレエコンサート」。ここでしか味わえない感動と興奮に満ちた、心も体も震える鑑賞体験をお楽しみください。

撮影：フォトクリエイト 佐藤 可進（SHIVERバレエコンサート2025［福岡公演］より 出演者全員によるフィナーレ）

チケットは各プレイガイドにて好評発売中です。

【開催概要】

■SHIVERバレエコンサート2026「福岡公演」

日時：2026年7月26日(日) 18:00開演(17:00開場／終演20:30予定)

会場：福岡市民ホール（旧福岡市民会館） 中ホール

芸術監督：遠藤康行（元フランス国立マルセイユ・バレエ団/ソリスト、振付家）

プロデューサー：吉田智大

＜公式サイト＞ https://shiver.jp/shiverballetconcert2026/

＜出演者＞

小池ミモザ（モナコ公国モンテカルロ・バレエ団／プリンシパル）

秋山瑛（東京バレエ団／プリンシパル）

二山治雄（東京バレエ団／ソリスト）

水友香里（ブルガリア国立スタラザゴラ歌劇場）

佐々木嶺（元ジョフリー・バレエ団）

中島耀（ウィーン国立バレエ団）

佐藤健作（和太鼓奏者／東京2020オリンピック閉会式で大太鼓独奏。）

※表記の出演者は現在の予定です。やむを得ない事情により変更となる場合があります。

＜チケット料金＞

S席10,000円 、A席7,000円、 B席4,000円（全席指定/税込）

※３歳以下のお子様のご入場はご遠慮ください

＜プレイガイド＞

SHIVERバレエ公演公式チケットセンターチケットペイ（https://www.ticketpay.jp/#warpper）

イープラス（https://eplus.jp/ ）

チケットぴあ（https://t.pia.jp/）

ローソンチケット（https://l-tike.com/）

＜Presents by SHIVER その他の公演＞

■Presents by SHIVER「横浜バレエフェスティバル2026in鎌倉」

日時：2026年8月2日(日)13:00開場／14:00開演

会場：鎌倉芸術館 大ホール（https://kamakura-kpac.jp/）

小池ミモザ、加瀬栞、柴山紗帆、秋山瑛、中島耀、ヤーナ・パネヴァ、アン・ジェヨン、二山治雄、グジェレフ瞭舞、アレクセイ・オロホフスキー、ジュンヌバレエYOKOHAMA 他

■SHIVERバレエコンサート2026「東京公演」

日時：2026年8月7日(金）17:00開場 / 18:00開演

会場：サンパール荒川 大ホール（https://www.sunpearl-arakawa.com/）

＜出演＞飯島望未、水友香里、ヤーナ・パネヴァ、東真帆、三輪涼介、佐々木嶺、グジェレフ瞭舞、アレクセイ・オロホフスキー

■SHIVERプレミアム2026

日時：2026年8月8日(土)・9日(日) ［昼公演］14:30開演 ［夜公演］18:30開演

各日2回／計4回公演

会場：The Hall Yokohama（https://www.rei-dance.com/yokohama/yokohama_hall）

＜出演＞小池ミモザ(9日のみ）、飯島望未、水友香里、三輪涼介、清水凌、中島耀(8日のみ)、東真帆(8日のみ)

【SHIVERメール会員】(登録無料）受付中

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登録はこちら https://shiver.jp/member/

＜お問い合わせ・取材ご依頼＞

株式会社ソイプランニングSHIVERバレエ公演事務局

担当：三原

Email：contact@shiver.jp

［公式サイト］https://shiver.jp

［YouTube］https://www.youtube.com/@shiver-ballet

［Instagram］https://www.instagram.com/shiver_jp/

［Twitter］https://twitter.com/shiver_dance

＜株式会社ソイプランニングについて＞

【会社概要】

社名：株式会社ソイプランニング

本社所在地：神奈川県横浜市港北区仲手原2-45-6-1F

代表取締役：吉田智大

設立：2010年5月

サイト：https://www.soyplanning.com

【事業紹介】

「YBCバレエコンクール」 https://ybcballet.com

「横浜バレエフェスティバル2026in鎌倉」https://shiver.jp/yokohamaballetfes2026inkamakura/

「SHIVERプレミアム2026」https://shiver.jp/shiverpremium2026/

「SHIVERバレエコンサート2026」https://shiver.jp/shiverballetconcert2026/

バレエ情報ポータルサイト「バレエナビ」 https://www.balletnavi.jp/

バレエのエンタメサイト「バレンタ」 https://ballenta.net