【新商品】カジュアルアウトドアブランド「MADDEN」から、贅沢な本革を使用した「防水レザーサコッシュ」が新登場！ミニマルな美しさと機能性を両立した大人ショルダー。

株式会社ティ・ツウ・オー

株式会社ティ・ツウ・オー（本社：東京都台東区、代表取締役：佐藤公祐）は、アメリカ・コロラド州ボルダー発のバッグブランド「MADDEN（メデン）」より、贅沢に本革の防水レザーを使用した新型サコッシュ「LEATHER SACOCHE MDLH-01」の販売を公式オンラインストア（https://madden-store.jp/）他で発売いたしました。 余計な装飾を削ぎ落としたミニマルなルックスの内側に、アウトドアブランドならではの高い機能性を隠し持った、大人のためのコンパクトショルダーです。

公式サイトはこちら :https://madden-store.jp/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=202604

開発背景 / 商品の特徴

ナイロン製のサコッシュは便利である一方、「子供っぽく見えてしまう」「ジャケットやシャツなどのきれいめスタイルに合わせにくい」という声も少なくありません。そこでMADDENは、アウトドアの利便性はそのままに、日常のスタイリングを格上げする「大人向けのレザーサコッシュ」を開発いたしました。

1. 品格を上げるミニマリズムと、雨に強い「防水レザー」

余計な装飾を一切排除したデザインは、カジュアルからジャケットスタイルまで幅広く対応。日常のスタイリングにプラスするだけで、全体をキリッと引き締めます。さらに、防水性の高い本革を使用しているため、急な雨や汚れにも強く、やわらかでお手入れも簡単です。

2. 「カバンの中の迷子」をゼロにする、視認性抜群のメッシュポケット

内装には、中身が一目で確認できるメッシュポケットを配置し、外側にもアクセスしやすいファスナーポケットを完備。鍵、財布、イヤホン、スマホなど、サッと取り出したい小物をスマートに収納できます。メインスペースと使い分けることで、ミニバッグにありがちな「中身のごちゃつき」を解消します。

3. アウターの下に忍ばせてもゴワつかない、スマートな機能美

スマートフォンやミニ財布など、外出の必需品がすっきりと収まる設計です。ショルダーストラップは細めでスマートなため、アウターの中に着用してもかさばりません。長さを自由に調整できるため、短めに持ってアクティブに、長めに垂らしてリラクシーにと、スタイルに合わせた表情の変化を楽しめます。

＜商品概要＞

LEATHER SACOCHE MDLH-01（レザーサコッシュ）

品番： MDLH-01

価格： 13,200円（税込）

カラー展開： BLACK

サイズ： 約W26×H19.5×D3cm

重量： 約262g

表素材：本革（シュリンクレザー 防水加工）

裏素材：ナイロンハニカムRIP（撥水加工）

SHOP：MADDEN公式オンラインストア

URL：https://madden-store.jp/products/mdlh-01



＜ブランドについて＞

【MADDEN】

1974年、コロラド州・ボルダーで誕生。創業者ダン・メデンの「余計なものは削ぎ落とし、本質だけを確実に残す」という哲学を継承。タフなつくりとシンプルなデザインを両立した、街でも自然でも頼れる”日常の道具”を提案し続けています。

Instagram：https://www.instagram.com/madden_jpn/

公式ストア： https://madden-store.jp/