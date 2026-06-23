フロンテッジのコピーライター青山紀恵が、2026年度TCC新人賞を受賞

株式会社フロンテッジ

株式会社フロンテッジ（東京都港区、代表取締役社長兼CCO：島田浩太郎、以下、フロンテッジ）は、この度、東京コピーライターズクラブ（TOKYO COPYWRITERS CLUB：以下、TCC）が主催する「2026年度 TCC賞」において、青山紀恵が「TCC新人賞」を受賞したことをご報告します。

1962年に創設されたTCC賞は、TCCが選ぶ優れた広告の制作者に贈られる賞であり、一般部門と新人部門の2部門に分かれて選出されます。



今回、TCC新人賞に選ばれた青山紀恵は、コピーライティングに加え、言葉起点の企画やPR領域を得意とし、ブランドと人との関係づくりに取り組んでいます。

青山 紀恵(あおやま きえ)

ソリューションクリエイティブディビジョン

アートディレクション＆コピーライティンググループ

コピーライター

■受賞コメント

素晴らしいチーム、素晴らしいクライアントに恵まれたことに心から感謝します。

新しいことをしたい。社会を変えたい。もちろんいい方に。それが今の気持ちです。

これからより一層、新しい言葉、新しい表現を、模索していきたいと思います。

■代表コピー

本物だと言い切れるものを

あなたはいくつ持っていますか。

(ギャラリー田辺／企業広告／ポスター)



▶受賞作品はこちら：

https://www.frontage.jp/work/gallery_tanabe.html

フロンテッジにはTCC受賞者が複数在籍しており、言葉を起点に社会やブランドとの新たな関係性を生み出すクリエイティブを追求しています。今回の受賞は、その文化を体現する成果として大変喜ばしく受け止めています。

■フロンテッジについて

フロンテッジは、ソニーグループと電通グループの共同出資による「コミュニケーション エンタテインメント カンパニー」です。私たちのミッションは、すべてのコミュニケーションを退屈にさせないことです。感動体験を通じて、ブランドとカスタマーの間に「情緒的な対話」を生み出し、エンゲージメントを深めることで、持続的なブランドの成長をサポートします。

■会社概要

本社所在地：〒105-0003 東京都港区西新橋1-18-17

代表取締役：島田浩太郎

URL：https://frontage.jp

Facebook：https://www.facebook.com/frontage.jp

【本件に関するお申込み・お問い合わせ】

弊社WEBサイト「 Contact(https://sonygroup.my.salesforce-sites.com/frontage/form1?_gl=1*sg471*_gcl_au*Nzg3Nzc3Njg0LjE3NzMwMTY5ODU.*_ga*MTU0MTQ1ODQ3My4xNjY2MDg0NTQy*_ga_R351YB6249*czE3NzU0NDA1NjgkbzU0OCRnMSR0MTc3NTQ0MzAxMCRqNTYkbDAkaDA.) 」よりお申し込みください。