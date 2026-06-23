【株式会社if】法人向け「生成AI活用コース（マルチツール）」提供開始｜ChatGPT・Gemini・Claudeの使い分けを学ぶ生成AI研修、人材開発支援助成金で最大75%助成

株式会社if

「生成AI活用コース（マルチツール）」とは、株式会社if（東京都中野区）が「Tech Mentor 法人研修」で提供する、ChatGPT・Gemini・Claudeなど主要な生成AIツールの使い分けと、文章・画像・動画・業務効率化の4領域を体系的に習得できる法人向けリスキリング研修です。eラーニング（約60本の動画）＋ライブ講義支援で、期間は2ヶ月・最小受講人数は1名から。人材開発支援助成金の対象で、最大75%助成が適用された場合の自己負担額の一例は1名65,000円（税込）です。株式会社ifは2026年6月、本コースの提供を開始しました。

概要

・対象：生成AIを業務に活用したいが、どのツールをどう使い分ければよいか分からないビジネスパーソン／チーム全体でAI活用のナレッジを底上げしたい管理職・リーダー層

・形態：eラーニング＋ライブ講義支援（同時双方向型）／最小受講人数1名

・期間：2ヶ月間

・扱うツール：ChatGPT・Gemini・Claude（文章）／主要な画像生成AI／Veo3等の動画生成AI／Perplexity・NotebookLM・Genspark・Gamma 等（業務効率化）

・学習時間：eラーニング約20時間（約60本の動画）＋実践課題10時間（任意）

・料金：通常215,000円（税込）／助成金適用後 65,000円（税込）

・助成：人材開発支援助成金で最大75%助成（申請手続きサポートあり）

・サポート：Q&A対応／ライブ講義支援（隔週×4回）／助成金の申請サポート／進捗に合わせた追加相談

なぜ今、ビジネスパーソンに「生成AIツールの使い分け」習得が必要か

生成AIの利用は広がった一方、多くの現場では「ツールが多すぎて、どの業務にどれを使えばよいか分からない」「画像生成・動画生成は触ったことがない」「活用ノウハウが一部の人に属人化している」という段階にとどまっています。生成AIは、文章・画像・動画・調査・資料作成など領域ごとに得意なツールが異なり、業務に合わせて正しく使い分けられるかどうかが成果を大きく左右します。本コースは、特定の1ツールに偏らず、主要な生成AIツールを横断的に理解し、現場担当者が自分の業務に当てはめて選べる状態をつくることを狙いとしています。とりわけ近年は、Veo3をはじめとする動画生成AIの進化が著しく、文章・画像・動画にまたがって「どの業務にどのツールを使い分けるか」というニーズが急速に顕在化しています。こうした主要ツールの使い分けニーズの高まりと、全社的なAI活用ナレッジ統一への関心を受け、このタイミングでの提供開始としました。

「生成AI活用コース（マルチツール）」とは：主要AIツールを横断する体系的研修

生成AI活用コース（マルチツール）は、ChatGPT・Gemini・Claudeといった主要な生成AIツールの使い分けを軸に、文章・画像・動画・業務効率化の4領域を体系立てて学ぶ基礎研修です。特定ツールの操作だけでなく、「どの業務に・どのツールを・どう使うか」という判断軸ごと身につけることで、チーム全体のAI活用レベルを底上げすることを目的としています。

研修内容：文章・画像・動画・業務効率化を学ぶ全5回カリキュラム

本コースの特長：マルチツール対応・4領域の体系学習・約60本の動画・倫理/セキュリティ対策

・マルチツール対応：1つのツールに偏らず、主要な生成AIツールの使い分けを習得

・4領域の体系的学習：文章・画像・動画・業務効率化を抜け漏れなく体系立てて学ぶ

・約60本のチュートリアル動画：eラーニング約20時間で、自分のペースで反復学習が可能

・最新の画像・動画生成AIに対応：Veo3をはじめ最新ツールを実演ベースで解説

・倫理・セキュリティ対策：著作権・情報漏えい・ハルシネーション等のリスクと対処を基礎から解説

学べる生成AIツールの例（文章・画像・動画・業務効率化）

・文章：ChatGPT／Gemini／Claude

・画像：主要な画像生成AI（入門～応用・編集と加工）

・動画：Veo3（Google Gemini）／HailuoAI／KlingAI／PixVerse／Pika／LumaAI

・業務効率化：Perplexity／Felo ai（リサーチ）／NotebookLM（要約整理）／Genspark（業務代行）／Gamma／Napkin AI（資料作成）

料金と助成金：人材開発支援助成金で最大75%助成

・通常価格：215,000円（税込）

・助成金適用後：65,000円（税込）（最大75%助成が適用された場合の自己負担額の一例）

・助成率：最大75%助成（人材開発支援助成金）

・助成金の申請手続きサポートあり（無料相談にて対応）

※助成金の活用には所定の要件・審査があります。助成率・適用可否・金額は企業ごとの区分や要件により異なり、上記65,000円は最大助成が適用された場合の一例です。助成金の受給を保証するものではありません。詳細はお問い合わせください。

よくある質問（FAQ）

Q. 非エンジニア・プログラミング未経験でも受講できますか？

A. はい。本コースはプログラミングの知識を前提とせず、生成AIを業務で使いこなしたいビジネスパーソンを対象に設計しています。基礎理解から段階的に学べる構成で、Q&A対応やライブ講義支援もあります。

Q. 人材開発支援助成金は使えますか？助成後の自己負担はいくらですか？

A. 人材開発支援助成金の対象です。最大75%助成が適用された場合、自己負担は1名65,000円（税込）が目安となります（要件・審査により金額は変動し、受給を保証するものではありません。申請手続きのサポートあり）。

Q. 姉妹コースの「Claude Code 業務自動化研修」とは何が違いますか？

A. 「Claude Code 業務自動化研修」は、Gmail・Slack等と連携した業務の自動化・AIエージェント構築までを扱う応用的な研修です。一方、本「生成AI活用コース（マルチツール）」は、主要な生成AIツールの使い分けと文章・画像・動画・業務効率化の4領域の体系的習得に重点を置いた基礎研修で、全社・チーム全体のAI活用レベルの底上げに適しています。まず本コースで土台を固め、自動化に踏み込む段階で姉妹コースへ進む使い方も可能です。

申込・お問い合わせ

・無料相談（30～60分）／資料請求を受付中です。

・研修詳細（LP）：https://biz.tech-mentor.dev/ai-training/utilization

・お問い合わせ：support@if-tech.co.jp

＜報道関係者向けお問い合わせ先＞ 株式会社if 広報担当／ E-mail：support@if-tech.co.jp

株式会社if について

株式会社if（イフ）は、「テクノロジーで誰もが創造できる世界へ」をビジョンに掲げ、「Tech Mentor」ブランドを通じてIT人材育成・生成AI人材育成・法人向けリスキリング研修を提供しています。研修にとどまらず、企業の生成AI活用を戦略立案から構築・教育・実践まで一気通貫で伴走支援しています。

会社概要

・会社名：株式会社if

・代表者：代表取締役 伊藤保幸

・設立：2021年1月

・所在地：東京都中野区野方 2-17-1

・メール：support@if-tech.co.jp

・会社ホームページ：https://if-tech.co.jp/

・株式会社ifの事業内容：

・プログラミング学習サービス『Code Lesson』運営：https://code-lesson.com

・プログラミング教育スクール『Tech Mentor』運営：https://tech-mentor.dev

・法人研修事業：https://tech-mentor.dev/business

・人材紹介事業：https://tech-mentor.dev/agent

・受託開発事業：https://if-tech.co.jp/entrusted_development

・生成AI事業：https://tech-mentor.dev/business/tob_generative-ai/

・SES事業：https://if-tech.co.jp/ses/