スイス・ヴァレー州が生んだ世界のトップレストランも注目する新進気鋭のワイナリー！「ヴァレンティナ・アンドレイ」より3商品が新発売

株式会社モトックス

1915年創業の酒類専門商社、株式会社モトックス（本社：大阪府東大阪市、代表取締役社長：寺西 太亮）は、2026年6月22日より、ヴァレンティナ・アンドレイが造る「プティット・アルヴィン 2024」、「プティット・アルヴィン グラニット 2024」、「コンンプレター 2024」の取り扱いを開始しました。

▼プティット・アルヴィン 2024商品ページ：

https://www.mottox.co.jp/catalog/wine/624719

▼プティット・アルヴィン グラニット 2024商品ページ：

https://www.mottox.co.jp/catalog/wine/624718

▼コンンプレター 2024商品ページ：

https://www.mottox.co.jp/catalog/wine/624717

ヴァレンティナ・アンドレイについて

オーナー兼醸造責任者のヴァレンティナ・アンドレイ女史

スイス・アルプスの麓に広がるヴァレー州に所在。急峻な斜面と標高差に富んだ畑という特異な環境のもと、バイオダイナミック農法と最小限の介入によって造られるワインは、テロワールの個性を純粋に映し出し、繊細さと力強さを兼ね備えています。

オーナー兼醸造責任者のヴァレンティナ・アンドレイ女史は、出身地であるルーマニアからスイスへ渡り、ヴァレー州の過酷な自然と向き合いながら、土地の個性を最大限に引き出すワイン造りを追求してきました。

スイスワイン界を代表する生産者「マリ・テレーズ・シャパーズ」のもとで研鑽を積み、ワイン造りの哲学と技術を習得。その後、自身のワイナリーを設立し、少量生産による高品質なワインを生み出しています。

2018年にはゴー・エ・ミヨーより「ルーキー・オブ・ザ・イヤー」を受賞し、専門家やソムリエからも高い評価を獲得。さらに、フランス パリの三つ星レストランをはじめとする多くのファインダイニングでも採用され、その実力は世界中から認められています。

伝統品種・希少品種への挑戦

「ヴァレンティナ・アンドレイ」は、ヴァレー州のテロワールを映し出す唯一無二の味わいを追求し、伝統的なスイス固有品種「プティット・アルヴィン」に加え、「コンプレター」といった希少品種の可能性にも挑戦しています。

「プティット・アルヴィン」は、スイス・ヴァレー州を原産とする白ブドウ品種で、17世紀から栽培されてきた歴史を持ちます。水はけの良い急斜面を好むため栽培には多くの手間を要し、生産量も限られています。若いうちはグレープフルーツやライム、白桃を思わせるみずみずしい果実味が特徴ですが、熟成を経ることで白い花やハーブ、火打石を思わせる複雑なニュアンスが現れるスイスを代表する品種のひとつです。

一方、「コンプレター」は、スイス東部のグラウビュンデン州を原産とする白ブドウ品種で、1321年にはすでに記録が残されている由緒ある土着品種です。現在の栽培面積はわずか約3haと極めて希少で、「幻の品種」とも称されています。花梨や蜂蜜を思わせる複雑なアロマに加え、力強い骨格と生き生きとした酸を備え、優れた熟成ポテンシャルを持つことでも知られています。

商品情報

＜プティット・アルヴィン 2024＞

・産地：スイス A.O.C.ヴァレー

・品種：プティット・アルヴィン100％

・醗酵：ステンレスタンク及びオーク樽（天然酵母/MLF）

・熟成：オーク樽熟成 9カ月(仏産228L/新樽なし)

・アルコール度数：13.2%

・味のタイプ：白 辛口

・品番：624719

・容量・入数：750ml×12

・希望小売価格：12,400円（税別）

コメント

ミネラルとフローラルな香りが調和し、口当たりにも透明感のある質感が広がる。ストレートで気品ある味わいに、後味のほのかな苦味が心地よいアクセントを添え、全体を引き締めます。

＜プティット・アルヴィン グラニット 2024＞

・産地：スイス A.O.C.ヴァレー

・品種：プティット・アルヴィン100％

・醗酵：ステンレスタンク及びオーク樽（天然酵母/MLF）

・熟成：オーク樽熟成 9カ月(仏産228L/新樽なし)

・アルコール度数：13.5%

・味のタイプ：白 辛口

・品番：624718

・容量・入数：750ml×12

・希望小売価格：14,500円（税別）

コメント

淡い黄金色。レモンコンフィや熟した果実の香り。豊かでコクのある味わいに塩味と爽やかな酸が調和し、ミネラルを伴う長い余韻が続きます。花崗岩土壌の特別区画のみでつくられる上級キュヴェ。

＜コンプレター 2024＞

・産地：スイス A.O.C.ヴァレー

・品種：コンプレター100％

・醗酵：ステンレスタンク及びオーク樽（天然酵母/MLF）

・熟成：オーク樽熟成 9カ月(仏産228L/新樽20%)

・アルコール度数：13.5%

・味のタイプ：白 辛口

・品番：624717

・容量・入数：750ml×12

・希望小売価格：15,600円（税別）

コメント

スイスでも希少な地品種。淡いイエロー。青梨や栗のニュアンスにクリーミーな質感。塩味と伸びやかな酸が長く続く、力強く端正な味わい。

【株式会社モトックスについて】

株式会社モトックスは、2025年で創業110周年を迎えた1915年創業の酒類専門商社です。“Value ＆ Quality”というコンセプトを掲げ、世界各地の生産者の歴史や想い、産地の特性や文化が詰まっている選りすぐりの商品を取り扱っています。世界25カ国のワインや食品、国内では全国の素晴らしい蔵元の日本酒・焼酎・泡盛といった和酒を適正価格でお客様へお届けし、日本の食文化の発展に取り組んでいます。

本社：〒577-0802 大阪府東大阪市小阪本町1-6-20

代表者：代表取締役社長 寺西 太亮

設立：1954年3月（創業：1915年9月）

事業内容：酒類専門商社（輸入ワイン、全国地方銘酒・焼酎・泡盛）

URL：https://www.mottox.co.jp

【一般の方向けのお問い合わせ先】

企業名：株式会社モトックス

TEL：0120-344101