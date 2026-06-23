WAQのエアベッド / エアソファが通常出荷へ。シリーズ累計15,000個突破

WAQ株式会社

アウトドアブランド「WAQ（ワック）」を展開するWAQ株式会社（代表取締役：佐伯成都）は、空気を入れて使用するWAQ AIRシリーズのうち、「WAQ AIR BED」「WAQ AIR SOFA」について、通常出荷での販売を再開したことをお知らせいたします。

WAQ AIRシリーズは、キャンプでの「寝る」「座る」「くつろぐ」といった時間を、空気の力でより快適に整えるアウトドアギアシリーズです。

ご好評につき一部サイズ・カラーで予約販売となっておりましたが、現在は「WAQ AIR BED」「WAQ AIR SOFA」の全サイズ・全カラーを通常出荷にてご購入いただける状態となりました。

全サイズ・全カラーが通常出荷となるのは半年以上ぶりとなります。

また、WAQ AIRシリーズは累計販売数15,000個を突破。夏のキャンプシーズンに向けて、キャンプや車中泊、デイキャンプ、自宅でのくつろぎ時間など、さまざまなシーンで使いやすいエアギアをより手軽にお選びいただけます。

■全サイズ・全カラーが通常出荷へ。夏キャンプ前に選びやすく

今回、「WAQ AIR BED」「WAQ AIR SOFA」が全サイズ・全カラーで通常出荷となったことで、夏のキャンプシーズンに向けて、よりスムーズにご購入いただけるようになりました。

空気を入れるだけで使える手軽さと、アウトドアシーンでの快適性を両立したWAQのAIRシリーズで、夏のアウトドア時間をより心地よくお楽しみいただけます。

AIR BED

「WAQ AIR BED」は、キャンプや車中泊、自宅での来客用にも使いやすいエアベッドです。

空気を入れるだけで、テント内や車内に快適な寝床を作ることができます。

地面の硬さが気になるキャンプシーンや、よりゆったりと休みたい車中泊シーンにもおすすめです。

AIR BEDを見る▶︎ :https://waq-online.com/products/waq-abs1

AIR SOFA

「WAQ AIR SOFA」は、アウトドアでゆったりくつろげるエアソファです。

空気を入れるだけで、キャンプサイトにソファのようなリラックススペースを作ることができます。

食後の休憩や焚き火前のくつろぎ時間、デイキャンプ、自宅やベランダでの使用にも便利なアイテムです。

AIR SOFAを見る▶︎ :https://waq-online.com/products/waq-asd1

■累計販売数15,000個突破

WAQ AIRシリーズは、このたびシリーズ累計販売数15,000個を突破いたしました。

エアベッド、エアソファ、エアテントを中心に、キャンプの「寝る」「座る」「くつろぐ」「過ごす」時間を快適に整えるシリーズとして、多くのお客様にご使用いただいています。

今後もWAQは、アウトドアでの時間をより快適に、よりワクワクするものにするため、ユーザーの声をもとにした商品開発とラインナップ拡充を進めてまいります。

■AIR BEDとAIR SOFAで、キャンプの快適性をアップ

AIR BED▶︎ :https://waq-online.com/products/waq-abs1AIR SOFA▶︎ :https://waq-online.com/products/waq-asd1

WAQ AIRシリーズは、アイテムを組み合わせることで、キャンプでの快適性をさらに高めることができます。

就寝時には「WAQ AIR BED」で快適な寝床を確保し、日中のリラックスタイムには「WAQ AIR SOFA」でゆったりと過ごす。

それぞれのアイテムを組み合わせることで、キャンプ時間をより快適に整えることができます。

※AIR VISTA(エアテント)は、初回ロット完売のため、現在再販準備中です。AIRシリーズの商品を見る▶︎ :https://waq-online.com/collections/air-series

『WAQ』（ワック）／アウトドアブランド

「アウトドアを通じて人生にワクワクを。」

日々の喧騒から離れ、自分だけの時間を存分に楽しむソロキャンプや、

家族との大切な時間を過ごすファミリーキャンプまで。



十人十色のキャンプスタイルに寄り添い、あなただけのワクワクする

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公式オンラインストア :https://waq-online.com/公式Instagram :https://www.instagram.com/waqoutdoor/