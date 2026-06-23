創業68年以上の老舗寝具メーカー・富士ベッド工業が地域イベントで「眠りの大切さ」を伝える体験ブースを実施

富士ベッド工業株式会社

創業68年以上の老舗寝具メーカー・富士ベッド工業株式会社（東京都大田区）は、地域との交流を通じて健康的な暮らしづくりに貢献する取り組みの一環として、「しあわせつながる健幸まつり」に参加しました。当日は、枕の寝試し体験コーナー、親子で楽しめるミニまくら作り体験コーナー、おみくじ企画などを実施し、多くの来場者にお立ち寄りいただきました。

各種枕の陳列展示コーナーお子様向けのミニ枕作り体験コーナー寝試しコーナーのベッドは2台導入ワクワク一杯のおみくじ

枕の寝試し体験コーナーでは、実際に横になって寝心地を確かめる来場者も多く、スタッフとの会話を交えながら、それぞれに合った寝具選びを楽しむ姿が見られました。

また、アンケートにお答え頂いた方向けの、オリジナルグッズが当たるおみくじ企画も好評でした。

想定を上回る反響、”ミニ枕作り体験コーナー”は150名分が終了時刻前に配布終了

ミニ枕作り体験コーナーには開始直後から親子連れが訪れ、開始約40分後には多くのちびっ子で賑わう人気コーナーとなりました。会場には順番待ちの列ができる場面も見られ、用意していた150名分の体験材料は終了予定時刻前に配布終了となりました。

6月上旬とはいえ日差しの強い一日となりましたが、暑い中お待ちいただいた皆さまには心より感謝申し上げます。

また、寝試し体験コーナーや展示していた各種枕にも多くの来場者が足を止め、それぞれの寝心地や特徴についてスタッフへ質問する様子が見られました。

イベント開始直後、最初の親子連れの来場者が訪れ、ミニ枕作りを通じて笑顔あふれる交流の時間がスタートしました。

最初はゆったりとした体験を想定していましたが、開始から間もなく体験希望者が集まり、今回参加した6名のスタッフが対応に追われるほどの賑わいとなりました。

11時頃には順番待ちの列が出来る場面もあり、用意していた150名分のミニ枕作り体験は、終了予定時刻を待たずに配布終了となるなど、親子連れを中心に大きな反響をいただきました。

自分で詰めた素材や高さを確かめながら寝心地を試すちびっ子の姿も見られ、世界にひとつだけのミニまくら作りを楽しんでいただきました。

枕の中材を自分で選び、実際に寝心地を確かめることで、寝具への興味や眠りへの関心を持つきっかけ作りにもつながりました。

睡眠や寝具への関心も

展示していた各種枕にも多くの来場者が足を止め、それぞれの特徴や違いについて熱心にスタッフへ質問する姿が見られました。

寝試しコーナーでは実際に横になりながら寝心地を確かめる来場者も多く、睡眠環境への関心の高さが伺えました。

多くの来場者との交流を終えた後は、スタッフ全員でブース周辺の清掃活動を実施しました。地域の皆さまへの感謝の気持ちを大切にしながら、イベントの最後まで責任を持って活動を行いました。

富士ベッド工業株式会社は、創業68年以上にわたり培ってきた寝具づくりの知見を活かし、これからも地域社会とのつながりを大切にしながら、快適な睡眠環境づくりと「眠りの価値」の普及を通じて、人々の健やかな暮らしと健康づくりに貢献してまいります。

富士ベッド工業株式会社

■会社概要

創業：1957年2月1日

設立：1964年3月21日

代表者：小野 弘幸

所在地：東京都大田区北千束2丁目17番10号

事業内容：寝具、寝装品(特にまくら)の企画・開発・製造・販売

資本金：25,000千円



公式サイト：http://fujibed.com/

公式ショップ：https://cocochi-factory.myshopify.com/

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