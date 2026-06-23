【 ジェット風量なのに超コンパクト！ 】うれしい手のひらサイズの iFan Jet［ アイファン ジェット ］が４色展開で新登場

エレス株式会社写真左からオレンジ、アイボリー、カーキ、ブルーグレー

エレス株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：沼尾 隆）は、【 ジェット風量なのに超コンパクト！ 】うれしい手のひらサイズの iFan Jet［ アイファン ジェット ］を４色展開で新発売します。

商品概要

iFanシリーズから、ハイスピードモーターを搭載した小型パワフルファン、iFan Jet［ アイファン ジェット ］を新発売します。

ポケットにすっぽり収まるコンパクトサイズに、４段階風量でパワフル設計。猛暑日でも、これ１台でいつでも涼しく快適に過ごせます。

カラー展開は、モダンな雰囲気たっぷりのオレンジ、カーキ、さらに定番のアイボリー、ブルーグレーの合計４色。アースカラーを取り入れた普段使いしやすいデザインです。

商品詳細

【商品名】iFan Jet（ アイファン ジェット ）

【カラー】アイボリー / ブルーグレー / オレンジ / カーキ

【価格】\2,178(税込）

iFan Jet 商品ページ :https://www.elaice.jp/products02/ifan-jet/

◆ “パワフルコンパクト”が魅力の新作ハンディファン

夏のイベント時だけでなく、通勤・通学時など普段使いに最適な、パワフルコンパクトな iFan Jet（ アイファン ジェット ）。本体に搭載したハイスピードモーターで、パワフルな風量と約12cmのコンパクトサイズを実現しました。

暑い日にふと外に出たときにも、手のひらサイズでしっかりと強力な風をお届けします。

● 高性能なのに、2,000円台とお手軽な価格も魅力のひとつ

◆ 細部まで考えられた使いやすい設計

後部はメッシュ構造を採用し、髪の巻き込みを防ぐ安全設計に。

さらに底面にはシリコン素材を使用し、使用中の滑りを抑えて安定して置ける仕様です。フラットな操作部はすっきりとしたデザイン性と、直感的な操作性を両立しています。

ナチュラルで落ち着きのあるアースカラー展開

◆ ハンドストラップ付きで持ち運びにぴったり！

軽量コンパクトな本体に加えて、付属のハンドストラップを取り付ければ気軽に持ち運べます。ストラップを手首に通せば移動中も邪魔にならず、鞄に取り付ければ通勤・通学時にも使いやすい、「夏の日常」に寄り添ったコンパクトハンディファンです。

◆ 一目でわかる液晶ディスプレイ付き

風量と充電残量が一目でわかる液晶ディスプレイつき。充電残量は％表示で1度押しで確認できるから、外出時に充電切れ…！の事態を未然に防ぎます。

さらに、最大７時間連続使用できるので、屋外イベントでも安心して使える高性能なハンディファンです。

公式オンラインショップ :https://lshop.jp/products/ifan-jetiFan Jetのご購入はこちらから↑

Instagram【 @elaice.official 】#elaice #iFan #エレス #ハンディファン

お気に入りのハンディファンを見つけて、これからの夏をもっと自由に自分らしく楽しんでみては？

商品情報

[表: https://prtimes.jp/data/corp/99873/table/64_1_43417317b20ed559158c3e511618d441.jpg?v=202606231051 ]



※1 充電時間は接続機器の電源供給能力により長くなる可能性があります。

※2 使用時間は使用する風量の強さにより異なります。

アイボリー [ IV ]

ブルーグレー [ BLG ]

オレンジ [ OR ]

カーキ [ KH ]

◆ 会社概要

エレス株式会社 - ELAiCE S.A.

本社 ：〒150-0021 東京都渋谷区恵比寿西1-16-6

代表者 ：代表取締役 沼尾 隆

設立 ：1977年8月

電話番号：03-6809-0320（代表）

公式HP ：https://www.elaice.jp/

公式オンラインショップ：https://lshop.jp/

エレスは暮らしを豊かにする"心地よい"デザインを生み出し続けている会社です。

みなさまの身近に寄り添い、日々の暮らしにそっとなじむデザインの商品をお届けします。