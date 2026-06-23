【JR「川崎」】中高一貫校専門 個別指導塾WAYS、川崎市内3校目となる『川崎教室』を7月6日(月)開校！【入塾金（22,000円）無料キャンペーン実施】

株式会社メイツ

中高一貫校専門 個別指導塾WAYS（運営：株式会社メイツ、本社：東京都新宿区）は、2026年7月6日（月）、複数路線が乗り入れる「川崎駅」ほど近くの「小竹ビル」2階に「WAYS川崎教室」を新規開校いたします。

川崎市内では武蔵小杉・新百合ヶ丘に続く3校目となり、近隣の中高一貫校・高校に通う中学1年生から高校3年生を対象に、定期テスト対策から大学受験までをトータルサポートしてまいります。

なお、近隣教室（武蔵小杉・横浜）では、6月15日（月）より川崎教室への入塾に関する事前の学習相談を受け付けます。

川崎教室での無料学習相談は、開校日の7月6日（木）より順次承る予定です。

あわせて、新規開校を記念し、川崎教室にご入塾されるお子さまを対象に2026年7月31日（金）までの期間限定で「入塾金（22,000円）無料キャンペーン」を実施します。

WAYS川崎教室の詳細はこちら :https://ways-sch.jp/info/81479?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=waysPress_202506_kawasaki

■ 川崎エリアに開校する背景

川崎市やその周辺には中高一貫校・進学校が数多く集まる一方、各校独自のカリキュラムや教材に対応できる専門塾は限られています。

WAYSには開校以来、「学校の教材に対応できる塾が近隣にない」「中だるみで下がった成績を立て直したい」といった相談が数多く寄せられてきました。

WAYSは神奈川県でも横浜・武蔵小杉・新百合ヶ丘をはじめとする複数の教室を開き、こうした声に応えてきましたが、川崎駅周辺のご家庭からは「自宅や学校から通いやすい場所に教室がほしい」という声もうかがっていました。

そこで教育に関心の高い川崎エリアの中高一貫校生サポートをより強固にしていくべく、この度、複数路線が乗り入れアクセスしやすい川崎駅近くに、川崎市内3校目となる川崎教室の開校を決定しました。

WAYSは「中高一貫校専門」という強みを、教室のある地域に還元することを大切にしています。川崎教室では、近隣校に通う生徒の学習支援を通じて、川崎エリアの教育環境づくりに貢献してまいります。

■主な対象校

WAYS川崎教室は、以下をはじめとする周辺の中高一貫校・高校に通う生徒を対象とします。

各校のカリキュラム・教材に合わせた個別指導を行います。

・法政大学第二中学校・高等学校

・大西学園中学校・高等学校

・洗足学園中学校・高等学校

・青稜中学校・高等学校

・品川翔英中学校・高等学校

・高輪中学校・高等学校

・頌栄女子学院中学校・高等学校

・浅野中学校・高等学校

・横浜共立学園中学校・高等学校

・横浜女学院中学校・高等学校

・品川女子学院中等部・高等部

・関東学院中学校・高等学校

※上記以外の中高一貫校生も通塾可能です。お気軽にお問い合わせください。

■新教室の特徴

川崎教室が立地する「小竹ビル」の最寄りは、JR東海道線・京浜東北線・南武線と京急本線が集まる主要ターミナル「川崎駅」です。

神奈川・東京の広範囲から乗り換えなしで通えるため、幅広いエリアの中高一貫校生が通いやすい環境となっています。

通塾のルートについても人通りのある道を確保しており、保護者さまも安心してお子さまを通わせられる学習環境です。また、生徒が集中して学習できる設計はもちろんのこと、自習ブースや学習相談ブースも完備。中高一貫校専門塾として、勉強が捗る環境を用意してお待ちしております。

WAYSは「やりきる」を積み重ねる個別指導と「解き直し」の徹底により、中だるみしがちな中高一貫校生の成績を定期テストから着実に引き上げ、6年間を見通して大学合格までをサポートします。

■教室概要

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/134095/table/121_1_739d2e82751f5773fb78230a59b2153e.jpg?v=202606231051 ]

WAYS川崎教室の詳細はこちら :https://ways-sch.jp/info/81479?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=waysPress_202506_kawasaki

■ 新規開校記念「入塾金無料キャンペーン」

WAYS川崎教室の新規開校を記念し、対象期間中に入塾されたお子さまを対象に、入塾金 22,000円（税込）を全額無料とするキャンペーンを実施します。新しい環境で学習をスタートする中高一貫校生・高校生を、初期費用の負担を抑えて応援します。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/134095/table/121_2_793a34cba9ffb09ddf01c5b790450735.jpg?v=202606231051 ]

■中高一貫校専門 個別指導塾WAYSについて

WAYSは「定期テスト対策から大学受験まで、6年間を見通すトータルサポート」を提供しています。

中学・高1では、内部進学や指定校推薦にも繋がる「定期テスト対策」で学校の成績（評定）を確実に引き上げます。

高2・高3では、一般選抜、内部進学、学校推薦型選抜など、一人ひとりの希望進路に合わせた対策に移行。

赤点脱出から難関大学受験まで、あらゆる目標に対応します。

中高一貫校生のお子さまとその保護者の方に向けた、無料学習相談や体験指導なども実施しておりますので、中高一貫校に通うお子さまの勉強についてお悩みの保護者さまはぜひ一度お気軽にご相談ください。

WAYS川崎教室へのご相談はこちら :https://ways-sch.jp/info/81479?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=waysPress_202506_kawasaki

■ 会社概要

◆ 株式会社メイツ

所在地：東京都新宿区高田馬場２丁目１４－２ 新陽ビル602

代表取締役：遠藤 尚範

設立：2014年(平成26年) 1月

電話：03-6233-8169

メール：info@mates-edu.co.jp

HP：https://mates-edu.co.jp

◆ 中高一貫校専門 個別指導塾WAYS

電話：0120-913-938 (受付時間：月～日 10:00～20:00)

MAIL：info@ways-sch.jp

HP：https://ways-sch.jp