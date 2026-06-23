［京都精華大学］ギャラリーTerra-S 2026年度第二期 常設展「黒崎彰｜中国・韓国への旅」を開催

学校法人京都精華大学黒崎彰《紗帽》1987年 / 京都精華大学ギャラリーTerra-S蔵

このたび京都精華大学（所在地：京都市左京区、学長：姜 竣）では、学内ギャラリー、京都精華大学ギャラリーTerra-Sにて、2026年度第二期 常設展「黒崎彰｜中国・韓国への旅」を開催します。

黒崎彰（1937-2019）は、旧満州国大連に生まれ、浮世絵の伝統技法を基盤にしながら現代的で力強い表現を切り拓いた版画家です。1987年から2006年まで本学美術学部教員を務め、版画史研究者・教育者としても多くの後進を育成しました。京都工芸繊維大学在学中に幕末の浮世絵と出会ったことを契機に、独自の木版画表現を追求し、国内外で高い評価を受けました。数々の国際版画展で受賞するほか、世界各地で制作指導や審査にも携わりました。

1970年代以降、展覧会や国際交流を通じて中国・韓国をたびたび訪れた経験は黒崎の創作に大きな転機をもたらしました。欧米とは異なる独自の文化に触れるなかで、各国の造形表現や伝統への理解を深め、それらを自身の創作へと取り入れていきました。中国では書や筆の造形表現に魅了され、韓国では強靭で素朴な風合いをもつ韓国紙と出会ったことで、版画に加えてペーパーワークへ

と表現の幅を広げていきます。

本展では、こうした中国・韓国への旅を契機として生まれた作品に着目し、版画集『中国』と『韓国八景』に収められた作品群を紹介します。ぜひ高覧ください。

◆ ギャラリーTerra-S 2026年度第二期 常設展「黒崎彰｜中国・韓国への旅」

会 期：2026年7月10日（金）～ 8月2日（日）

開場時間：11:00～18:00

会 場：京都精華大学ギャラリーTerra-S 常設展示室

（京都市左京区岩倉木野町137明窓館3F）

休 場 日：7月12日（日）、7月19日（日）～23日（木）、7月26日（日）

料 金：入場無料

展示作家：黒崎彰

Webサイト：https://www.kyoto-seika.ac.jp/event/2026/0623_1.html

◆ 参考作品

黒崎彰《冷たいビールを下さい》1980年 / 京都精華大学ギャラリーTerra-S蔵黒崎彰《毛さん今日は》1980年 / 京都精華大学ギャラリーTerra-S蔵黒崎彰《中国印章》1980年 / 京都精華大学ギャラリーTerra-S蔵黒崎彰《東大門》1987年 / 京都精華大学ギャラリーTerra-S蔵

黒崎彰《円杉》1987年 / 京都精華大学ギャラリーTerra-S蔵

※諸般の事情により会期・時間・内容等が変更になる場合があります。詳細はギャラリーのWEBサイトをご確認ください。

Webサイト：https://gallery.kyoto-seika.ac.jp/

常設展「黒崎彰｜中国・韓国への旅」特設ページ：https://gallery.kyoto-seika.ac.jp/exhibition/20260710c/

京都精華大学

京都精華大学は表現で世界を変える人を育てる大学です。 人文学部、メディア表現学部、芸術学部、デザイン学部、マンガ学部の5つの特色ある学部と大学院を有し、表現を通じて社会に貢献する人を育成しています。



【名称】京都精華大学

【学長】姜 竣

【所在地】京都市左京区岩倉木野町137

【最寄り駅】

（1）京都市営地下鉄「国際会館」駅から スクールバスで約10分

（2）叡山電鉄「京都精華大前」駅から 徒歩すぐ

【URL】 https://www.kyoto-seika.ac.jp/

【X】https://x.com/seika_sekai

【学部】人文学部・メディア表現学部・芸術学部・デザイン学部・マンガ学部

【大学院】芸術研究科・デザイン研究科・マンガ研究科・人文学研究科