家庭や学校で飼育される代表的な生き物の特ちょう、迎え方、健康管理の方法などを解説！　文研出版より『生き物とくらす最初の一歩はじめての飼育　第１期　イモムシ編』を発売！

株式会社 新興出版社啓林館

株式会社新興出版社啓林館（本社：大阪市、代表取締役社長：佐藤諭史）は、児童書の「文研出版」ブランドで『生き物とくらす最初の一歩はじめての飼育 第１期 イモムシ編』を、本日より全国の書店で発売いたします。

内容

（１）シリーズ概要

生き物の飼育・観察についてわかりやすく伝えるシリーズ。家庭や学校で飼育される代表的な生き物をとりあげ、その生き物の特ちょう、迎え方、健康管理の方法などを解説します。第１期は「ウサギ編」「イモムシ編」「カメ編」の３冊。飼育を考えている人にはもちろん、その生き物について知りたいと思っている人にも役立つ内容です。巻末には「飼育＆観察ノート」の見本も掲載。小学校の生活科・理科で扱う生き物の観察や飼育の参考資料としてもご活用いただけます。

（２）イモムシ編

イモムシは、見た目を大きく変えながら蝶に成長する生き物です。公園などで見かける身近な生き物ですが、どんな特ちょうがあり、どのように成長するのでしょうか。家の中で飼うとき、学校などで飼うときにどんな注意点があるのでしょうか。生き物の命と向き合うために、しっかり学びましょう。

監修

霞ケ浦 どうぶつとみんなのいえ

2024年に開園した、茨城県行方市の霞ヶ浦湖畔にある動物園。ウサギやモルモットのほか、キリンやカピバラなど約100頭の動物とふれ合うことができる。豊かな自然に囲まれており、さまざまな種類の昆虫や野鳥も共生している。

商品情報

『生き物とくらす最初の一歩はじめての飼育 第１期 イモムシ編』

シリーズ:生き物とくらす最初の一歩はじめての飼育 第１期

対象:小学校中学年から

判型:A4変形判・40頁 NDC480

定価:本体3200円（税別）

ISBN:978-4-580-82763-9 C8045

HP：https://www.shinko-keirin.co.jp/bunken/