地域住民の一票で決定するオリジナルコーヒー開発プロジェクトを開催

株式会社マッケンジーハウス

株式会社マッケンジーハウス（本社：神奈川県平塚市、代表取締役社長：大久保英二）は、2026年6月20日、平塚市のスイーツおたべにて、地域参加型の商品開発イベント「コーヒープロジェクト」を開催いたしました。

本プロジェクトは、茅ヶ崎市の就労継続支援B型事業所「えっくるす」と連携し、来場者による投票で「湘南ベルマーレ×マッケンジーハウス オリジナルコーヒー」の味を決定する地域共創型の取り組みです。

地域住民が参加する商品開発

会場では、えっくるすが焙煎した3種類のオリジナルブレンドコーヒーを用意。

来場者はそれぞれの香りや味わいを比較しながら、お気に入りの一杯へ投票を行いました。

企業が商品を決めるのではなく、地域住民が商品開発に参加する仕組みは、湘南エリアでは珍しい取り組みです。投票結果をもとに、今後「湘南ベルマーレ×マッケンジーハウス オリジナルノベルティコーヒー」の開発を進めてまいります。

障がい者就労支援につながるプロジェクト

本プロジェクトのパートナーである「えっくるす」は、神奈川県茅ヶ崎市にある就労継続支援B型事業所です。コーヒーの焙煎やパッケージ製作などを通じて、障がいのある方々が社会とのつながりを感じながら働ける環境づくりに取り組んでいます。今回のプロジェクトでは、 コーヒーの焙煎 商品企画 将来的なパッケージ製作などを通じて、利用者の皆さまの新たな仕事づくりにもつながる取り組みとなっています。来場者が投票するという小さな行動が、障がい者就労支援や地域福祉への応援につながる仕組みを実現しました。

スポーツが地域をつなぐ

マッケンジーハウスは湘南ベルマーレのオフィシャルプレミアムパートナーとして、スポーツを通じた地域活性化や子どもたちの未来づくりに取り組んでいます。スポーツが人を集め、企業が支え、福祉が価値を生み出し、地域住民が参加する。この循環こそが、今回のプロジェクトの大きな特徴です。

地域企業との連携も実現

イベント当日は、地域企業の皆さまにもご協力いただきました。

守山乳業株式会社の協力により、A2牛乳をプレゼント。また、会場となったスイーツおたべでは特別企画を実施し、来場者に地域の魅力を体感していただきました。さらに、湘南ベルマーレ×マッケンジーハウス限定まな板の抽選会も開催し、多くの参加者で賑わいました。

株式会社マッケンジーハウス 担当者

「私たちは住宅会社ですが、本当に提供したいのは家ではなく、その街で過ごす人生そのものです。

今回のコーヒープロジェクトでは、地域住民の皆さま、えっくるすの皆さま、地域企業の皆さま、そして湘南ベルマーレを応援する皆さまと一緒に商品をつくることができました。一杯のコーヒーが、人と人をつなぎ、新しい仕事を生み、地域の未来につながっていく。そんな取り組みをこれからも続けていきたいと考えています。」 地域の未来を、一杯のコーヒーから。人口減少や地域コミュニティの希薄化、障がい者雇用など、地域社会にはさまざまな課題があります。しかし地域には、応援したい企業があり、魅力あるお店があり、支え合う人たちがいます。今回のコーヒープロジェクトは、「地域住民が参加する」「企業が支える」「福祉が価値を生み出す」「スポーツがつなぐ」という新しい地域共創モデルへの挑戦でした。マッケンジーハウスは今後も、Vision「人生を360°楽しむ街へ」のもと、

地域企業として湘南・西湘エリアの未来づくりに取り組んでまいります。